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Автор Ирина Шлионская

Магнитное поле сжигает людей?

Непознанное

Тайны самовозгораний людей, загадочные исчезновения, эксперименты по электромагнетизму — что между ними общего? На первый взгляд — ничего. Но специалисты по аномальным явлениям считают, что все эти явления тесно взаимосвязаны. Обратимся к фактам.

Магнитное поле сжигает людей?

Факты самовозгораний людей

О случаях, когда человек сгорал заживо по неизвестной причине, известно уже давно. В 1731 г. таким образом погибла графиня Банди из Касены. В спальне обнаружили лишь ее голову, три пальца и останки ног. Все остальные части тела превратились в пепел. При этом ни один из предметов в комнате не пострадал от огня. В 1919 г. известный английский писатель Дж. Темпл Джонсон был найден в своем доме мертвым. Нижняя половина его тела превратилась в уголь. И вновь — ни на одежде, ни на других предметах никаких отметин пламени.

Феномен спонтанного возгорания нередко пытаются объяснить химическими причинами. Мол, человек употреблял слишком много алкоголя, спирт постепенно накапливался в организме и, в конце концов, загорелся. Но уже установлено, что самовозгорания неоднократно происходили в так называемых аномальных зонах.

Так, в октябре 1990 г. два пастуха пасли стадо на берегу Волги неподалеку от города Жирновска. Они решили остановиться на отдых в месте, пользующемся у местного населения дурной славой, — "Чертовом логове". В это время овцы вдруг встревоженно заблеяли, и один из пастухов пошел посмотреть, что случилось. Другой остался сидеть на камне. Когда, успокоив животных, пастух вернулся к своему напарнику, то увидел возле камня его обугленный труп… Одежда на трупе нисколько не обгорела.

В самовозгорании виноват электромагнетизм?

А ведь нечто подобное происходило и в связи со знаменитым "филадельфийским экспериментом" 1943 г., когда под воздействием сильного электромагнитного поля, излучаемого генератором, ученым удалось заставить военный эсминец "Элдридж" исчезнуть и вновь появиться совсем в другом месте.

Сам эксперимент и его последствия долгое время держались в секрете. Но в середине 50-х гг. астрофизик Морис Джессуп заявил, что некий человек по имени Карлос Альенде сообщил ему подробности фантастического опыта. Из письма Альенде он узнал о невероятных событиях, происходивших с моряками, находившимися на борту "Элдриджа". Многие из них как бы выпадали из реальности ("замерзали").

Это выражалось в том, что человек вдруг застывал в неподвижной позе, переставал реагировать на окружающий мир. В таком состоянии он пребывал какое-то время, затем приходил в норму. Но некоторые в период "замерзания" неожиданно "воспламенялись".

"Как-то двое из них, — утверждает Альенде, — вспыхнули как свечки и горели… в течение восемнадцати дней".

Попытки погасить огонь ни к чему не привели — он разгорался как бы от невидимого внутреннего источника.

Нечто похожее происходило в наши дни на Семипалатинском ядерном полигоне. Речь идет о так называемой болезни доктора Жарова. Время от времени животные на территории полигона (а иной раз и люди) впадали в странное состояние — переставали двигаться и даже дышать. Через несколько суток они опять оживали. О таких людях говорили, что они "рассыпались". Сначала их принимали за мертвых и хоронили. Потом просто оставляли в покое на несколько дней.

По мнению ученых, теоретически подобный эффект может возникать в результате мощного электромагнитного импульса, вызванного искусственно, с помощью генератора (опыты с "Элдриджем"), ядерным взрывом (Семипалатинск) или иной, естественной причиной.

Живое существо или объект, подвергшийся такому воздействию, распадается на молекулы, которые затем вновь соединяются друг с другом. Но иногда что-то идет не так — и происходит возгорание или человек исчезает, испаряется. "Рассыпание", видимо, как раз представляет собой процесс молекулярного распада и соединения. Возможно, здесь скрыта и тайна иных измерений — исходить следует из того, что наш мир имеет электромагнитную природу.

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