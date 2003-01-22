"Экстрасенсом меня сделал Ельцин"

— А я знала, что стану победителем в вашем "чудесном" конкурсе! — таким признанием огорошила нас Ольга Пасько, победившая в конкурсе читательских писем "Поделись чудом".

Предметом, потрясшим видавших виды журналистов, оказался обычный электрический утюг, уютно устроившийся… на груди у Ольги Васильевны. Рядом с ним висел еще целый ворох всякой металлической мелочи типа столовых ложек, маникюрных щипчиков и пинцетов, расчесок, вилок и т. д. Свою фотографию в этом экстравагантном "колье" Ольга Васильевна и прислала нам на конкурс рождественских историй с кратким, в несколько слов, текстом. Оно и понятно, ведь достаточно взглянуть на фото. Мы оценили — и жаждали подробностей.

— С целой сумкой металлических предметов и утюгом я пришла в фотоателье на улице Новороссийской республики, чтобы запечатлеть документально свой внезапно обнаруженный магнетизм, — рассказывает Ольга Васильевна. — Это было в 1992 году. А в 1991 Ельцин своим указом меня всех денег лишил, как и других вкладчиков Сбербанка, поэтому я тогда была просто в шоке.

В этом самом состоянии лежит как-то пенсионерка Ольга Васильевна на диване — и видит, как по телевизору женщина к себе утюги притягивает. Попробовала — а утюг и к ней клеится. Может, это стресс так подействовал, а, может, у нее наследственность притягательная (ее отец и в 85 лет был энергичен, как вечный двигатель, вот только с утюгами не экспериментировал: тогда о такой особенности организма ничего не знали). Сразу после обнаружения магнетизма Ольга Васильевна хотела было в Москву на курсы экстрасенсов ехать, но денег, "спасибо" Ельцину, так и не собрала, поэтому научного объяснения до сих пор не знает, о природе дара только гадает.

— С тех пор вот уже 12 лет я время от времени проверяю, не теряю ли своих магнитных способностей. Мне кажется, с ослабеванием их придет и старость. Пока не теряю, — говорит она. — Значит, в свои 72 я еще полна энергии и способна тратить ее не только на такие вот бесполезные чудеса, которыми иногда летом удивляю своих соседей, но и на бескорыстную помощь другим людям.

Такой настрой помог в 1992 году Ольге Васильевне восстановить душевное равновесие. Она на общественных началах работала в соцзащите, разносила талоны на бесплатное молоко онкобольным, работала и работает в городской общественной организации пенсионеров, наконец, мимо голодной собаки пройти просто так не может — не только поделится с ней своим куском, а постарается "на довольствие" при какой-нибудь столовой поставить. "Иди к тем, кому плохо, бесплатно работай им во благо и жди белую полосу в жизни", — такой урок она извлекла из собственной черной полосы и делится опытом со всеми.

Кстати, фото Ольги Пасько в "колье" из притянутых ею металлических предметов, которое было опубликовано в "НР", подвигло некоторых наших читателей на изучение себя. И что же?

— Я тоже умею притягивать утюги. Не читала бы газету — век бы прожила, а такого про себя не узнала бы, — поделилась с нами Владилена Георгиевна с улицы Карамзина.

— Ну с магнетизмом все ясно. Но откуда вы узнали, что станете победителем в редакционном конкурсе? — попыталась я выяснить у Ольги Пасько.

— Можете не верить, но я и мысли на расстоянии читаю, — огорошила она. — Можете считать это интуицией или чем-то еще, но это так.

Может, и нам попробовать?

Марина КУПРАЦЕВИЧ,

"Новороссийский рабочий"

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