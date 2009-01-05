Приморские НЛО охотятся на животных

В последнее время Приморский край все чаще приковывает внимание уфологов. Здесь с давних пор наблюдаются удивительные феномены, которые исследователи и местное население связывают с неопознанными летающими объектами…

Так, в сентябре 1956 г. рыбаки, промышлявшие на озере Благодатное (Тернейский район) стали свидетелями того, как огромный серебристый объект, по форме напоминающий шляпу, по краям которой располагались красные иллюминаторы, стремительно пронесся мимо них на высоте 600 м. НЛО явно терпел крушение, так как испускал сильный скрежет и из него валил густой дым. Кроме того, по пути он рассыпал тонкие металлические иголки. «Тарелка» упала в море, а иголки на следующий день подобрали рыбаки. Исследования в этом месте не проводились…

В конце 80-х инспектор лесной охраны из того же района во время обхода тайги видел медведя, который стоял посреди поляны на задних лапах и рычал на красный диск, вращавшийся в полуметре от его головы. Почему-то изо рта у мишки валил пар, хотя стояло лето. Похоже было, что НЛО жжет несчастное животное огнем. Инспектор поспешил ретироваться, так как испугался опасности…

Это не единственное странное происшествие с животными. В 1996 г. у охотника Владимира Чечурина из поселка Амгу пропал конь. Через несколько дней жеребца нашли мертвым. Все кости были целы, но внутренности превратились в сплошное месиво, а сердце и легкие вообще отсутствовали. Два года спустя та же история повторилась с кобылой Чечурина… Тогда охотник вспомнил, что за несколько дней до пропажи лошади он видел в окрестностях несколько неопознанных летающих объектов…

Лет двадцать назад на сопке в районе Шаморы обнаружили сильно оплавленную металлическую плиту. Химический анализ показал, что она состоит из чистого хрома. Выяснилось, что плита изготовлена на одном из уральских заводов.

Вскоре такие же хромовые плиты были обнаружены близ поселка Краснореченск (Дальнегорский район) и в карьере под Нижними Лужками (Кавалеровский район). Но каким образом куски хрома попали в Приморье? Это остается загадкой. Может, их сбросили вниз с НЛО?

Впрочем, инопланетяне умеют не только воровать хром с заводов. Так, некий Николай Голик нашел у себя на даче в Арсеньеве несколько кусков спекшейся глины и какой-то загадочной руды. Он отдал находки на анализ. В глине оказалось большое количество редкоземельного элемента - лантана. В руде же обнаружили фосфит церия, который можно получить только в вакуумных печах…

А жительница Владивостока Евдокия Кирилловна Кузьмина, проживающая в доме № 19 по улице Херсонской, утверждает, что над ее домом неоднократно зависал огромный огненный шар, который оставляет после себя облако грязно-оранжевой пыли, налетом оседавшей на крыше и окружающих предметах. С момента первого появления НЛО хозяйка ощущает недомогание, болеют и ее кошки.

Пробы загадочной пыли передали на анализ в лабораторию ДВО РАН. Предварительная экспертиза показала, что они имеют биологическую природу. В кислотной среде молекулы порошка не растворялись, а набухали и изменяли цвет на более светлый. По словам исследователей, они впервые сталкиваются с такой реакцией биологического вещества на окисление. Образец «инопланетного» порошка был передан для дальнейшего изучения лаборатории Тихоокеанского института биоорганической химии.

Известный приморский уфолог Валерий Двужильный оборудовал у себя дома обсерваторию, откуда ведет регулярную съемку ночного неба. Если верить собранным им свидетельствам, то каждую ночь над Дальнегорском летают светящиеся шары. А еще исследователь собирает в окрестностях необычные предметы. Например, кусочек металла, искрящий при прикосновении. Или обломок пня, который загорелся по неизвестной причине, но почему-то так и не сгорел…