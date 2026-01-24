Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально

В США при продаже жилой недвижимости иногда обсуждаются обстоятельства, не связанные с её техническим состоянием. Речь идёт о событиях из прошлого дома, устойчивой репутации конкретного адреса и историях о возможной паранормальной активности, включая рассказы о привидениях. Разберём, как такие случаи регулируются американским законодательством и учитываются на рынке недвижимости.

Стигматизированная недвижимость в США: что это означает для покупателей

В американском праве используется термин stigmatized property, который обычно переводится как "стигматизированная недвижимость". Под этим понятием понимаются дома и квартиры, с которыми связаны нематериальные факторы — громкие преступления, трагические события или устойчивая репутация "нехорошего места", включая слухи о паранормальной активности. Формально такие обстоятельства не влияют на техническое состояние жилья, но способны оказать психологическое воздействие на потенциального покупателя и повлиять на его решение о сделке.

К стигматизированной недвижимости также относят объекты, вокруг которых сложился устойчивый негативный информационный фон. Это могут быть дома с резонансной историей, активно обсуждавшиеся в СМИ, либо жильё, владельцы которого публично заявляли о странных или необъяснимых явлениях. Законодательство большинства штатов исходит из того, что подобные факторы носят субъективный характер, сообщает издание The U. S. Sun.

Законы США о продаже недвижимости с дурной репутацией

В течение десятилетий американское право защищало продавцов от обязанности раскрывать психологические стигмы, не связанные с физическим состоянием объекта. Во многих штатах прямо указано, что подобные обстоятельства не подлежат обязательному раскрытию при продаже жилья.

Это означает, что продавец вправе не упоминать слухи о странных звуках, тенях или "неприятной атмосфере" в доме, если покупатель не задаёт прямых вопросов. Эксперты рынка недвижимости подчёркивают, что такие нормы позволяют избежать юридических споров, поскольку доказать существование паранормальных явлений невозможно.

В каких штатах продавцы обязаны раскрывать информацию о призраках

Несмотря на общее правило, в ряде штатов действуют более строгие требования. В Нью-Йорке и Нью-Джерси продавцы и агенты по недвижимости обязаны правдиво отвечать на вопросы о стигмах объекта, включая слухи о призраках и другой паранормальной активности, если покупатель прямо интересуется этим.

В Нью-Йорке этот порядок закреплён в законе о стигматизированной недвижимости. Юристы отмечают, что ключевым моментом остаётся инициатива покупателя: пока вопрос не задан, обязанности раскрывать подобную информацию не возникает.

В Массачусетсе и Миннесоте паранормальные явления также упоминаются в законодательстве, однако отнесены к психологическим характеристикам жилья, которые не требуют обязательного раскрытия.

Когда владельцы сами рассказывают о паранормальной активности

На практике некоторые продавцы предпочитают добровольно делиться странными историями, даже если закон этого не требует. Агент по недвижимости Дженнифер Стаутер Корнстедт рассказывала о случае, когда продавец был уверен, что в подвале его дома обитает призрак.

"Я работала с продавцом, который утверждал, что его дом был населен призраком, живущим в подвале", — рассказала агент по недвижимости Дженнифер Стаутер Корнстедт.

Во время показа она якобы слышала необъяснимые удары. Также в доме несколько раз звонил телефон, и вместо ответа были помехи. Несмотря на то что законы штата Висконсин не обязывали раскрывать такую информацию, продавец и агент решили предупредить покупателя. Это не помешало завершить сделку.

Дом в Нью-Йорке, официально признанный населенным призраками

Самый известный юридический прецедент связан с особняком в деревне Найак в штате Нью-Йорк. Дом по адресу 1 La Veta Place — 18-комнатное здание, вокруг которого десятилетиями ходили слухи о привидениях. Местные жители рассказывали о странных тенях, шагах и появлении духа морского офицера времён Войны за независимость США.

По одной из легенд, невидимая сила по ночам трясла кровати. Эти истории активно обсуждались, а владелица дома Хелен Экли сама рассказывала о "дружелюбных духах" журналистам и знакомым, формируя устойчивую мистическую репутацию объекта.

Судебное решение, изменившее правила игры на рынке недвижимости

Покупатель Джеффри Стамбовски узнал о мистическом прошлом дома уже после подписания договора. Попытка отказаться от сделки привела к судебному разбирательству, которое дошло до Верховного суда штата Нью-Йорк. Суд встал на сторону покупателя и признал, что дом обладает юридически значимой репутацией "населённого призраками".

Исследователь Мэри-Клэр Сарафианос отмечала, что это решение стало уникальным для американской правовой системы.

"Этот вердикт ставит перед продавцами и покупателями недвижимости сложные вопросы о репутации и истории объектов", — считает Мэри-Клэр Сарафианос.

На сегодняшний день это единственный случай в США, когда жилой дом был официально признан юридически "населённым призраками".

Как дурная репутация влияет на стоимость недвижимости в США

Парадоксально, но стигматизированная недвижимость не всегда теряет в цене. По данным американских риелторов, дома с громкой историей нередко привлекают инвесторов, коллекционеров и туристических операторов. Известность объекта и внимание СМИ могут повысить его рыночную стоимость.

Такие дома рассматриваются не только как жильё, но и как коммерческий актив — под музеи, экскурсионные проекты или тематические гостиницы. При этом классические факторы рынка недвижимости остаются определяющими.