Призрак в зелёном тюрбане не покидает плантацию Миртлс: легенда, начавшаяся с отравленного пирога

Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс

Плантация Миртлс в Сент-Фрэнсисвилле (штат Луизиана, США) снова оказалась в центре внимания исследователей паранормальных явлений. Экскурсоводы и гости всё чаще сообщают о странных звуках, тенях и фигурах. Особый интерес вызывают новые упоминания призрака женщины в тюрбане, которого традиционно связывают с легендой о рабыне Хлое.

Плантация Миртлс в Луизиане: история и мрачное наследие

Среди многочисленных исторических усадеб американского Юга именно плантация Миртлс давно получила репутацию одного из самых загадочных и мрачных мест страны. Дом был заложен в 1796 году Дэвидом Брэдфордом, офицером и политическим эмигрантом. Однако нынешний архитектурный облик здания сформировался позже, в ходе последующих перестроек и расширений. Сегодня это не только архитектурный памятник, но и популярный туристический объект, работающий как отель и экскурсионная площадка.

История усадьбы тесно связана с болезнями и социальными конфликтами XIX века. В разные годы здесь умирали люди от жёлтой лихорадки, а во время Гражданской войны окрестности страдали от военных действий. Этот исторический фон во многом сформировал устойчивый образ Миртлс как места с тяжёлым прошлым.

Сотрудники плантации регулярно рассказывают о необъяснимых явлениях. Речь идёт о детских голосах на верандах, отпечатках ладоней на зеркалах, которые появляются и исчезают без следа, а также о мебели, меняющей положение без видимой причины. Любители мистики приезжают сюда с профессиональным оборудованием — от электромагнитных датчиков до аудиорекордеров — в надежде зафиксировать нечто выходящее за рамки рационального.

Призрак Хлои: легенда плантации Миртлс

Одной из самых известных фигур, связанных с плантацией, остаётся Хлоя — по преданию, рабыня, служившая в доме судьи Кларка Вудраффа в 1820-х годах. Легенда гласит, что она подслушивала разговоры хозяев, за что была жестоко наказана — ей якобы отрезали ухо. После этого Хлоя стала носить зелёный тюрбан, чтобы скрыть увечье.

История приобретает ещё более драматичный характер из-за событий, связанных с гибелью семьи Вудраффа. Согласно популярной версии, Хлоя добавила в праздничный пирог листья олеандра, рассчитывая лишь вызвать лёгкое недомогание и тем самым вернуть доверие хозяев. Однако результат оказался фатальным — погибли жена судьи и две его дочери.

Другие рабы, опасаясь коллективного наказания, казнили Хлою самостоятельно, утверждает легенда. Именно эта история породила "призрак женщины в тюрбане". Именно её, как утверждают очевидцы, видят до сих пор.

Современные свидетельства о призраках Миртлс

С тех пор как плантация Миртлс открылась для широкой публики в конце XX века, число рассказов о встречах с призраком Хлои заметно выросло. Туристы публикуют фотографии с размытыми женскими силуэтами у окон и на балконах, а экскурсоводы включают эти истории в ночные туры, пишет портал Lores and legends.

Гости, останавливающиеся в доме на ночь, нередко рассказывают о скрипе лестниц, смехе детей и ощущении чьего-то присутствия. При этом часть посетителей подчёркивает, что до поездки относилась к подобным историям скептически.

Паранормальные версии и объяснения скептиков

Наряду с мистическими интерпретациями существуют и более приземлённые объяснения происходящего. Скептическую позицию в отношении легенд о Миртлс высказывали, в частности, публицист и исследователь фольклора Дэвид Уайзхарт, а также историк и популяризатор темы "домов с привидениями" Трой Тейлор. По их мнению, смерть членов семьи Вудраффов могла быть связана с эпидемическими заболеваниями, характерными для Луизианы XIX века, а не с умышленным отравлением.

Кроме того, специалисты по истории архитектуры и психологии восприятия обращают внимание на возраст постройки и климат региона. Старая древесина, высокая влажность и перепады температуры способны вызывать звуки и визуальные эффекты, которые легко принять за нечто сверхъестественное. Тем не менее даже критики признают, что сочетание реальной истории, фольклора и туристической подачи сделало Миртлс уникальным культурным феноменом.