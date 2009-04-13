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Автор Павел Урушев

Откуда берутся "волосы Ангела"

Непознанное » Уфология

Нередко в местах посадки и пролета НЛО свидетели обнаруживают странные стекловидные волокна, как бы волоски, названные "волосами Ангела". Спустя незначительный промежуток времени они тают от тепла, оставляя прозрачный осадок. Ученым уже удалось изучить состав этого странного вещества, однако причины его появления по-прежнему не изучены. Многих научных скептиков не устраивает версия инопланетного происхождения.

Откуда берутся "волосы Ангела"

Состав волокон "волос Ангела"

Зарегистрировано несколько случаев, когда "волосы Ангела" без видимой причины, подобно паутине, парили в воздухе, постепенно опускаясь на землю. В других ситуациях появление липкого нитяного покрытия на местности напрямую связывают с наблюдением НЛО.

Ученым уже известен состав волокон. Туда входят бор, кремний, кальций и магний. В 1954 году, когда начались систематические исследования этого феномена, итальянский химик Данило Коцци определил данную субстанцию как борно-кремниевое стекло в нестабильном состоянии.

Всего зафиксировано несколько сотен фактов обнаружения "волос Ангела". В десятке случаев наблюдателям удалось собрать образцы вещества и доставить в научные лаборатории. Но после установления состава небесных нитей, исследования не смогли продвинуться дальше — ученые не могут назвать причины, вызывающие подобные явления.

Первые упоминания о "волосах Ангела"

Первые упоминания о "волосах Ангела" относятся к 1898 году, когда подобная летающая паутина выпала на город Монтгомери в США. Но самый известный случай произошел в Венеции в 1954 году. 27 октября Дженнаро Лючетти и Пьетро Ластруччи сидели на балконе гостиницы на площади Святого Марка. Одновременно они заметили два веретенообразных объекта, которые, вращаясь, плыли по небу. За ними тянулись следы, подобные белому пламени. Объекты на большой скорости проследовали по небу, сделали плавный разворот на 180 градусов и исчезли за горизонтом.

Несколько минут спустя НЛО смогли наблюдать участники и зрители футбольного матча во Флоренции. Кроме команд и судей на стадионе присутствовало около 10 тысяч зрителей, а также журналисты. Матч пришлось прервать, поскольку всеобщее внимание было приковано к летящим "сигарам". Но даже потом возобновить игру не удалось — оказалось, что все футбольное поле покрыто прозрачной липкой паутиной.

Именно образцы этого осадка были доставлены Данило Коцци и его коллегам спустя несколько минут. Собирать "волосы Ангела" пришлось очень аккуратно — они разлагались при контакте с человеческой кожей или же скатывались в плотные шарики при неосторожном обращении.

Американский уфолог Чарльз Мэйни предположил, что "волосы Ангела" являются материальным результатом работы двигателей НЛО, выбрасываемых вовне наподобие выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Быстрое испарение остатков он объясняет тем, что подобное вещество очень нестабильно в нашей реальности и исчезает, перемещаясь в более привычное для него пространство-время. Другие уфологии предположили, что небесная паутина является материализацией неких духовных сил, подобно эктоплазме, появляющейся при спиритических сеансах.

Факты накапливаются, объяснений нет

Теперь современной науке предстоит решить сложную задачу. С одной стороны, "волосы Ангела" являются реально существующим феноменом, который неоднократно наблюдался и даже был частично изучен. С другой стороны, инопланетная версия происхождения не устраивает метеорологов, физиков и химиков, которые ищут более простое, земное объяснение этого явления. Однако факты продолжают накапливаться, а их объяснения до сих пор нет.

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