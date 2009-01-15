Птицелюди - боковая ветвь эволюции?

Что мы знаем о птицах? Казалось бы, чего в них удивительного. Между тем, пернатые — одни из самых древних существ на земле, и с ними связано немало поистине фантастических тайн!

Птицы — потомки динозавров

Исследования последних лет убедительно доказывают, что пернатые — прямые потомки динозавров. В Антарктиде были найдены останки гигантских хищных птиц, фороракусов, возраст которых превышает 40 млн. лет.

Рост этих монстров достигал трех метров, голова размером с бычью была вооружена тяжелым мощным клювом длиной 60 сантиметров. Летающий и бегающий со скоростью жеребца, фороракус терроризировал весь животный мир…

В начале XXI в. американским ученым удалось путем генетических экспериментов вырастить цыплят с зачаточными зубами, напоминающими те, что имелись у динозавров. А совсем недавно китайские палеонтологи нашли останки небольшого двуногого существа, дромаеозавра, с пушком на голове и туловище. Видимо, первоначальная функция перьев — обогрев, уже потом они стали использоваться для полета.

Пернатые обладают интеллектом

Однако современные пернатые не меньше удивляют исследователей, чем их далекие предки. Похоже, они усваивают информацию и перерабатывают ее почти на таком же сложном уровне, что и мозг человека. А, следовательно, обладают своеобразной формой интеллекта.

В США разработана уникальная телекамера, которая позволяет увидеть природу "глазами птиц". Камера "Орлиный глаз" настолько мала, что ее можно прикрепить к телу пернатого и тот не будет испытывать никаких затруднений при полете. Съемка идет со скоростью 4 тыс. кадров в минуту — именно такова скорость восприятия птиц. Отснятое таким образом изображение замедляют в сто раз, чтобы фильм смог просмотреть человек.

Оказалось, что все птицы в той или иной мере обладают способностью… сканировать будущее! Они видят все движения, которые совершат в течение ближайших нескольких часов, опасности, препятствия, которые встретятся им на пути. Их как бы ведет за собой невидимая нить… Это иррациональное свойство пернатые используют для ориентации в пространстве.

Странные существа, похожие на птиц

Воображение исследователей волнуют и загадочные существа, похожие на птиц, но птицами не являющиеся. Так, в камерунских горах Ассамбо ученые наткнулись на большое существо, напоминающее летучую мышь, черного цвета, с обезьяньей мордой и размахом крыльев не менее 3,5 м.

Известный писатель, этнограф и антрополог Фрэнк Мелланд собрал сведения о летающей рептилии, которая обитает в болотистой местности на северо-западе Замбии. Это страшилище лишено перьев и кожа у него гладкая, но клюв полон зубов. Размах крыльев "птички" составляет более двух метров. По мнению Мелланда, речь идет об археоптериксе. Считалось, что этот вид вымер одновременно с птерозаврами и динозаврами 64 млн. лет тому назад…

С незапамятных времен у разных народов бытовали сказания и об удивительной расе крылатых существ — людей-птиц. Сообщения о встречах с "птицелюдьми" поступают и в наше время. По статистике, чаще всего их видят в Приамурье и Мексике в теплое время года.

Эти существа в сером оперении, размах крыльев которых составляет до 4 м. У них человеческая голова, покрытая пухом, огромные глаза и почти не различимые рот и нос. Плечи и грудь — тоже как у человека. А вот когтистые лапы, способные разорвать кабана, пронзительные вопли и подпрыгивающая "походка" наводят на мысль о мифологических чудовищах.

Даже полученные с помощью видеокамеры снимки не внесли ясность, что же это за "зверь". Амурские зоологи как-то поставили на "человекоптиц" ловушку, а в качестве приманки положили открытую консервную банку с мясом. Однако вскоре опустевшую консервную банку нашли в лесу. "Добыча" умудрилась вытащить ее из капкана и спокойно употребила содержимое.

Большинство исследователей полагают, что люди-птицы принадлежат к неизвестному вымершему виду или являются гибридом. Возможно, это одно из направлений, по которым пошла эволюция: динозавры, птицы, люди, человекоптицы… Какие еще сюрпризы подкинет нам природа?