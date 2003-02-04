История человека, которого вообще не бьет током

Деда Сашу током не бьет вообще. Скорее наоборот, пенсионер бьет все рекорды в области общения людей со всевозможными физическими явлениями. Житель одного из сел Лебедянского района Липецкой области Александр Иванович ИГНАТОВ (между прочим, профессиональный столяр) обходится с электроприборами на зависть любому электрику…

Человек, которого не бьет током

Его супруга Александра Матвеевна, с которой он прожил 43 года, до сих пор побаивается возможностей своего супруга:

— Он как чинит что-нибудь по электричеству, так меня зовет, мол, иди сюда, мать, не бойся. А как мне не бояться? Я всегда в другую комнату уйду и смотрю оттуда, как старый телевизор или настольную лампу чинит…

Свои феноменальные способности молодой столяр Игнатов открыл еще в Москве в 50-х годах, когда работал на стройке:

— Мы сидели во время перекура рядом с оголенными проводами с напряжением в 5 тысяч вольт. Захотелось взяться, рука сама потянулась, схватился — ничего…

Так и пошло-поехало. Сторож насобачился общаться на "ты" с электричеством, причем менять профессию не собирался. До сих пор дед на бис показывает фокусы: вставит в розетку вилку удлинителя, в него втыкает два гвоздя, к которым пальцами присоединяет оголенные провода, идущие к настольной лампе.

Лампа светит, дед держится за провода под током да еще и шуточки отпускает:

— Ох, что-то горячо сегодня, аж жар по телу пошел…

Тот же фокус повторяет он и с кипятильником. Причем ток, проходящий по проводам, которые держат дедовы пальцы, Александр Иванович считает особым, целебным.

— Вода, вскипяченная таким образом, получает особый заряд -- это я знаю точно. Она становится целебной, такую воду можно пить от всех болезней, ведь я подарил ей свое собственное биополе…

За целебной водой, заряженной таким необычным образом, люди едут из всех окрестных сел. Многим, говорят, помогает. Сам целитель считает, что его биополе избавляет от многих болезней. Это, конечно же, проверить невозможно. Ну а то, что дед запросто общается с проводами под током, мы видели собственными глазами.

В случае каких-то аварий на близлежащих заводах Александра Ивановича зовут помогать: кто еще безбоязненно может взяться за провода под током?

— Меня ток убить не может, -- хвастается пенсионер, держа руки на проводах и гудя при этом, как трансформатор.

Мы замерили специальным прибором-тестером сопротивление дедова организма, потом свое. Получились почти одинаковые результаты -- около 350 — 340 килоом. Только вот опыт его повторить не решились.

— Не вздумайте, -- отсоветовал хозяин. -- Многие пытались, да после ударов током разлетались в разные углы…

Даже и пытаться не стали. Попили заряженной водички и пошли, почесывая в затылках, восвояси. А пенсионер, так и не ставший электриком, смотрел вслед, слегка потирая пальцы, только что державшие оголенные провода.

Комментарий эксперта

За комментарием по поводу феномена мы обратились к специалистам. Главный врач областного ожогового центра Константин ЛОКАТОШ был обескуражен:

— А вы сами все это видели? Ах, видели… Человек является своеобразным конденсатором, в организме которого проходят процессы, связанные с электрохимическими явлениями… Но в чем дело в этом случае -- сказать не могу. Хотя у нас в ожоговом центре лечится много людей с электротравмами. Ток очень опасен для организма.

Доцент кафедры нормальной физиологии воронежской медакадемии Анатолий СЕРГИЕНКО объяснил это явление так:

— Случай этот, конечно, редкий, но не уникальный. Все дело в коже этого человека. Видимо, у него она очень сухая, поэтому обладает каким-то особым повышенным сопротивлением. Таково строение эпидермиса — верхнего слоя кожи этого человека. Он берется за оголенные провода как бы в резиновых перчатках, функции которых выполняет его специфическая кожа. Но даже она способна выдерживать не всякое напряжение.