Осквернение древних могильников смертельно опасно

Во все времена люди верили в то, что осквернение захоронений — величайший грех, который будет неминуемо наказан силами небесными или земными. Особенно это касается древних усыпальниц. Кому не знакома легенда о проклятии египетских фараонов, убивающем всех, кто прикоснется к сокровищам пирамид? Но не меньшая кара, оказывается, ожидает несчастных, рискнувших нарушить покой могильных курганов. Наиболее широко такие поверья были распространены у тюркского населения Южной Сибири и Средней Азии.

Курган Чертомлык

В степном Приднепровье есть знаменитый курган Чертомлык, где в IV в. до н. э. был похоронен один из могущественных скифских правителей. Археолог И. Е. Забелин раскопал этот 19-метровый курган в 1863–1864 гг. Однако главная погребальная камера оказалась пустой и заваленной обвалившимся потолком и рыхлой землей насыпи.

Эта гробница, по всем признакам принадлежавшая самому царю, была разграблена в древности. Сохранились разбросанные кости, остатки деревянного ложа, на котором покоился прах, и отдельные золотые вещи — перстень с изображением быка, бляшки с фигурами животных и растениями, бронзовые наконечники стрел. В нишах-тайниках удалось найти немало других драгоценных вещей — золотую пластину от ножен меча, обкладку колчана со сценами из греческой мифологии и другие изделия.

В эту камеру от основания насыпи кургана вел грабительский ход — около метра в диаметре. И вот в том месте, где ход соединился с гробницей, археологи нашли задавленного обвалом человека в окружении множества украденных золотых вещей. Таким образом, содержимое Чертомлыкского кургана уцелело только потому, что обвал помешал грабителям очистить погребальную камеру, куда они уже проникли.

Гробница Тамерлана

Среди узбеков в 30-е гг. прошлого века упорно ходил слух о "заклятье", охраняющем знаменитую гробницу Тамерлана в Самарканде. Грозный завоеватель якобы обещал: кто нарушит его покой, того он покарает великими бедствиями и невиданной по масштабам войной. Случилось так, что группа советских археологов вскрыла гробницу в июне 1941 г. А через считанные дни началась Великая Отечественная война. И будто бы сам Сталин распорядился вернуть на место череп и зарыть могилу…

Золотой курган

Курганы не только грабили, но и намеренно варварски разрушали, причем безо всякой оглядки на художественно-историческую ценность, а лишь для сиюминутных хозяйственных нужд. В 20-х гг. XIX в. российский генерал Розенберг, видимо, надеясь что-либо найти, взорвал вершину Золотого кургана близ Керчи. Скорее всего, он руководствовался предписаниями императорского двора — "стараться разрывать такие курганы, в которых можно надеяться скоро и с малыми издержками найти древние вещи".

К 1870-м гг. курганно-насыпное сооружение было почти полностью разрушено, уцелели лишь фрагменты монументальной облицовки. Что же касается возмездия за совершенное, то достаточно вспомнить горькую участь семьи Романовых — ведь курган разрушили с высочайшего императорского дозволения…

Однако жажда сокровищ пересиливает страх перед проклятием. Порой в ограбленных могилах находили скелеты с намеренно переломанными костями рук и ног. Вероятно, это делали сами грабители, рассчитывая тем самым обезопасить себя от мести покойника… Удалось ли им уберечься?