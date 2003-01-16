Попадая в неведомость мира живых

Я спал? Что-то пробудило меня этой ночью, я не знал какое чувство больше меня убивало: слабость или тревога. Но что за слабость, какая-то умственная недостаточность.

Где моя реальность

Я не мог определить настоящего, будущего, лишь чувствовал дуновение извне, порожденное не моими помыслами, а рядом находящимися людьми. Что за тревога, чувство растерянности, недостаточности сил для прекращения моментного страха. Я чувствовал страх. Передо мной все мерцает, я не пойму, где моя реальность, в которой я так долго находился, в которой было, как принято быть. Я не хочу этой пропасти, все мерцает, мне нужно ориентировать внимание, сконцентрировать мысленный процесс, которого я не чувствовал.

"Помоги, мама!"

"Помоги, мама!" — кричал я стоявшей испуганной женщине, родившей мою настоящую сущность, воспитавшей то, что я представлял собой на тот момент. Она была в растерянности, она не знала, что делать, а самое главное — она не понимала, что происходит. Отчаяние, нет, не отчаяние, редкое отчаяние посещало ее в те минуты. А я все не мог освоиться в своем новом минутном мире, который делал из моих мозгов грязь, несобранную кучу. Я не привык к тому миру, который мне кто-то показывает. Мелькают слова, звуки, все дергается, наше трехмерное пространство дергается. Включен свет. Еще страшнее. Мои чувства осязания изменились.

Я ощущаю все не так: спичка казалась такой тяжелой, что тошнило, но оттого, что было тошно, становилось страшно. Почему спичка тяжелее, чем обычно: такого быть не может. Плохо. Гладкая поверхность простыни оказалась для меня слишком гладкой, как же плохо мне от этого. Что за чувства? Откуда они. Где мой мир. Мама помоги. Она металась. Для меня она двигалась со слишком быстрой скоростью, работавшее радио работало слишком быстро, я не мог разобрать слова, так как не успевал их воспринимать. Да это все бред, такого не может быть. Но это происходит и пугает. Я включаю телевизор, не в моих силах понять или даже увидеть то, что там, в телевизоре. Я не в нашем мире, я где-то за его пределами, я пересек пространство, зашел на границу и меня метает. Кто бы помог. Да почему я прошу помощи, я могу справиться сам, своими силами, своей волей. Но это не получается, не проходит, мне слишком плохо, чувства не дают ориентироваться мозгу, препятствия везде: в том, что я вижу, слышу, ощущаю.

Что делать? Во рту странный привкус чего-то мною ни разу не опробованного. Меня окружает беспорядок во всем. Я не вижу ничего. Мир дергается, я как будто попал в четырехмерное пространство, где ощущаю вдобавок и время. Я стою и в тоже время не стою, меня бросает из стороны в сторону. Я помню, что я простыл, болезнь играла злую шутку... Какие-то слова... моя аура ослаблена... какие-то слова... это не первый раз, это со мной уже происходило, но даже сейчас, уже привыкнув, то есть уже знав, что за чувства, я не мог справиться... это что-то сильней, сильней человеческого, земного, принятого, обыденного... синонимы. Их много, чувств слишком много, они не дают концентрации.

Слова, я их слышу, я слышу мамины слова, она читает молитву, как мягко на душе. Я чувствую человеческую мягкость голоса... мама. Все постепенно сглаживается: простынь уже нормальная, спичка уже не тяжелая, свет уже не тусклый и не яркий, и не прозрачный одновременно, он просто обычный свет, мамины слова и звуки радио имеют уже нормальную скорость... Мне лучше и я так счастлив оттого, что мне лучше, я чувствую болезнь, но человеческую. Я засыпаю... Я спал? — Мама говорит, что НЕТ!

Я не знаю правил существования мира живых

Утро, раннее утро. Я проснулся. Помню произошедшее ночью, воспоминания как после страшной пьянки. Может, у меня была температура, жар привел к последствиям тех видений, которые произошли. Мама пояснила, что все было так, как это было. Никакой температуры. Я странно вел себя ночью, я делал и говорил несуразные вещи. Я смотрел в никуда и ни на что. Поразительные воспоминания, тревожные надежды, так больше не должно произойти. Болею, в горле зуд, хочется кашлять, есть небольшая температура...

Прошло несколько месяцев...

Переболел несколько раз. В каждый из этих разов происходило то же самое, повторяющееся. Уже казалось, что я полностью не в себе. Закрываю глаза и передо мной не тот мир.

Заметил одно: это происходит только тогда, когда я болел, болезнь любая, начиная с простейшего кашля. Я ребенок досовершеннолетнего возраста. Все время помогал "пояс", на котором написана молитва. Его читала мама, когда со мной случалось это, и все постепенно проходило.

Ходили в церковь. Зачем? Просвещаться. После церкви все исчезло, повторилось в слабом своем проявлении несколько раз и постепенно сгинуло в пропасть недосягаемости. Может, помогла какая-то сверхсила? А может, просто самовнушение? Так или иначе, я не знаю правил существования мира живых. А вы?

Василий Ревякин