Инопланетяне без тарелок и лазеров: реальность грозит разочаровать любителей фантастики

Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок

Британский астрофизик Мэгги Адерин-Покок назвала возможные сроки обнаружения внеземной жизни. Она заявила, что учёные могут получить первые подтверждённые данные к 2075 году, однако речь, скорее всего, будет идти о примитивных формах жизни.

Фото: Вероника Эйнуллаева is licensed under public domain НЛО

Существуют ли разумные инопланетяне: позиция современной науки

Сообщения об НЛО продолжают регулярно появляться в новостных лентах и социальных сетях, однако для научного сообщества они по-прежнему не являются доказательством существования внеземного разума.

Этой позиции придерживается и Мэгги Адерин-Покок — специалист по космическим исследованиям из University College London и один из самых известных популяризаторов науки в Великобритании. Массовая культура десятилетиями формировала образ гуманоидных пришельцев, тогда как реальные научные сценарии выглядят куда более прозаично и опираются на статистику и физику.

"Наиболее вероятная внеземная жизнь будет напоминать микроскопические организмы, а не человекоподобных существ из фильмов", — приводит слова Мэгги Адерин-Покок французское издание BTLV.

Сколько шансов на существование другой жизни во Вселенной

В своих рассуждениях Адерин-Покок ссылается на так называемую "игру чисел", хорошо известную астрофизикам. Современные модели Вселенной предполагают существование около 200 миллиардов галактик, каждая из которых содержит миллиарды звёзд и планетных систем.

Даже в пределах Млечного Пути насчитывается порядка 300 миллиардов звёзд. При таком количестве потенциальных миров предположение о том, что жизнь возникла только на Земле, выглядит всё менее убедительным.

"Мы уже знаем, что у многих звёзд есть планеты. С учётом такого количества вариантов появления жизни трудно поверить, что мы во Вселенной одни", — подчёркивает Мэгги Адерин-Покок.

Экзопланета K2-18b: что показали наблюдения телескопа James Webb

Одним из наиболее обсуждаемых объектов последних лет стала экзопланета K2-18b, расположенная примерно в 124 световых годах от Земли. Ключевые результаты по ней были получены группой астрофизиков под руководством профессора Кембриджского университета Никку Мадхусудхана, анализировавшей данные космического телескопа James Webb.

В 2023 году команда Мадхусудхана сообщила о выявлении в атмосфере K2-18b химических соединений, которые на Земле связывают с биологической активностью. Обнаруженные молекулы не являются прямым доказательством существования жизни, однако рассматриваются как потенциальные биосигнатуры и требуют дальнейшего изучения.

Жизнь на Марсе: что обнаружил марсоход Perseverance в кратере Езеро

Ещё одним важным направлением поиска следов внеземной жизни остаётся Марс. В 2024 году NASA сообщило о результатах анализа пород, собранных марсоходом Perseverance в кратере Езеро. Исследования проводились с использованием приборов PIXL и SHERLOC, предназначенных для детального изучения химического состава и структуры пород.

Выявленные минеральные структуры по совокупности признаков рассматриваются как наиболее убедительные на сегодняшний день возможные маркеры древней микробной жизни на Марсе. При этом в NASA отдельно подчеркнули, что находка не является окончательным доказательством и требует дальнейших исследований.

НЛО в 2025 году: самые обсуждаемые случаи и официальные комментарии

На фоне научных поисков жизни за пределами Земли 2025 год вновь показал, насколько сильно тема НЛО продолжает волновать общество. Одним из ключевых источников информации стал Национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC), которым руководит американский исследователь Питер Дэвенпорт. В первые месяцы года в центр поступили тысячи обращений от очевидцев, преимущественно из США, с описаниями светящихся сфер, быстро движущихся объектов и фигур треугольной формы.

Питер Дэвенпорт подчёркивал, что рост числа сообщений связан прежде всего с доступностью камер и повышенным вниманием общества к теме, а не с реальным увеличением числа необъяснимых явлений. Обычно большинство обращений после проверки находят рациональные объяснения — от спутников и атмосферных эффектов до беспилотников.

Отдельное внимание привлекли наблюдения неопознанных объектов вблизи военных и гражданских аэродромов в США. Эти эпизоды публично комментировал бывший пилот ВМС США и исполнительный директор организации Americans for Safe Aerospace Райан Грейвс. Он заявлял, что часть объектов остаётся неидентифицированной с точки зрения авиационной безопасности, однако это не даёт оснований автоматически говорить о внеземных технологиях.

Ещё одним резонансным инфоповодом лета 2025 года стал межзвёздный объект 3I/ATLAS. Его происхождение активно обсуждалось в медиа и социальных сетях, где объект поспешили назвать возможным НЛО. Эту версию комментировал астрофизик Гарвардского университета Ави Лёб, подчёркивая, что на данный момент нет доказательств искусственной природы объекта, а большинство его характеристик укладываются в рамки естественного космического тела.

В Европе обсуждение вызвали сообщения о необычных объектах над Данией и Германией. Немецкий уфолог и руководитель организации CENAP Ханс-Вернер Пайзер отмечал, что 2025 год стал одним из самых насыщенных по количеству заявлений очевидцев, однако подавляющее большинство таких случаев удаётся объяснить после анализа траекторий, времени наблюдений и погодных условий.

Почему учёные призывают с осторожностью относиться к поиску внеземной жизни

Несмотря на обилие сообщений и находок, Мэгги Адерин-Покок призывает сохранять сдержанность. Вероятность обнаружения простейших форм жизни значительно выше, чем контакт с разумной цивилизацией. При этом любые внеземные образцы, если они когда-либо будут доставлены на Землю, должны изучаться исключительно в условиях строгой биологической изоляции.

Подобный подход уже заложен в международные протоколы космических агентств и рассматривается как необходимая мера для защиты земных экосистем и самого человечества.