Призрак поселился в вашем смартфоне: страшные истории рассказывают новым языком

Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери

Видео, опубликованное британской телезвездой, участницей реалити-шоу "Остров любви" Шоной Филлипс, напугало её подписчиков и вызвало активное обсуждение в соцсетях. Поводом стали слова её маленькой дочери и странные визуальные детали, замеченные зрителями в кадре. История ненароком вписалась в более широкий контекст, где современные технологии всё чаще становятся посредником между человеком и необъяснимым.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) "Призрак" в смартфоне

История о ребёнке и призраке

Как сообщает The Irish Sun, Шона Филлипс рассказала подписчикам, что её двухлетняя дочь Люсия начала говорить о дедушке Эдди, которого никогда не могла знать. Отец телезвезды умер в 2016 году, задолго до рождения внучки, однако девочка, проходя мимо его фотографии в доме, регулярно комментировала снимок и утверждала, что он был "смешным". Эти слова удивили мать, поскольку ребёнку никто не рассказывал о характере дедушки.

Позже произошёл ещё более тревожный случай. Пока Шона готовила ужин, Люсия заявила, что у входной двери стоит мужчина. Сначала это не показалось странным — мать ожидала доставку. Однако за дверью никого не оказалось.

Когда Шона открыла дверь, чтобы показать, что снаружи никого нет, ребёнок сказал, что мужчина "дотронулся до неё". Этот момент Филлипс назвала самым пугающим и призналась, что после случившегося плохо спала и задумалась о возможной связи происходящего с умершим отцом.

Видео со странными деталями: что заметили пользователи соцсетей

Особое внимание аудитории привлекло видео, на котором Шона рассказывала эту историю. В кадре были заметны мелкие светлые точки, перемещающиеся перед камерой, а также незначительные смещения телефона во время записи. Часть зрителей восприняла эти элементы как так называемые "орбы", которые в паранормальной среде связывают с присутствием духов.

Другие пользователи отнеслись к увиденному скептически и объяснили происходящее пылью, освещением и особенностями съёмки. Однако именно цифровое изображение, а не слова ребёнка, стало главным предметом обсуждения. Этот случай показал, что сегодня разговор о призраках всё чаще строится вокруг того, что удалось зафиксировать техникой.

Как личные истории о призраках приводят к разговору о технологиях

Показательно, что в центре внимания оказались не эмоции и ощущения, а визуальные артефакты, замеченные на экране смартфона. Фактически именно технологии стали посредником между личной историей и обсуждением возможной паранормальной активности. Этот эпизод хорошо иллюстрирует более широкий сдвиг в сфере исследований необъяснимого, где ключевую роль всё чаще играют цифровые инструменты.

Искусственный интеллект в паранормальных исследованиях: базовые принципы

Искусственный интеллект представляет собой совокупность технологий, позволяющих компьютерам обучаться на основе данных. Алгоритмы анализируют большие массивы информации, выявляют закономерности и отклонения, которые сложно заметить человеку. Машинное обучение делает возможным быструю обработку аудио-, видео- и сенсорных данных, поступающих с различных устройств.

Для паранормальных исследований это означает переход от субъективных ощущений к более структурированному анализу. В официальном блоге платформы GhostTube отмечается, что современные смартфоны с продвинутыми датчиками, камерами и микрофонами в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта "основательно меняют подход к изучению паранормального", позволяя анализировать происходящее глубже и быстрее.

AI-генерация изображений и визуализация паранормального

Искусственный интеллект активно используется и в творческих сферах. AI-генерация изображений основана на анализе больших массивов визуальных данных, благодаря чему алгоритмы формируют новые образы без прямого участия человека.

В контексте паранормальных исследований такие изображения могут использоваться как способ визуализации гипотез и наблюдений. Это расширяет инструментарий и позволяет работать не только с цифрами и звуками, но и с визуальными ассоциациями, возникающими в процессе анализа данных.

Мобильные приложения для фиксации паранормальных явлений

Некоторые мобильные приложения задействуют камеру и микрофоны смартфона в рамках экспериментов, связанных с предполагаемой паранормальной активностью. В их числе — экосистема GhostTube, включающая инструменты для визуальной интерпретации данных и анализа изображений с элементами машинного обучения, а также аудиоориентированные решения вроде Necrophonic и различные цифровые версии так называемых Spirit Box. Для фиксации изменений электромагнитного фона применяются приложения наподобие Paranormal EMF Recorder, использующие встроенные датчики мобильных устройств.

Машинное обучение и распознавание силуэтов в паранормальных видео

Отдельное направление в паранормальных исследованиях связано с технологией распознавания поз. Алгоритмы компьютерного зрения анализируют изображение или видеопоток и определяют положение человеческого тела в пространстве.

В паранормальной сфере они используются для анализа человекоподобных форм, возникающих на видеозаписях. Системы, работающие с данными о глубине пространства, отображают такие формы в виде схематичных фигур, которые затем становятся предметом обсуждения.

Смартфоны против традиционного оборудования для охоты за призраками

Современные мобильные устройства всё чаще рассматриваются как альтернатива специализированным камерам и датчикам. На некоторых моделях используются сенсоры глубины для построения трёхмерной карты помещения, на других — сочетание камер и программных алгоритмов.

Это делает технологии более доступными и массовыми. Всё больше историй о возможной паранормальной активности сегодня связано не с профессиональным оборудованием, а с тем, что удалось зафиксировать на обычный телефон.

Как AI и мобильные технологии меняют паранормальные расследования

Совмещение искусственного интеллекта и мобильных устройств меняет саму логику паранормальных расследований. Смартфон становится универсальным инструментом, объединяющим сбор, анализ и визуализацию данных.

Кроме того, цифровые приложения позволяют делиться результатами и обсуждать их коллективно, что постепенно переводит разговор о призраках из области личной веры в плоскость технологий и интерпретации данных.