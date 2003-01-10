Бок о бок с полтергейстом

Полтергейстом, или барабашкой, называют то ли какой-то злой и вредный дух, то ли энергию неизвестной природы, которая характеризуется странными звуками и передвижением предметов.

Что такое полтергейст

Явление известно давно: летописи донесли, что зимой 1666 года в московской богадельне близ Иванова монастыря появилась нечистая сила, швырявшая в его обитателей посуду. Название же "полтергейст" (от немецких слов "шуметь", "стучать") впервые было употреблено в 1714 году в связи с бурной вспышкой феномена в Дортмунде — на дом некоего Бертольда Герстмана внезапно обрушился град камней из соседнего сада.

Полтергейст изучают исследователи психических явлений и парапсихологи, устроившие ему в прямом смысле слова "разбор полетов". Собраны тома наблюдений о швырянии камнями или грязью, о полете различных предметов, о свечении и необычных видениях, о постукивании, о каких-то громких криках и даже попытках изнасилования со стороны полтергейста. Отдельно запротоколированы мелкие шалости вроде выкручивания электрической лампочки из патрона и одновременного набора по телефону нескольких номеров.

Научная систематизация полтергейста

Свидетельств накопилось уже столько, что группа уфологов наконец решила подвергнуть явление научной систематизации. Свой вариант предложил житомирский исследователь Сергей Дейнеко. По его версии, барабашки барабашкам рознь. В зависимости от поведения они разделяются на три категории: "классические", "детские" и "злые".

— Главная примета "классического" полтергейста состоит в том, что он действует в отсутствие людей, которые, возвратившись домой, видят перевернутую мебель и сожженное белье. На "классику" приходится почти 80% зафиксированных явлений. Конечно, в данном случае трудно говорить о том, какая сила произвела этот погром. Например, обгоревшую одежду можно объяснить детскими шалостями, а выбитые окна — местью соседей. Полтергейст, как правило, начинается и прекращается внезапно. Он может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет, но обычно длится не меньше месяца.

— А есть полтергейсты, "привязанные" к людям?

— Да, это "детский" полтергейст, который привязан к человеку, как ребенок к матери. Барабашка, наделавший в свое время много шума в квартире киевлянки Андриевской, проживавшей на Саперно-Слободской улице, преследовал семью даже после того, как, спасаясь от него, она переехала в другой город. Таких случаев, когда полтергейст "переезжал" с места на место, следуя за своей жертвой, известно довольно много.

Исследователи часто отмечают устойчивую связь феномена с кем-то из членов семьи, чаще всего ребенком или подростком. Это подтверждается тем, что когда такой "носитель" отсутствует или спит, барабашка ничем себя не проявляет. Когда же "носитель" оказывается в другом доме, там тоже начинают происходить явления полтергейста: возгорание, падение и передвижение предметов. Описан случай, когда стоило мальчику ("носителю") появиться у соседей, как тут же сам собой переворачивался стол. Такая избирательность дает основания предположить, что за феноменом стоят какие-то разумные силы. Правда, они не всегда настроены по-детски доброжелательно.

— Вы имеете в виду "злые" полтергейсты?

— Да, неприятное название и явление. Они представляют серьезную опасность для человека, часто связаны с самовозгораниями предметов. Иногда горят совершенно негорючие материалы, даже асбестовые изоляторы! Случается и "автомобильный полтергейст". Это известное многим водителям явление, когда при полной исправности мотора в машине что-то постоянно и методично стучит. Водитель, как правило, не обращает ни малейшего внимания на постороннее постукивание — и зря. Этот методичный стук убаюкивает, и сидящий за рулем может впасть в гипнотическое состояние, похожее на сильное переутомление. Аварии же в таком состоянии не редкость. Наверное, во всех трех случаях мы имеем дело с тремя разными силами, но в чем они заключаются, точно сказать сейчас не возьмется никто. И самое обидное — мы не знаем, как бороться с ними. Кроме святой воды и молитв, человечество за многие годы жизни рядом с полтергейстом ничего не придумало.