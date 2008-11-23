Мозг экстрасенсов устроен по-другому

Ученые и парапсихологи вот уже много лет бьются над загадкой паранормальных способностей человека. Разгадка пока далека. Однако многочисленные исследования наводят на мысль, что тайна необычного дара некоторых людей кроется… в их мозгу!

История исследований

В 1965 году при Московском городском правлении НТО радиотехники, электроники и связи им. Попова открылась Секция биоинформации, возглавляемая И.М. Коганом. Впоследствии его сменил известный экстрасенс А.Г. Спиркин и наконец — академик В. Казначеев. В 1972 г. В.П. Казначеев, С. П. Шурин и Л.П. Михайлова официально зарегистрировали открытие, установившее электромагнитную связь живых клеток между собой.

Клетки были помещены в две камеры, разделенные кварцевыми окнами, через которые проникало ультрафиолетовое излучение. После того как клетки в одной камере намеренно заразили злокачественным вирусом, который стал их уничтожать, клетки в соседней камере тоже начали гибнуть… Это свидетельствовало о том, что организмы способны обмениваться между собой информацией на клеточно-волновом уровне.

В последние годы на серьезном уровне проблемой "пси-излучения" занимаются в основном нейрофизиологи. Аномальные явления затрагивала в своих работах покойная Н.П. Бехтерева. Исследования на стыке психиатрии и парапсихологии проводит А.Г. Ли, разработавший систему тестирования паранормальных способностей у людей с помощью ряда специальных приборов.

Центр Коекиной

Еще один специалист в этой сфере — кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научного клинико-экспертного центра традиционных методов диагностики и лечения Ольга Ивановна Коекина. В ее лабораторию регулярно приходят люди, жаждущие испытать свои "сверхъестественные" способности. Здесь их мозг исследуют с помощью энцефалографа и 16 датчиков. Полученные данные обрабатываются компьютерной программой, регистрирующей волновые излучения, связанные с ритмами головного мозга.

Источники излучений фиксируются на фотографиях в виде белых пятнышек. И вот тут-то начинается самое любопытное!

У большинства людей эти белые точки беспорядочно рассыпаны по всей поверхности мозга. А вот у тех, кто обладает экстрасенсорными способностями, они концентрируются в скопления, а кроме того, обязательно выстраиваются в виде луча, идущего по направлению к темени!

В одном из экспериментов участвовал целитель Виктор Глушенко. В изолированную камеру, защищенную от электромагнитных излучений, сажали пациента с закрепленными на голове датчиками. Коекина и Глушенко находились в соседней комнате, где стоял энцефалограф, на который подавалась информация с датчиков. Сидя в комнате, Глушенко пытался на расстоянии ввести пациента в измененное состояние сознания. Как только это случалось, мозг последнего начинал излучать хаотичные кривые.

Выходя из камеры, пациенты рассказывали, что в какой-то момент они постепенно переставали ощущать свое тело и перед глазами появлялись яркие зеленые или фиолетовые пятна. После этого испытуемые попадали в другую реальность. Один рассказывал, что ему посчастливилось угодить во времена Ивана Грозного, другой стал свидетелем Сталинградской битвы. Многие в измененном состоянии сознания навещали своих близких…

Коекина считает, что способности к телепатии, ясновидению, целительству объясняются тем, что в процессе эволюции у людей лучше других развился зрительный канал восприятия.

Поэтому наш мозг способен переводить кожно-мускульные и некоторые другие ощущения в визуальные образы. А последние — опять в осязательные образы.

Таким образом, например, осуществляется связь между целителем и пациентом. В психологии и психиатрии это явление зовется термином "синестезия" ("соощущение"). Увы, даром "соощущать" обладает на сегодняшний день всего 10% людей на нашей планете…