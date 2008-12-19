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Автор Ирина Шлионская

Ученые интересуются космическими "привидениями"

Непознанное

Уже давно летчики и космонавты сообщают о загадочных явлениях, происходящих в верхних слоях земной атмосферы. Однако лишь недавно этими фактами заинтересовались ученые.

Ученые интересуются космическими "привидениями"

Космические "привидения"

Речь идет о неких призрачных субстанциях, возникающих в околоземном пространстве на высоте от 50 до 100 км. Некоторые из них даже напоминают живые существа. Но, в отличие от классических призраков, они показываются людям лишь на доли секунды.

Сообщения о странных ночных "вспышках" регулярно поступали от пилотов самолетов. Однако первые подтверждения существования "призраков" были получены лишь в 70-е гг. прошлого столетия. И только в начале нынешнего века их наконец удалось запечатлеть при помощи аппаратуры на борту орбитальных станций.

Как выяснилось, космические "привидения" поддаются классификации по внешнему виду. Красноватые кольца специалисты окрестили "эльфами", голубых "медуз" — "спрайтами", красных — "тайгерами", бьющие вверх синие "фонтаны" — "голубыми джетами".

Встречи с космическими "приведениями": факты

За несколько дней до катастрофы американского шаттла "Колумбия" в феврале 2003 г. астронавты передали на Землю снимки с изображением субстанции неизвестного происхождения, напоминающей по форме медузу. От нее исходило мощное красное свечение. Объект был заснят на высоте 150 км над Мадагаскаром.

Первые удачные кадры с изображением "спрайта" были получены летом 2005 г. в Колорадо сотрудниками Праттовской инженерной школы при университете Дьюка. Съемка велась специальной камерой со скоростью 5 тыс. кадров в секунду. На снимках действительно видно нечто, напоминающее медузу синего цвета с длинными щупальцами. Однако съемка более мощной аппаратурой со скоростью 10 тыс. кадров в секунду, которую применили специалисты по физике атмосферы из Университета Аляски, выявила истинный облик "спрайтов": на самом деле они выглядели как подпрыгивающие шары!

Руководитель исследовательской группы Ганс Нельсен утверждает, что речь идет о ярких сгустках, напоминающих шаровые молнии размером с футбольное поле, летящих сначала вертикально вниз, а потом — вверх, со скоростью, равной одной десятой скорости света. На одном из снимков видно, как от сгустка что-то сыплется. По мнению Нельсена, космические "призраки" являются результатом химических соединений, способных воздействовать на атмосферные процессы. В частности, из-за них может разрушаться озоновый слой и меняться климат.

Однако ни Нельсен, ни его коллеги из Европейского космического агентства пока не могут прояснить природы феномена. Сейчас они планируют установить скоростные камеры на борту МКС, чтобы снять "призраки" крупным планом с близкого расстояния.

Научное объяснение загадочным фактам

Возможно, ничего сверхъестественного в "привидениях" и нет. Не так давно доктор физико-математических наук, профессор, профессор Самарского муниципального университета Юрий Ратис опубликовал книгу "Похвальное слово физике", в которой пытается дать объяснение большинству известных аномальных явлений. С точки зрения ученого, НЛО, шаровые молнии, круги на полях — все это проявления так называемой высокотемпературной радиоактивной плазмы! Они, мол, представляют собой скопления радиоактивных веществ, концентрирующихся в атмосфере. Интересно, а как объяснить случаи наблюдения объектов явно техногенного происхождения или эпизоды, когда НЛО явно ведут себя разумно, к примеру, двигаясь по сложной траектории?

Но вернемся к космическим "привидениям". Почему бы не предположить, что это и есть тонкие сущности, в которые, скажем, обращаются души живых существ после смерти? Куда-то ведь они, души, деваются? Физика физикой, а мистику тоже нельзя сбрасывать со счетов.

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