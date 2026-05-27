Оксана Аникина

Иллюзия предсказания: ученые объяснили, почему нам кажется, что мы знаем будущее

Вы заходите в кафе, берете кофе, и вдруг — хлоп! — четкое ощущение, что вы уже сидели за этим столом. Слышали этот разговор. Видели этот нелепый узор на чашке. Хотя вы здесь впервые. Добро пожаловать в мир дежавю — личного сбоя в матрице вашего сознания.

Фото: Openverse by Creative Ignition, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ошибка или прошивка: как работает дежавю

Термин "дежавю" — это "уже виденное" на французский манер. Мозг здесь играет в странные игры со временем. Представьте, что нейронная сеть, отвечающая за обработку текущего момента, вдруг начала дублировать данные. Или передала сигнал в зону кратковременной памяти раньше, чем он вообще осознан.

Это не магия. Это технический сбой нейронов. Похожие "ошибки" восприятия часто становятся основой для мифов о призраках и монстрах, когда туман или зыбкая обстановка заставляют разум дорисовывать несуществующее.

"Дежавю — это побочный эффект того, как наш гиппокамп пытается классифицировать данные. Когда происходит рассинхронизация между восприятием и хранением образа, мозг помечает текущий момент как "старый". Это примитивная ошибка записи", — предположил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Патология против нормы

Дежавю бывает разным. Иногда это просто вечерний сбой после долгого дня. А иногда — симптом. Медики делят явление на два типа.

Тип Характеристики
Непатологическое Норма для здорового мозга, длится секунды.
Патологическое Связано с очагами эпилепсии или неврологией.

Важно различать кратковременное удивление от хронических состояний. Если "повтор" момента идет рука об руку с другими странностями сознания, это повод идти к врачу.

"Люди часто связывают это с шизофренией или тревогой, но научные подтверждения прямой связи отсутствуют. Обычное дежавю никак не указывает на психическую нестабильность, это лишь особенность биологической обработки сигнала", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по биофизике Алексей Корнилов.

Иногда люди пытаются "настроить" мозг на дежавю, используя специальные техники. Опасная затея. Вместо ответов на вопросы о мироздании можно лишь заработать мигрень или лишний стресс, который в обычных условиях никому не нужен.

"Мы склонны искать скрытый смысл там, где лежит простая механика синапсов. Если вы почувствовали дежавю — не ищите знаков судьбы, а просто дайте мозгу дообработать информацию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о дежавю

Это предсказание будущего?

Нет. Это ошибка работы памяти, которая заставляет вас думать, что вы знаете, что будет дальше, хотя это лишь обман чувств.

Почему дежавю случается в снах?

Сновидения и быстрая память используют схожие алгоритмы нейронной активности, что может вызывать ощущение повтора.

Нужно ли лечить дежавю?

Если это не эпилепсия — нет. Здоровое дежавю проходит само и не требует медицинского вмешательства.

Можно ли вызвать дежавю специально?

Существуют техники, основанные на медитации и анализе памяти, но они не дают контроля над этим процессом.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
