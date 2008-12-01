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Автор Ирина Шлионская

Гора Синай окутана массой легенд

Непознанное

Библейская гора Синай окутана массой легенд. Согласно Священному писанию, именно здесь пророк Моисей разговаривал с Богом. Египетские фараоны перед смертью поднимались на вершину горы, чтобы обрести "жизнь вечную". А еще здесь бывали пришельцы из космоса…

Гора Синай окутана массой легенд

Где Моисей беседовал с Богом?

Прежде всего, спорным остается вопрос о местонахождении горы Моисея. Официально ею считается вершина Джебель Муса (2285 м) на юге Синайского полуострова. Тысячи паломников ежедневно проделывают трудный путь на самый верх священной горы. По поверью, если встретишь там восход солнца — то простятся все грехи.

Вот рассказ Майи П., побывавшей там во время туристической поездки в Шарм-Эль-Шейх:

"Выезжают обычно вечером, с тем, чтобы успеть к рассвету. Ехать на автобусе несколько часов. Потом километров семь идти в гору. Каждому туристу выдают фонарик — светить себе под ноги. Посмотришь на гору во время подъема — а там целая дорожка фонариков, все сверкает огоньками.

Некоторые поднимаются на верблюдах, но я шла пешком. Поднималась часа четыре. Когда поднялась, верхушка была окутана туманом. Кругом голая, каменистая земля. Сухо, пыльно. На вершине стоит христианская часовня — арка с колоколом. Но богослужений там не проводят. Место очень пустынное и заброшенное".

Что-то не сходится… Как известно, Моисей водил свой народ по пустыне 40 лет. Вряд ли люди, среди которых были дети и старики, которые вели с собой домашний скот, могли бы выжить в таких условиях. Ведь вблизи этих мест практически нет источников воды. К тому же в Библии говорится, что Моисей взобрался на самую высокую в округе вершину, но в окрестностях есть еще более высокие пики, чем Джебель Муса. Хотя бы пик Св. Екатерины. Так, может, паломники идут неправильным маршрутом?

Гору Синай посещают инопланетяне

В 70-х гг. прошлого столетия зарубежные СМИ опубликовали фотографии, сделанные с вертолета известным американским писателем русского происхождения Захарией Ситчиным. Тот, пролетая над Синаем, сфотографировал с вертолета белый дискообразный объект на вершине какой-то горы, рядом с пещерой.

По мнению Ситчина, там мог находиться космодром, куда садились корабли космических пришельцев. У египтян, как и у многих других народов, бытуют предания о людях, спустившихся с неба на огненных колесницах. Возможно, именно с ними беседовал Моисей на горе? Но вот на какой горе? Ситчин пытался найти ее, однако по ряду причин ему так и не удалось обследовать полуостров.

В апреле 2006 г. на Синае побывала экспедиция исследовательского объединения "Космопоиск". Ее участники, прибыв в Шарм-Эль-Шейх, опросили местных жителей-бедуинов, и в одном из племен женщина-старейшина рассказала им легенду о звезде, когда-то спустившейся с неба на вершину горы Эль-Брук. Эта звезда и сейчас будто бы находится внутри горы.

Увы, подобраться к указанному месту оказалось не так-то просто. Сначала путь джипам преградила колючая проволока, затем обрыв… Наконец исследователи заметили что-то напоминающее вход в пещеру. Он был завален. Рядом на поверхности виднелись белесые концентрические круги довольно правильной формы. Решили, что это результат выветривания скальной породы. Уж не их ли Ситчин принял за приземлившийся НЛО? Или то был след натуральной "тарелки"?

Отверстие, ведущее в пещеру, попытались раскопать, чтобы спустить туда камеру. Оттуда вырвалась туча пыли. Видимо, в ней содержались какие-то токсины, так как впоследствии четверо членов "Космопоиска", находившиеся возле отверстия, получили серьезное отравление. Ничего, явно указывающего на пребывание тут Моисея или инопланетян, на Эль-Бруке найдено не было. Значит, поиски будут продолжаться.

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Темы паломничество священное предание
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