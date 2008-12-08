В Приазовье найдено завещание шумеров

Московскому исследователю Анатолию Кифишину удалось раскрыть тайну символов, высеченных на расположенном в приазовской степи под Мелитополем древнем надгробье, известном под названием Каменная Могила.

Когда-то из песчаника, образовавшегося на дне высохших морей — Сарматского, а затем Понтийского — возникла уникальная Камень-гора (Юнь-Таш) с гротами и пещерами. С древнейших времен ее считали священной. На плитах Юнь-Таш остались тысячи наскальных рисунков.

Дикари эпохи палеолита, охотники бронзового века, степные кочевники, римские легионеры, воительницы-амазонки, религиозные фанатики раннего средневековья обожествляли каменный холм и поднимались на его вершину или спускались в грот для совершения обрядов.

Например, накануне большой охоты посланец племени, вооруженный копьем, пробирался в грот "мамонта" и несколькими ударами поражал выцарапанное на стенке обломком кварца и покрытое красной охрой изображение могучего животного…

Есть в подземной галерее и грот "быка", и грот "амазонок", и плита "следов" с рисунками человеческих стоп, и "конские" плиты, на которых изображены кони в самых необычных ракурсах. Всадник, оседлавший лошадь, олени, змеи, лодка под парусом, рыболовные сетки, гарпуны, дротики, стрелы, стрелы охоты, солярные знаки, монограмма Христа — чего только не найдешь на страницах этой уникальной "каменной" книги!

Изучением памятника занялся московский ученый Анатолий Кифишин — специалист по шумерской цивилизации. На одной из восточных плит Каменной Могилы Анатолию Кифишину вдруг померещилась начерченная огромными, высотой до одного метра, знаками-петроглифами шумерская надпись "Шу-нун".

По-шумерски это означает "Рука Царицы". Так, кстати, назывался древний город Шумера Джемет-Наср. Шумеролог предположил, что это могло быть первоначальным названием памятника. На другой плите — с той стороны холма, что примыкала к реке Молочной, ученый прочитал еще одну надпись — "Нун-бирду", что означало "Царица Степи". В шумерских легендах упоминается река с таким названием.

Так, знак за знаком, надпись за надписью Кифишин расшифровывал древние тексты. О чем они? "Радостно плуг режет землю…", "Уту предков древних людей судил — это перволюди Севера", "Жребий колесниц первейших — согласно знанию Морской бездны — мертвых перевозить…", — в этих поэтических строчках предстает во многом непонятный для нас, чрезвычайно метафоричный мир древних…

Как известно, первым народом, который донес до нас свои мысли с помощью письменности, были шумеры, пять тысяч лет назад создавшие в междуречье Тигра и Евфрата государство с развитой культурой. Различные "протошумерские" надписи были обнаружены в Подунавье, на Балканах, в Чатал-Гююке (Турция), в Средней Азии.

Сравнивая тексты на плитах Каменной Могилы, Кифишин столкнулся с целым рядом повторяющихся ритуальных формул, которые оказались связанными между собой. Удалось насчитать 130 надписей-панно, начертанных в основном на потолках и карнизах гротов и пещер, и 160 каменных табличек с надписями.

Самые древние письмена относятся к XII — X тысячелетиям до н. э., а самые поздние — к III тысячелетию до н. э. — эпохе наибольшего расцвета в Месопотамии шумерской культуры. Можно предположить, что в древности Каменная Могила являлась своеобразным культовым центром окрестных народов, представители которых и были создателями протописьменности.

Возможно, предки шумеров, населявшие Причерноморье, покинули свою прародину Аратту после того, как истощились ее плодородные земли или изменился климат. Переселение народов растянулось на длительный период.

Письменные памятники протошумерской культуры на Дунае, Балканах, в Турции свидетельствуют о затяжных остановках араттов на долгом пути из Приазовья в Шумер. Их жрецы покрыли письменами плиты священного холма, прославляя богов и героев, ставших общими для многих народов…