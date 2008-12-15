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Автор Ирина Шлионская

Древние захоронения привлекают уфологов

Непознанное

В разных частях света археологи находят древние захоронения загадочных человекообразных существ…

Древние захоронения привлекают уфологов

Скелеты в Китае

В пещере Хебита, расположенной в отдаленном районе Китая, известном под названием "Запретная зона", захоронено 716 загадочных скелетов. Рост их — не более 130 см, у них большие головы с огромными глазными впадинами и маленькими беззубыми челюстями. На шее у каждого скелета закреплен каменный диск диаметром около 30 см, с вырезанными на нем непонятными символами.

В 1962 г. китайскому ученому Тоум Ум Нуему удалось расшифровать надписи на дисках. Там рассказывалось об истории племени дропа, последних представителей которого обнаружил в 1947 г. английский исследователь Карил Робин-Эванс. Согласно каменной "летописи", дропа прибыли на Землю с планеты близ Сириуса. Первые пришельцы оттуда появились на Земле около 20 тыс. лет назад, следующие — только в 1014 г. н. э. Во время последнего путешествия их корабль потерпел аварию и дропа не смогли вернуться обратно…

Несколько лет назад "пещеру пришельцев" посетил немецкий археолог Вальтер фон Мольтке. Он предположил, что пещерное захоронение представляет собой древнее кладбище, где дропа в течение многих лет хоронили своих усопших. 12 из 716 скелетов отличаются от остальных меньшим ростом и большим размером черепов и глазных впадин. На ноге у одного из них видны следы хирургического вмешательства, произведенного с помощью лазера… Скорее всего, это представители первого поколения колонистов, родившиеся еще на другой планете…

По сведениям, дошедшим до наших дней, племя дропа вымерло. Однако… Внимание исследователей аномальных явлений привлекли жители одной китайской деревушки. Дело в том, что их рост не превышает 115 см. Поначалу в этом винили экологические условия. Однако в последнее время уфологи выдвинули совершенно невероятную гипотезу происхождения карликового народца. Оказалось, местные предания повествуют о пришельцах, сошедших с потерпевшего крушение воздушного корабля 12 тыс. лет назад! По мнению исследователей, низкорослые аборигены — результат смешанных браков между людьми и пришельцами.

Странные захоронения на Херсонщине

Летом 1972 г. во время раскопок кургана Высокая Могила на Херсонщине археологи наткнулись на скелет старика. Скелет имел необычное строение: неестественно длинные конечности и горбатый хребет. Покойника погребли вместе с повозкой, имевшей почему-то семь колес. От захоронения же расходились по земле какие-то лучи-разломы, предположительно следы древних дорог. Их было 12 — по числу месяцев года. 7 и 12 с незапамятных времен считаются магическими числами. Это навело участников раскопок на мысль, что курган представляет собой нечто вроде обсерватории. Но кто ее использовал? И кто этот горбатый старик с длинными конечностями? Неужто очередной странник из космоса?

"Железная норма" в Долине Смерти

В знаменитой якутской Долине Смерти (Елюю Черкечех) на берегу реки Алгый, глубоко под землей, по словам местных кочевников, есть "железная нора". Стены этого тоннеля дышат теплом, а в помещениях находятся различные предметы из металла и среди них огромный красный котел с острым краем. Кочевники видели там и мертвых людей странной внешности: "…очень худых, с темной кожей, одноглазых, в железной одежде" Очевидно, тела мумифицированы и потому сохранились…

Древние якутские мифы гласят также, что под землей скрыта металлическая труба, откуда порой вырывается огонь. Там будто бы живет гигантский пришелец с неба, "сеющий заразу и мечущий огненные мячи".

Можно предположить, что в незапамятные времена эти места посетили представители иной цивилизации. Они и построили подземную базу, называемую местными жителями "железной норой". Однажды произошло нечто такое, от чего все пришельцы погибли, а подземный бункер пришел в запустение. Возможно, речь идет о техногенной катастрофе, вызванной деятельностью инопланетян…

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Темы курган археология
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