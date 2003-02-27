Гибель подлодки U-166: охотник и убийца лежат рядом

В 1942 году U-166, немецкая подводная лодка типа IX-C, ушла в рейс в Западное полушарие и не вернулась. А первого августа 1942 года два пилота американской авиации береговой охраны сообщили своему командованию, что они заметили и атаковали неизвестную субмарину в дельте Миссисипи в районе Нового Орлеана. Бывший летчик Боггс до сих пор уверен, что он потопил вражескую подлодку длиной более 80 метров. Однако на том месте, где была сброшена бомба, затонувшей субмарины не обнаружили.

Весной 2001 года в Мексиканском заливе производились измерительные работы для прокладки глубоководного нефтепровода. Совершенно случайно в двухстах километрах от того места, где американский самолет якобы разбомбил немецкую подлодку, нашли остов огромной стальной "сигары”.

Совсем близко от корпуса лодки лежат обломки парохода. Почему они оказались на дне в столь тесном соседстве?

Группа немецких историков взялась восстановить ход событий и прояснить обстоятельства гибели субмарины U-166. Разыскивая документы, имеющие отношение к судьбе подлодки и ее экипажа, они с удивлением узнали, что весь архив командира лодки Кульманна хранится в доме его родственников, и никто им до сих пор не заинтересовался. А ведь там есть не только письма и техническая документация, но и многочисленные фотографии, а также кассета с любительским фильмом — единственные кинокадры с подлодкой U-166. В личных письмах, написанных 25-летним Гансом-Гюнтером Кульманном за несколько часов до его последнего выхода в море, можно уловить прозрачные намеки на особое задание U-166 — минирование прибрежных вод США.

После нападения японцев на американскую военную базу Перл-Харбор Гитлер объявил войну США и отдал приказ начать "подводное наступление” в просторах Атлантики. Адмирал Карл Дениц послал за океан своих "серых волков”, подводников, которых нацистская пропаганда превозносила на все лады.

Соединенные Штаты потеряли множество кораблей, гораздо больше, чем они могли построить, чтобы компенсировать потери. У берегов Северной Америки возникла критическая ситуация: немецкие подлодки хозяйничали и чуть ли не полностью контролировали территориальные воды США. Но американское правительство не считало нужным информировать об этом общественность.

Мексиканский залив в 1942 году превратился в самый опасный для мореплавания район. 19 немецких подводных лодок с апреля по сентябрь почти беспрепятственно охотились на танкеры, торговые суда и военно-транспортные корабли. Они потопили за этот период более 60 кораблей. Пожилые рыбаки до сих пор вспоминают страшные впечатления своей молодости: горящие танкеры и черный дым над морем, тонущих людей, цепляющихся за обломки, и бесчисленные трупы, которые море выбрасывало на песчаные пляжи…

Летом 1942 года U-166 патрулировала Мексиканский залив в поисках очередной жертвы. 30 июля в 70 км от устья Миссисипи появился пароход "Роберт Е. Ли”. Пассажирское судно водоизмещением 5184 тонны шло из Тринидада в сопровождении крейсера PC-566. На борту парохода было более 400 пассажиров, в основном технические специалисты и спасенные моряки из экипажей потопленных кораблей. Крейсер связался по радио с береговой станцией и сообщил свои координаты — это была роковая ошибка, потому что его переговоры услышали на немецкой подлодке.

Командир U-166 Кульманн приказал немедленно открыть торпедный огонь по судну. С борта пассажирского парохода увидели белый пенистый след на поверхности моря, за этим последовал взрыв торпеды. "Был резкий толчок, — вспоминает Маршалл Чарлтон, служивший матросом на "Роберте Е. Ли”. — Судно словно наткнулось на каменную стену. Торпеда угодилав машинное отделение и разнесла его на куски". Получивший большую пробоину пароход быстро затонул, но пассажирам "Роберта Е. Ли” относительно повезло, большинство из них успели спасти, погибли 25 человек.

Немецким подводникам не терпелось узнать: удалась ли охота? Они уже так привыкли к безнаказанности, что потеряли всякую осторожность, подводная лодка U-166 всплыла. Военные моряки с крейсера PC-566 спасали пассажиров утонувшего парохода, но заметили всплывшую вражескую подлодку и забросали ее глубинными бомбами. Одна из бомб попала в носовую часть лодки. Неминуемая катастрофа произошла в считанные минуты, лодка развалилась на две части и затонула. Обломки легли на дно на глубине около полутора тысяч метров в подводном каньоне Миссисипи. Неподалеку от полуразрушенного корпуса лодки громоздилась неуклюжая туша торпедированного подлодкой парохода…

В Германии напрасно ждали сообщений от U-166. После 30 июля 1942 года о ее судьбе никаких сведений не поступало, U-166 и ее экипаж в количестве 52 человек считались пропавшими без вести.

Прошло почти 60 лет. В начале 2001 года производились исследования морского дна по заказу нефтяных концернов для прокладки подводного нефтепровода. Место гибели парохода "Роберт Е. Ли” в это время было уже известно, его остов обнаружили еще в 1986 году. Однако в ходе измерительных работ подводные роботы сигнализировали о странных аномалиях морского дна рядом с громадой парохода. К исследованиям подключились морские археологи и установили, что рядом с пароходом лежат обломки подводной лодки класса IX-C.

Однако какую же лодку бомбили пилоты неподалеку от дельты Миссисипи? 24 и 25 июля 1942 года U-166 выполняла свое секретное задание в Мексиканском заливе в районе устья Миссисипи, подводная лодка устанавливала мины. В этом месте U-166 встретилась с U-171, подводным гигантом того же типа. Через несколько дней американский самолет засек U-171.

Пилоты решили атаковать субмарину. "У них на борту была одна глубоководная 120-килограммовая бомба, — говорит специалист по подлодкам Крист. — Если бы им удалось такой бомбой потопить подводную лодку типа IX-C, это был бы редчайший, невероятный случай. Но чуда не произошло”.

Летчики целый час кружили над местом, где сбросили бомбу. Они даже видели на поверхности моря масляное пятно, поэтому были уверены, что потопили лодку. Но из всех немецких подлодок, бороздивших воды Мексиканского залива, не вернулась оттуда только одна — U-166. А подводная лодка U-171 вряд ли серьезно пострадала от сброшенной на нее бомбы, ведь U-171 ушла от американских берегов. Но и ее дни тоже были сочтены: у французского побережья, уже на подходе к своей базе возле Лорьяна, лодка подорвалась на мине. Часть членов экипажа U-171 сумела спастись, 22 человека погибли.

U-166 постигла та же участь, что и большинство других подводных судов нацистской Германии. За десять лет, с 1935 по 1945 год, из 1167 подводных лодок больше половины не вернулись с боевого задания. Немецкие историки подводят удручающие итоги потерь противника — 2900 кораблей и 33 тысячи моряков ценой жизней 30 тысяч немецких подводников.

Подводные снимки корпуса подводной лодки U-166 и потопленного ею парохода производят тягостное впечатление. Охотник и добыча, убийца и жертва лежат рядом в своей глубоководной могиле, затянутые песком и илом, почти забытые. Еще одно напоминание об ужасах той войны.

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