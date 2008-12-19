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Автор Ирина Шлионская

Круги на полях связаны с деятельностью тайных орденов?

Непознанное

Название Касселя, одного из старинных немецких городов, тесно связано с мистикой и оккультизмом. Ныне же уфологи считают это место аномальной зоной.

Круги на полях связаны с деятельностью тайных орденов?

История Касселя

В ХII столетии здесь располагалась резиденция немецкой ветви Ордена тамплиеров — рыцарей-монахов, а в ХVII в. — центр тайного Общества розенкрейцеров. В начале Х VIII столетия в Касселе возникла первая в Германии масонская ложа, возглавляемая графом Гессен-Кассельским — с начала Х III в. город являлся столицей княжества Гессен. В соответствии с указаниями графа-масона город был перестроен итальянскими архитекторами. В основе его планировки лежала биоэнергетическая структура человеческого тела. Определенные точки символизировали собой семь чакр, являющихся, по индуистским и буддистским верованиям, центрами контакта человека с Космосом.

Еще полстолетия спустя тогдашний правитель графства Эссен (так оно теперь называлось) по имени Карл повстречался с загадочным графом Сен-Жерменом. Карл Эссенский настолько сдружился с графом, что даже поселил того в своем загородном замке Луизенлунд, где они вместе занимались оккультными учениями и алхимией. По некоторым источникам, именно там Сен-Жермен окончил свои дни в 1784 г.

Таинственные пиктограммы в окрестностях Касселя

В наши дни в окрестностях Касселя то и дело появляются пиктограммы таинственного происхождения. Так, в апреле-мае прошлого года это случалось дважды. 26 апреля крестьянин из деревни Фрицлар, что к югу от Касселя, обнаружил на поле композицию из двух кругов — больший диаметром 17 м и малый диаметром 8,5 м, соединенных пятиметровой перемычкой, по касательной примыкающей к меньшему кругу. Неподалеку находился еще один кружок диаметром около 1 м. Вторая пиктограмма была найдена к северу от Касселя. Она состояла из двух концентрических кругов и двух маленьких кружков на середине между ними. На некотором расстоянии от них находились еще два круга небольшого размера. Общий диаметр композиции составлял 37 м. Обе пиктограммы красовались на посевах рапса.

Исследователь феномена Андреас Мюллер, основатель Международного архива данных о кругах на полях, утверждает, что круги не могли иметь рукотворное происхождение — стебли растений внутри пиктограмм согнуты, а не сломаны. Люди не способны согнуть хрупкие стебельки, ни разу не сломав их — Мюллер и его помощники проверили это. К тому же, поблизости от кругов на момент их обнаружения отсутствовали посторонние следы.

Другой исследователь, Клаус Листманн, измерил температуру в границах пиктограмм и вне их. В первом случае "внутренняя" температура оказалась на три, а во втором — на четыре градуса Цельсия выше, чем "внешняя", несмотря на пасмурную погоду и сильный ветер. Предположили, что внутри круга имеется некий энергетический источник, излучающий тепловые волны. По мнению биофизика из Мичиганского университета доктора Левенгуда, поверхность почвы в зоне кругов ранее подверглась воздействию неизвестного микроволнового излучения, а затем постепенно начала отдавать тепло в окружающее пространство. Этим и объясняется странный эффект.

Исследования пока продолжаются. Имеют ли загадочные круги отношение к оккультному прошлому Касселя? История знает немало случаев, когда в подобных местах возникали различные аномалии. Или, может быть, сами аномальные зоны располагают к занятиям оккультизмом?

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