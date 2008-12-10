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Автор Ирина Шлионская

Водоем говорящих деревьев вызывает слуховые галлюцинации

Непознанное

В 50 км от Казани есть водоем, созданный искусственным путем, где разводят карпов, карасей, сазанов и раков… Вблизи пруда и его окрестностей творятся странные вещи.

Водоем говорящих деревьев вызывает слуховые галлюцинации

Странные звуки и хлопки

Например, там слышатся необычные звуки, напоминающие скрип двери, скрежет металла, а также… пулеметные очереди и человеческие стоны. Причем их можно услышать и в безветренную погоду. В лесах вокруг водятся дикие кабаны и змеи-гадюки. А в воде и по берегам стоят мертвые деревья.

Аномальной зоной заинтересовались члены научно-исследовательского объединения "Космопоиск". Увы, таких сообщений в "Космопоиск" поступает немало. На поверку же чаще всего оказывается, что никаких аномалий тут нет и в помине — все мнимые чудеса являются вымыслом, мистификацией или происходят от естественных и вполне объяснимых причин. Но в данном случае все было иначе.

Группа из четырех человек под руководством Марии Петровой предприняла однодневную разведывательную экспедицию в район загадочного водоема.

Еще не доезжая до места, исследователи увидели дерево, судя по всему, пораженное молнией. Внутренняя часть ствола его полностью выгорела, а дупло… почти отделилось от дерева, превратившись в висящее в воздухе кольцо… В нескольких метрах от него на проселочной дороге стояло еще одно мертвое дерево, которое, однако, уже не хранило следов удара молнией.

Берега пруда переходили в глубокие овраги, поросшие дремучим лесом. Участники экспедиции обратили внимание на то, что в чаще много сухих и поломанных деревьев. Из трех лесных родников, обнаруженных экспедицией, вода по оврагам стекала в пруд. Как и обещала "легенда", у самых берегов прямо в воде темнели сухие стволы деревьев. Очевидно, когда-то здесь был лес. Но в результате разлива его затопило и деревья погибли.

А затем люди услышали звуки — загадочные скрипы и хлопки. Издавали ли их мертвые деревья? Но дерево обычно скрипит от ветра, а погода стояла совершенно безмятежная…

Необычные деревья

Однако на этом таинственные явления не закончились. Внимание исследователей привлекла росшая на берегу береза с разветвленным стволом. Интересно, что каждая ветка была разделена на две, и каждая из этих двух веток тоже была раздвоена, будто кто-то специально плел этот узор в строгом порядке… А чуть поодаль росли две липы с ветвями, по форме напоминавшими морские волны. Такое впечатление, что кто-то вырезал их нарочно… Впоследствии на снимках липовые ветви приобрели сиреневый оттенок.

На другом берегу, над заросшим оврагом, обнаружилась небольшая рощица. Почти все деревья и кусты в ней погибли — лишь березы остались живыми. Удивительно, но травы и земляника цвели в окрестностях водоема буйным цветом.

Геопатогенная зона

Замеры с помощью биорамки показали — здесь находится геопатогенная зона. Такие зоны могут возникать и естественным путем (например, в результате затопления). Но как объяснить выгоревшие стволы и аномальные "голоса"?

Специалисты по биоэнергетике утверждают, что определенные природные процессы могут вызвать мощный выброс энергии, воздействующей на все окружающее. Так, она вполне способна умертвить деревья и вызвать у людей измененное состояние сознания — в том числе слуховые галлюцинации.

Но не исключено и вмешательство разумного начала, если вспомнить древесные "узоры". Кроме того, негативная энергетика повлияла только на деревья и кустарники — она не причинила вреда растениям и животным… Правда, пока ни о каких неопознанных летающих объектах или контактах с пришельцами в этой зоне информации не поступало.

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