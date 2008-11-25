Космонавты видят НЛО, но не рассказывают о них

В бывшем СССР, если верить официальным данным, "НЛО не было". Вернее, рассказы о них можно было услышать от отдельных впечатлительных граждан, но уж никак не от космонавтов, которых отбирали в космические отряды в том числе и по признаку "моральной устойчивости". Так считалось до недавних пор.

Рассказы космонавтов об НЛО

На одной из пресс-конференций, организованной "Росавиакосмосом" и посвященной "нештатным ситуациям и аномальным явлениям в космосе", бывший советский космонавт Владимир Коваленок поведал любопытные вещи.

Оказывается, во время пребывания на орбитальной станции "Салют" ему довелось наблюдать нечто совершенно необъяснимое.

Сначала Коваленок заметил летящий по орбите странный объект размером с человеческий палец. Окликнув своего напарника Виктора Савиных, космонавт попросил его принести фотоаппарат. Пока тот ходил за камерой, НЛО внезапно взорвался прямо на глазах у Коваленка.

Повалил дым и объект развалился на два куска, соединенных между собой перемычкой. По форме он напоминал гантель. Затем объект исчез до того, как его успели зафиксировать на пленке. В то же время на Земле был зафиксирован значительный радиоактивный выброс.

По словам Владимира Коваленка, многие его коллеги, находясь в космосе или на большой высоте, видели что-то необычное, но не все решались публично рассказывать об этом.

Так, в 1978 г. Павел Попович совершал рейс из Вашингтона в Москву на высоте около 10 000 метров. Внезапно он заметил, как параллельно самолету движется светящийся объект в форме равностороннего треугольника. Скорость "треугольника" была выше скорости самолета — более 1700 кмч, тогда как у авиалайнера — 1100 кмч. На глазах у членов экипажа и пассажиров объект обогнал самолет.

В 1990 году космонавты Геннадий Стрекалов и Геннадий Манаков наблюдали с орбиты, как над полуостровом Ньюфаундленд в совершенно безоблачно небе вдруг появилась яркая сфера, мгновенно исчезнувшая 10 секунд спустя.

Муса Манаров в 1991 г. на станции "Мир" наблюдал за приближением модуля с новым экипажем, снимая процесс на камеру. Вдруг он заметил, как от приближавшегося модуля отделилось нечто вроде антенны. Манаров сообщил космонавтам, находившимся внутри модуля, что от них "что-то отстыковалось". Идентифицировать объект так и не смогли, хотя его удалось запечатлеть на пленку.

Разумеется, обо всех случаях наблюдения необычных объектов космонавты докладывали своему руководству. Однако все эти истории либо замяли, либо попытались дать странным случаям малоправдоподобное, но рациональное объяснение. Никаких серьезных расследований не проводилось, хотя, скорее всего, данные эпизоды где-то фиксировались.

На орбите происходят труднообъяснимые вещи

По словам Владимира Коваленка, с космонавтами приключаются и другие труднообъяснимые вещи. Так, однажды на орбите сам собой включился видеомагнитофон и начал прокручивать кассету с любимым фильмом экипажа "Белое солнце пустыни".

Перед полетом психологи обычно предупреждают космонавтов, что у них могут возникать так называемые измененные состояния сознания.

В 1994 году один из российских космонавтов, в течение полу­года проработавший на орби­тальной станции "Мир", пове­дал своим товарищам, что во вре­мя полета у него и его напарника неоднократно бывали фантастиче­ские видения.

Им казалось, что они превращаются в других существ — людей, животных и даже… гуманои­дов внеземного происхождения. О подобных состояниях рассказывали и другие члены экипажей космических кораб­лей. Из­вестны случаи, когда космонавты видели на борту корабля фантомы людей, оставшихся на Земле, час­то — ушедших из жизни близких.

Являлись ли "космические" видения только галлюцинациями, или, оказавшись в нестандартных условиях, люди и в самом деле получали возможность наблюдать проявления тонкой реальности — на этот вопрос пока не могут ответить ни исследователи, ни сами космонавты.