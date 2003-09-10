Могут ли зеркала быть передатчиками?

Одними из первых, кто столкнулся с этим эффектом в научном эксперименте, были флорентийские академики XVII века. В 1667 году в объемном коллективном труде — своего рода отчете о своих научных исследованиях — они описали на первый взгляд странный эксперимент. На значительном расстоянии от двухсоткилограммовой глыбы льда устанавливалось вогнутое зеркало. При этом обнаруживалось, что в его фокусе температура воздуха заметно снижалась. Тогда итальянские ученые сделали вывод, что холод, подобно теплу, распространяется путем излучения.

Зеркала передают мысленные образы

Сегодня, опираясь на законы термодинамики, мы, пожалуй, говорили бы о несколько другом механизме: не холод проникает в фокус зеркала, а тепло как бы "вытягивается" из него и устремляется вовне. Иначе говоря, вогнутое зеркало обладает свойствами не только приемной, но и передающей антенны. Этот эффект хорошо известен в радиотехнике: достаточно взглянуть на параболические радиолокационные или спутниковые телевизионные антенны.

Судя по всему, подобными свойствами обладают и так называемые "зеркала Козырева" — специальная система вогнутых алюминиевых зеркал. Согласно гипотезе, предложенной профессором Н. А Козыревым, эти зеркала могут фокусировать различные виды излучений, в том числе и от биологических объектов. Предвидения гениального ученого подтвердились экспериментами по дистантным взаимодействиям: ясновидению, телепатии и т. п.

Такими работами, в частности, занимаются новосибирские ученые под руководством академика РАМН В. П. Казначеева. Исследователи получают поистине удивительные результаты. Так, в начале 90-х годов XX века впервые в истории науки были осуществлены два глобальных эксперимента по телепатической передаче зрительных образов. Целью этих экспериментов было "изучение информационного поля Земли ("живого пространства") в процессе дистантнообразных коммуникаций между людьми", удаленными друг от друга на тысячи километров и не пользующихся традиционными техническими средствами связи. При этом экспериментаторы ставили перед собой еще одну задачу: выяснить, как влияют на качество телепатической связи "зеркала Козырева", во внутреннее пространство которых помещались люди, передающие и принимающие телепатическую информацию. В этих многодневных экспериментах было задействовано более четырех с половиной тысяч участников из двенадцати стран мира.

В декабре 1991 года во время эксперимента "Полярный круг" мысленная передача образов производилась из заполярного поселка Диксон, а прием осуществлялся в различных точках только что распавшегося Советского Союза. А через полтора года, в июне 1993 года, трансляция образов осуществлялась из Новосибирска и Диксона, а прием — в различных географических пунктах Европы, Азии и Америки.

Выполненные на очень высоком научном уровне, эти эксперименты убедительно доказали не только возможность дистантной передачи и приема мысленных образов, но и особую устойчивость приема, если испытуемые находились в фокусе вогнутых "зеркал Козырева". Была также подтверждена возможность "запрограммированного ввода" (с использованием специальных технологий) образной информации в информационное поле Земли с условием её приема (воспроизведения) в конкретную дату и время.

Вот что об одном из таких экспериментов рассказывает их руководитель — Влаиль Петрович Казначеев:

"Заблаговременный, незаявленный в программе сеанс передачи образов состоялся 18 декабря 1991 г. Его участник К. Долгопятов, родившийся в период полнолуния, находясь в пространстве "зеркал" в особом состоянии сознания, "вмонтировал" пакет образной информации в луч лазера, ориентированный на полную Луну, с установкой на прием этой информации другими участниками эксперимента 20 и 22 декабря. Выявлено, что элементы этой программы были устойчиво восприняты в назначенное время и продолжали приниматься во время следующих сеансов. Анализ численных параметров сеансов… подтверждает реальность восприятия одновременно во многих точках Евразии информации, заранее введенной в информационное земное пространство. Повторение эксперимента с другим участником, родившимся вне связи с полнолунием, без "зеркал Козырева", без лазера или без ориентации его на Луну успеха не имело… Мы приблизились к доказательству взаимосвязей интеллектуальных полей и к признанию возможностей человеческого разума получать информацию независимо от географии и времени".

При этом было убедительно показано, что качество телепатического контакта во многом зависит от обученности людей в этой нетрадиционной области. Другими словами, было твердо установлено, что во всех этих случаях работает не просто человек и не просто зеркало, а комплекс "человек-зеркало" и что каждая из составляющих этого комплекса имеет самостоятельную ценность. С одной стороны, очень важно умение человека настроиться, сконцентрироваться, ввести свое сознание в особое состояние. А с другой стороны, немаловажна его "техническая оснащенность".

Получается, что система "зеркал Козырева" из обычного человека способна сделать почти мага…

"Ни смыть, ни отскоблить…"

Наглядно это продемонстрировал, к примеру, эксперимент ученика академика А. П. Окладникова (1908-1981), художника и ученого Михаила Угрина. Вот что он рассказывал об одной из своих попыток передать мыслеобразы с помощью "зеркал Козырева", находящихся в новосибирском Академгородке: "Следуя совету академика (В.П.Казначеевв. — В. П.), я попробовал передать… свое собственное изображение племяннице, которая была в это время за семь тысяч километров, в Пущинских Ключах, где она лечила гланды в целебной ванне. И вышло так, что термофильные бактерии, восприняв каким-то образом эту мыслеформу, "выложили" собой мой вполне четкий портрет на стенах ванны, что и было зафиксировано на фотопленке несколькими наблюдателями. Что до "портрета" — он до сих пор находится на внутренней стенке этой ванны".

Протокольная запись эксперимента: 5 октября 1996 года, Ясельчук Наталья Викторовна, г. Санкт-Петербург: "В прошлом году на Покров я находилась в Пущинских Ключах с племянником Славой и тетей О. М. Угриной. Купались в ванной, рассматривали причудливые узоры, которые образовались на стенках, купальни. Каких только завитков, зигзагов, орнаментов там не было! Сантиметр за сантиметром мы разглядывали необыкновенные рисунки, созданные природой. Вдруг неожиданно мы увидели четкий портрет (профиль) Угрина Михаила. Отложение солей или водорослей (мне сложно определить природу этого материала) точно повторили очертания лица, волос, бороды. У М. Угрина неординарная внешность, а природа без труда сделала фотографию из своего же природного материала!"

Можно, конечно, говорить о совпадении: при наличии фантазии в хаосе линий много чего можно разглядеть. Однако торопиться не стоит: оказывается, подобные явления, но связанные с людьми покойными — уже ушедшими в "параллельный" нам мир, — известны давно. Так, "после кончины настоятеля собора в Ландаф Вогана на стене собора неожиданно возникло влажное пятно — колония грибков в точности приняла очертания лица покойного" ("Но утсэнд куэриз". 1902. 8 февр.).

Похожий случай произошел и в середине 1923 года в Оксфорде. На стене церкви Христа вдруг появился нерукотворный портрет, удивительно напоминавший облик бывшего настоятеля этого собора Лиддела, умершего в 1898 году. "Не нужно напрягать свое воображение, чтобы распознать голову человека. Она сразу видится на стене, как бы нарисованная уверенной рукой мастера. Это не гравировка, не рисунок и не скульптура, однако его нельзя не заметить" (еженедельник "Т.П. энд Кассел". 1926. 11 сент.).

Не менее загадочным было появление нерукотворных ликов в 1971 году в небольшом испанском городке Белмез-де-ла-Мораледа близ Кордовы. Впервые странный портрет как-то утром на кафельном полу своей кухни обнаружила жительница городка Мария-Гомес Комара. Изображение невозможно было ни смыть, ни отскоблить. Сын заменил плитку, но лики продолжали появляться. Причем всё новые и новые. В одном из загадочных портретов старожилы Белмеза узнали давно умершего земляка. Выяснилось, что он был похоронен как раз в том месте, где ныне стоял дом Марии, — здесь когда-то было кладбище. Загадочные лики возникали в течение нескольких месяцев. Были приглашены опытные эксперты, фоторепортеры, телевизионщики — версия мошенничества не подтверждалась.

Оставалось одно — опечатать помещение и через некоторое время посмотреть, не появится ли на полу что-нибудь новенькое. Что и было сделано.

Вот что об этом рассказывает известный юрист Антонио Паласиос Луке:

"Я надежно и прочно опечатал кухню доньи Марии-Гомес и одновременно запротоколировал эти действия при помощи нотариуса Хулиана Эчеверриа и ученых. Через три месяца печать была снята, и клянусь вам, я увидел, что фигуры за это время изменились… Я не знаю такой техники живописи, которую могли бы употребить для нанесения этих изображений. Оставаясь в закрытой кухне, лики изменились! За эти три месяца, по моему мнению, никто не мог проникнуть туда до тех самых пор, пока я лично не снял печать… Я могу сказать со всей уверенностью, что это не была мистификация. Это паранормальное явление, и у меня в этом нет сомнений".

Больше всего юриста поразило то, что за три месяца, пока кухня была заперта и опечатана, некоторые изображения изменили свой ракурс. А один профиль вообще развернулся в противоположную сторону! При виде этого чуда, вспоминает нотариус, его охватил настоящий ужас…

Наука объяснить это загадочное явление не смогла до сих пор. А между тем сообщения о появлении таинственных нерукотворных изображений, которые невозможно смыть даже кислотами, уже не одно столетие продолжают поступать из разных уголков планеты. На стенах, полах, оконных стеклах появляются изображения людей, черепов, орлов, крестов, знамен, разноцветных полос, религиозных и политических символов…

Попытки объяснить эти образы свойством людей видеть воображаемые картины в случайных сочетаниях пятен и линий чаще всего серьезной критики не выдерживают. Остается предположить, что эти изображения приходят из тонкого мира. В том числе и из мира, куда информационная структура человека ("душа") "уходит" после смерти его физического тела.

Конечно, здесь остается еще масса вопросов. Кто стоит за этими посланиями? Если это — своеобразное напоминание умерших о себе, то зачем оно, с какой целью? Почему появляются именно эти, а не другие изображения? Каков механизм их возникновения?

Вряд ли кто-то возьмется ответить на эти вопросы однозначно. Эксперимент с "зеркалами Козырева", в котором участвовал М. Угрин, пока указывает лишь на одну возможную природу "картинок": скорее всего, это материализация излученных кем-то мыслеформ….

Материализация? Ничего сверхъестественного…

Для начала задумаемся: а чем, собственно, отличаются все предметы, которые мы видим вокруг себя? Казалось бы, и "ежу понятно" — формой, размером, материалом, цветом… Всё правильно. Но если смотреть чуть глубже, то мы поймем очень важное: они отличаются лишь "информационным заданием"!

Судите сами. Все эти предметы состоят из одних и тех же элементарных частиц: электронов, протонов, нейтронов… Соберутся эти частицы в одну комбинацию — получится атом невидимого и легчайшего кислорода, соберутся в другую — возникнет атом тяжелого и непрозрачного свинца. Сплошная комбинаторика: от того, каким образом объединятся атомы разных химических элементов, зависит, какой возникнет материал, с какими химическими свойствами, весом, цветом, запахом… А дальше — дело еще более привычное: мастери из этих материалов что душе угодно. Вот и получается, что всё, что мы видим, в конечном счете, "сделано" (а по сути — "материализовано") из одних и тех же первокирпичиков — как из деталек детского конструктора — только по разным "чертежам".

Не будем углубляться — кто эти "чертежи" придумывает, а представим гипотетическое: есть кто-то, кому ничего не стоит "разобрать" одну конструкцию (например, молекулы кислорода) и из полученных "деталек" (элементарных частиц) собрать другую — например, золотое кольцо с бриллиантами. То-то вокруг ахать начнут: "Чудо!"

А разобраться — ничего в этом сверхъестественного нет: просто наука еще не поставила эту "технологию" на поток. Но семимильными шагами идет к этому. Уже научилась (правда, в мизерных объемах) на ядерных ускорителях получать новые химические элементы, а фактически — просто новые комбинации "первокирпичиков". Дальнейшее — дело техники и финансовых вложений…

Нет, ничего "чудесного" в материализации нет! Чудо — это то, что большинство пока не умеет делать. Лет двести назад и телевизор был бы чудом. А в средние века за любую сегодняшнюю техническую поделку можно было бы и на костер угодить — "магия и колдовство!"

Достижения современной науки, конечно, впечатляют. Но уже давно меня не покидает ощущение, что большинство её решений, мягко говоря, не самые эффективные. Что она с помощью грубой силы — кувалды и автогена — взламывает дверцы бронированных сейфов.

А ведь любой сейф может распахнуться сам: его может открыть даже ребенок — если, конечно, правильно наберет на кодовом замке нужную комбинацию цифр. Может быть, именно в этом направлении и станет развиваться наука в будущем — искать "ключи" и "коды", а не увеличивать вес "кувалды" — свою энергетическую мощь?

Впрочем, ей сначала понадобится существенно подкорректировать укоренившиеся взгляды на мироздание. И кажется, этот процесс уже начался. Сегодня наука всё ближе подходит к той зыбкой грани, которая разделяет сознание и материю. И начинает понимать, что при определенных условиях (при знании "кода") мысль может материализоваться. Как говорил еще в 1949 году известный психолог и философ Г. Прайс, "всякая идея обладает присущей ей тенденцией к реализации в некой физической форме, превращаться в некий объект или "материализоваться"… Вполне возможно, что идея способна определенным образом трансформировать уже существующие материальные образования".

И это не иносказание. И приведенная нами "гипотетическая" история с материализацией кольца "из ничего" — не выдумка. Подобные чудеса, например, сегодня во множестве демонстрирует в Индии уникальная личность — Сатьи Саи Баба. Как свидетельствуют тысячи очевидцев, он буквально из воздуха материализует подарки для своих посетителей: четки, перстни, золотые кулоны… Из его открытой ладони может бесконечно долго сыпаться возникающий буквально из ничего целебный порошок "вибхути". Всё это многократно снималось на фото- и кинопленку, видеозаписи обошли весь мир. Достоверность феномена не оспаривается даже самыми закоренелыми скептиками…

Всё это — реальность, в которой может убедиться каждый желающий. Вот и сейчас, когда пишутся эти строки, я открыл баночку с этим чудом сотворенным порошком. Достал немного его, похожего на светло-серый пепел, растер пальцами, и в воздухе вдруг заструился тонкий и свежий аромат. Нет, время чудес только начинается…

Однако вернемся к эксперименту М. Угрина с "зеркалами Козырева". Можно предположить, что на стенке ванны произошла именно материализация излученных им мыслеобразов. Через "воронку" — фокус вогнутого зеркала, а далее — через иное измерение — эти мыслеформы достигли адресата и запустили программу своей материализации.

Впрочем, здесь может возникнуть естественный вопрос: почему посланное Угриным изображение "отпечаталось" не в виде телепатического образа в голове у племянницы, а на стенке бассейна? Ответ на этот вопрос почти за полвека до этого эксперимента дал тот же Г. Прайс: "Каждая идея стремится войти в сознание, если это возможно. И если телепатия — подлинный факт (я уверен, что это так), то всякая идея стремится войти в любое сознание, не имеет значение, в чье. Но всякий раз, когда она пытается это сделать, она наталкивается на порог сознания и лишь в редких, случаях ей удается перейти через него… Если идея не может непосредственно войти в сознание, она всё же может добиться этого косвенным путем, посредством чувственных органов. Порог сознания более проходим для чувственных восприятий, чем для мыслей и образов… Из этого следует, что идея воплощает себя в материи для того, чтобы таким образом войти в чье-то сознание".

Похоже, именно это и произошло в случае с Угриным. Не в силах прорваться в сознание племянницы, мыслеобраз, излученный им в фокусе "зеркал Козырева", материализовался в подходящей физической среде, заставив отложения (солей, плесени?) на стенке купальни принять нужную форму. Подобные "информационные задания" (идеи) могут быть настолько сильными, что будут проявляться (материализовываться) вновь и вновь — даже если полностью заменить, как это было в Испании, кафельную плитку.

Реакция информационного поля?

Однако вернемся к вогнутым "зеркалам Козырева". Исследователи, работающие с ними, выявили и другие любопытные закономерности. Так, неожиданно для участников экспериментов оказалось, что у человека, помещенного в фокус этих зеркал, а по сути — в фокус его собственных отраженных излучений, вдруг появляются странные видения. Некоторые из них относятся к прошлому, некоторые — к пространственно удаленному настоящему. Фактически это стало научным подтверждением феномена, уже знакомого нам по многочисленным "ненаучным" свидетельствам.

Во время экспериментов с "зеркалами Козырева" обнаружились и совершенно удивительные эффекты. Так, например, в фокусе этих зеркал нередко возникают плазмоиды — светящиеся объекты наподобие НЛО или шаровых молний…

Мало этого, академик Казначеев поведал и о других странных явлениях: "Символ Н. К. Рериха "Знамя мира", подготовленный для образной трансляции, 24 декабря 1990 г. был внесен испытателем М. Вертиполохом в пространство экспериментальной установки "зеркал Козырева". В этот момент вокруг установки возникло "силовое поле", несколько позже внутри нее были зафиксированы вспышка "плазмоида", магнитные и биолокационные аномалии; в помещении ощущался запах озона, а над зданием, где проводился эксперимент, наблюдался перемещающийся светящийся дискообразный объект. Геофизическими службами на Диксоне при этом зарегистрировано особо сильное возмущение магнита- и ионосферы, а над поселком отмечалось яркое, цветное северное сияние. В пяти из семи экспериментов этого периода отмечена "реакция" информационного поля в виде светящегося объекта со шлейфом, который появлялся и исчезал на полярном небосводе с точностью до минуты в моменты начала и окончания экспериментальных работ в "зеркалах Козырева"".

Академик Казначеев считает, что эти феномены — реакция информационного поля Земли на "внедрение" в него с помощью "зеркал Козырева" человеческих мыслеформ. Не исключено, что так оно и есть.

И сразу возникает вопрос: какой же силой обладает информация, если она способна вызвать подобные физические явления? И следующий: какими же возможностями обладают вогнутые зеркала, если мысль (информация) обычного человека (например, М. Угрина) — далеко не мага — способна на расстоянии тысяч километров материализоваться в физическом виде? И ещё: что же происходит в фокусе вогнутых зеркал, если на мысль человека, помещенного в такой фокус, начинает отзываться планета (а возможно, и иной разум)?

Свойства фокусов еще до конца не исследованы, но уже сейчас можно предположить, что ученых здесь ожидают большие открытия. Так, есть сведения об экспериментах с двумя поставленными друг напротив друга вогнутыми зеркалами со специально обработанными отражающими поверхностями. Если фокусы этих зеркал совместить с большой точностью, то при определенных условиях небольшие предметы, помещенные в эту точку, вдруг зависают в воздухе, словно на них не действует сила гравитации. Создается впечатление, что в точке фокуса вогнутого зеркала возникает особый пространственный эффект.

Другой, не менее интригующий, феномен связан с временными аномалиями. Так, в некоторых экспериментах с "зеркалами Козырева" телепатическая информация перцепиентом принималась на несколько часов раньше (!), чем была излучена индуктором. Может ли объяснить эти пространственно-временные аномалии в фокусе вогнутых зеркал современная наука?

Можно ли сфокусировать время?

По оригинальной гипотезе профессора Н. А. Козырева, время — это одна из основных форм энергии Космоса, активный фактор, более того — главная организующая сила всех процессов во Вселенной. Именно энергия времени является "топливом" для нашего Солнца и других звезд. Она распространяется по Вселенной мгновенно и обладает не только направленностью (знаком), но и плотностью, с которой напрямую связан ход времени.

"Все процессы, где есть причинно-следственные переходы, — считал Козырев, — выделяют или поглощают время. Где нет этих переходов, времени просто не существует. Скажем, его не существует в "черных дырах", поскольку там ничего не происходит: гигантское притяжение этой массы, проваливающейся в себя саму, остановило все движение. Даже движение молекул и атомов. И время тоже остановилось. А звезды, наоборот, — кипящий котел… И оттуда идет огромный выброс времени. Причем оно течет то быстрее, то медленнее, в зависимости от условий".

Для подтверждения своих взглядов Козырев создал оригинальные приборы, позволяющие буквально "взвешивать" потоки времени. С помощью этих устройств ученый убедительно доказал, что плотность времени больше там, где идут нестационарные процессы. Причем неважно, какие: будь это смешение горячей и холодной воды в сосуде, растворение сахара в стакане кипятка или бурление гигантских масс звездного вещества. Выяснилось, что с возрастанием энтропии (хаоса) плотность времени увеличивается. Другими словами, когда "порядок" убывает, он отдает свою энергию времени.

Одного этого открытия достаточно, чтобы признать Козырева выдающимся ученым и мыслителем мирового масштаба. Однако ищущий ум профессора астрономии этим не ограничился. На свет родилась крамольная идея: плотность времени можно ослаблять с помощью специальных экранов или усиливать, "фокусируя" время с помощью вогнутых зеркал.

Н.А. Козырев не успел реализовать свои идеи, но, как мы видим, они оказались пророческими. "Зеркала Козырева" доказали, что он был на верном пути и что вогнутые зеркала действительно обладают удивительными свойствами.