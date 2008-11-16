Тибетские волхвы жили на Волге

Самарская область славится многочисленными диковинами. Кто-то считает этот край благословенным, кто-то убежден, что тут творится невероятная чертовщина, а кто-то и вовсе верит, что аномальную зону контролируют инопланетяне… Давайте рассмотрим по очереди все версии.

Сказ о Светлой горе

Существует предание о том, что некогда в окрестности современных Самары и Тольятти пришли люди со священной тибетской горы Кайлас и поселились в районе волжской Светелки. Древние славяне называли их "белыми волхвами" и поклонялись их могуществу.

Позднее, в годы татаро-монгольского ига, на горе Светелка расположилась ставка Верховного каганата Золотой Орды. Спустя еще четыре столетия граф Орлов-Давыдов выстроил на вершине Светелки белокаменную башню. А в прошлом веке у подножия горы выросли корпуса правительственного санатория "Волжский Утес".

Руководитель проекта экстремального туризма "Люди заповедника" Владимир Ковалец считает, что власть имущие не случайно стремились сюда: в этих местах особая энергетика. Недаром по линии "Волжский Утес" — гора Светелка — скала Белый Камень — овраг Лешего — Городище — Шаманская поляна проходит граница геологического разлома.

Сегодня туда стекаются эзотерики, уфологи, экстрасенсы, представители нетрадиционных учений — помедитировать и подзарядиться космической энергией.

Однажды приехал даже какой-то южноамериканский специалист по биоэнергетике с аппаратурой, произвел замеры и сказал, что геомагнитное излучение в районе Светелки сильнее, чем у пирамид майя!

На горных тропинках встречаются удивительные камни — будто отполированные чьими-то руками, розоватого оттенка. Многие из них по форме напоминают фигурки животных или сердечки. По поверью, камешки следует взять с собой на вершину, а там разбросать на все четыре стороны света, загадав заветное желание.

Месть Зоны

Места тут не только благодатные, но и опасные — утверждает Владимир Ковалец.

Например, скала Белый Камень стоит на стыке дорог, якобы ведущих ниоткуда в никуда. Здесь могут случаться всякие вещи с пространством и временем. Так, Леший овраг к югу от скалы является известным блудным местом.

Время на разных сторонах его течет по-разному. Иной раз можно пройти весь овраг за двенадцать минут, а порой — не одолеешь его и за три часа. Как-то там заплутал молодой парень. Вернулся лишь через несколько дней после того как пропал, весь седой, и никому не рассказывал о том, что видел.

"Не любит" зона и тех, кто не подчиняется ее законам. К примеру, на пути к Белому Камню стоят Каменные Стражи — камни с высеченными на них чертами человеческих лиц. У туристов принято класть возле них подношения-монетки, а туристки, проходя мимо, мажут губы и щеки Стражей губной помадой.

Однажды Ковалец сопровождал группу студенток. Когда подошли к Стражам, посоветовал подрумянить им лица помадой. Однако девушки отказались: "У нас косметика французская, дорогая, жалко!" А вечером их палатки на пляже смыло штормом. Людей и вещи выбросило обратно на берег, исчезла только косметика…

Съеденные пришельцы

В Самаре был снят телесериал под названием "Гаражные истории". Он примечателен тем, что сценарий написан по мотивам местных городских легенд. Герои ищут золото, запрятанное белочехами, и попутно сталкиваются с различными паранормальными феноменами. Среди них и пришелец из космоса.

Дело в том, что, согласно байкам, много лет назад при закладке фундамента завода "Прогресс" был найден склеп со стеклянными банками. Внутри каждой банки находилось заспиртованное существо непонятной природы. Стояли голодные годы, поэтому рабочие, нашедшие банки, забрали несколько из них с собой и съели тела монстров. Вскоре все они скончались от непонятной болезни. Современные уфологи считают, что в банках хранились тела инопланетян. Но кто их заспиртовал и поместил в склеп — об этом самарские легенды умалчивают.