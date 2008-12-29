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Автор Ирина Шлионская

На Кольском полуострове жили гиперборейцы?

Непознанное

Кольский полуостров издавна привлекает внимание исследователей и путешественников и туристов. По преданию, именно в этих краях когда-то находилась знаменитая Гиперборея…

На Кольском полуострове жили гиперборейцы?

Экспедиция Барченко

В начале 1920-х гг. сюда направилась научная экспедиция, возглавляемая известным исследователем и писателем-фантастом Александром Барченко. Согласно гипотезе Барченко, человечество зародилось на Севере в эпоху так называемого Золотого века, то есть примерно 10-12 тыс. лет тому назад. Всемирный потоп заставил жившие там племена ариев покинуть район нынешнего Кольского полуострова и тронуться на Юг.

Барченко был убежден, что гиперборейцы представляли собой достаточно высокоразвитую цивилизацию — им был известен секрет атомной энергии, они умели строить летательные аппараты и управлять ими… Сведения об этом исследователь почерпнул из доступной ему масонской литературы. Он также считал, что носителями древних знаний о Гиперборее являются саамские шаманы, обитавшие на Кольском полуострове.

Местные жители рассказывали, что у подножья горы Нинчурт есть лазы, ведущие в подземелье. Но тех, кто пытается проникнуть вглубь, "хватает одурь". Участники отряда Барченко нашли один из этих лазов, даже сфотографировались у входа, но проверять возможность "одурения" не стали. Хотя говорят, что сам Барченко, попытавшись проникнуть в таинственное подземелье, испытал странные ощущения…

Он пришел к выводу, что это место находится под воздействием неведомых мистических сил… Можно было строить всякие предположения — о подземных тоннелях, о подвижках грунта, о существующих здесь следах все той же Гипербореи… Геологи обнаружили в этих местах редкоземельные и ураноносные руды. А в 1922 г. они нашли в тайге близ знаменитого Сейдозера, в местах пересечения водных потоков, сопки, напоминавшие пирамиды! Саамы, использовавшие эти сооружения в ритуальных целях, рассказывали, что те построены очень давно, в незапамятные времена… По мнению ученого, все это могло служить свидетельством существования легендарной Гипербореи.

В этих краях встречались шаманские сейды (высокие колонны, сложенные из камней). Присутствующие возле этих сооружений замечали у себя слабость, головокружение, а некоторые — испытывали галлюцинации, у них фиксировалось уменьшение или увеличение веса тела. Здесь же наблюдалось и так называемое меречение, при котором люди повторяли движения друг друга, говорили на непонятных языках, пророчили… Не влияли ли какие-то силы этого уникального оккультного места на психику людей? Ведь шаманы умели превращать простых смертных в послушных марионеток…

Экспедиция "Гиперборея-98"

В 1998 г. Кольский полуостров посетила очередная экспедиция. В состав ее входили геологи, историки, археологи, этнографы, философы и даже уфологи. Поисковый отряд назывался "Гиперборея-98".

На одном из склонов Нинчурта археолог Александр Прохоров обнаружил слабо сохранившуюся, но мощную кладку стены. На перешейке между Ловозером и Сейдозером в одном из самых труднодоступных мест наткнулись на очень древний сейд. Наверху этого большого камня очень правильной геометрической формы помещалась своеобразная полость, а в ней на самом дне находились угольки. Не следы ли это ритуала, связанного с огнем?

Но, пожалуй, одна из самых волнующих здешних находок — это остатки древнейшей обсерватории, сооружения в виде 15-метрового желоба с двумя визирами. По строению, замыслу и возможным функциям сооружение напоминало большой утопленный в землю секстант — прибор знаменитой обсерватории Улугбека под Самаркандом…

Руководитель экспедиции профессор В. Н. Демин впоследствии напишет в своей книге:

"Все эти факты подтверждают концепцию ряда российских и зарубежных ученых о северном происхождении всей мировой цивилизации и то, что этносы в далеком прошлом — несколько десятков тысяч лет назад — вышли с Севера, а принудила их к этой миграции природная катастрофа. И наш Кольский полуостров — один из центров гиперборейской культуры".

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