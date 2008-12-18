В чем предназначение песчаного сфинкса?

Нубийская пустыня лежит на востоке Африки между Нилом и Красным морем, от которого ее отделяет хребет Этбай. Здесь, в долине Нила, некогда находилась историческая область Нубия ("нуба" в переводе с египетского означает "золото"). В этой местности, близ горы Ода, и была обнаружена археологическая находка, окутанная таинственной славой.

Каменная голова среди пустыни

В 1952 году торговый караван застигла в этих краях песчаная буря. Дальше продолжать путь было немыслимо, и тут погонщики узрели у одной из скал с подветренной стороны пещеру, где нашли укрытие. Когда же ветер утих, мгла рассеялась и караванщики выбрались наружу, то увидели, что из-под песчаной дюны показалась исполинская каменная голова. Именно в ней и было выдолблено их временное убежище. Путники благодарно откланялись спасительнице и тронулись своей дорогой. Они не сомневались, что им помогли некие божественные силы.

Слухи об этом чуде дошли и до ученых. И вскоре в пустыню направилась археологическая экспедиция из Каирского университета. Действительно, они обнаружили наполовину скрытую в песке огромную каменную голову. Начали расчистку, и вскоре перед археологами предстал гигантский Сфинкс с телом льва, не уступающий по размерам знаменитому Большому Сфинксу в Гизе. Этот нубийский шедевр был вытесан из красного песчаника. На высоте около 15 м внутрь гигантской скульптуры вела каменная лестница. При осмотре обнаружилось несколько помещений. В одном из них с потолка свисали кожаные ремни, а на полу валялось множество человеческих костей и черепов. Очевидно, здесь пытали людей. Жертв подвешивали за ноги к потолку с помощью ремней. Кто были эти обреченные? Казнили их за преступления или приносили в жертву во время культовых ритуалов? Ответов пока не находилось.

Дальнейшие поиски сфинксов

Исследователи продолжали поиски, используя новейшие для того времени технологии. У подножия горы Ода было найдено еще несколько маленьких сфинксов. Но больше всего заинтриговал ученых нубийский исполин. Во внешности этого получеловека-полульва было что-то змеиное, сфинкс напоминал кобру. Это производило одновременно угрожающее и гипнотизирующее впечатление. Вот что пишет по этому поводу русский исследователь В. Бабанин:

"Человек обладает огромными энергетическими возможностями психического характера. Но современные люди в своем подавляющем большинстве не могут управлять этой энергией. Она находится в "спящем состоянии" и похожа в этот момент на свернувшуюся в кольцо змею. Когда энергия пробуждается (обычно это происходит во время медитации), она устремляется вдоль позвоночника вверх… Теперь ее уже можно сравнить с коброй, поднимающей вверх свою переднюю часть тела с расширенным капюшоном. Когда поток энергии достигал головы человека, его мозга, и даже выходил из него, то у человека открывался орган духовного зрения — "третий глаз", а сам он становился обладателем высшего сознания и мог распоряжаться огромной энергией…"

Кстати, и змея, и сфинкс — оба символизируют мудрость.

Для чего служили сфинксы

Возможно, древние маги и жрецы использовали каменные сооружения в своих церемониях? Это лишь одно из предполагаемых толкований загадки. Разгадать тайну нубийского чуда пытались и контактеры. Вот что будто бы "поведал" каменный великан одному из них во время сеанса медитации: "Загадка Сфинкса в том, что лежит глубоко под землей и далее… в другую противоположность небесной сферы. …Там соединяются Жизнь и Смерть. …Все хорошо. Надо успокоиться. Надо плакать. Когда слезы выходят, тогда очищается все. Слезы — это кристаллы всей информации, которая выходит и, попадая на Землю, переизлучается вверх. Надо плакать. И после этого наступит улыбка умиротворения"…

Широко открытые глаза пустынного Сфинкса устремлены вдаль. Его таинственная усмешка завораживает. Может, он тайно посмеивается над простыми смертными, которым недоступны его священные секреты?