2025-й превратил камеры в свидетелей страха: странные существа вписались в цифровую реальность

Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries

В 2025 году в разных странах появились сообщения о необычных существах, происхождение которых так и не удалось однозначно объяснить. Размытые кадры, редкие фотографии и рассказы очевидцев стали поводом для споров и обсуждений. Эти случаи быстро привлекли внимание и активно обсуждались в сети и СМИ. О самых заметных из них сообщало издание Unexplained Mysteries.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лох-несское чудовище

Загадочное существо в Аргентине: случай с неизвестным криптидом

Одним из самых обсуждаемых эпизодов подборки стало размытое видео, снятое ранее в аргентинском городе Саладильо. На записи видна тёмная фигура, передвигающаяся на четырёх конечностях по участку, напоминающему улицу или частный двор.

Низкое качество съёмки не позволяет рассмотреть детали, однако зрителей насторожили непропорционально длинные конечности и необычная пластика движений. Очевидцы описывали объект как "демонический" и подчёркивали его странную манеру передвижения.

Американские психологи Кристофер Шабри и Дэниел Саймонс, авторы книги "Невидимая горилла", указывали, что при плохом освещении и низком разрешении видеозаписей человеческий мозг склонен неверно интерпретировать форму и движение объектов. Эффект избирательного внимания приводит к тому, что наблюдатель "достраивает" недостающие детали, особенно если ожидает увидеть нечто необычное.

Британский психолог Ричард Грегори, один из ведущих исследователей зрительного восприятия, в своих работах также отмечал, что человеческое зрение представляет собой интерпретативный процесс и особенно подвержено иллюзиям в условиях движения и плохой видимости.

Мокеле-мбембе в Конго: легендарный криптид и позиция палеонтологов

В числе историй, о которых Unexplained Mysteries писало в 2025 году, оказался и мокеле-мбембе — существо, которое якобы обитает в труднодоступных районах бассейна Конго. Его описывают как крупное травоядное животное с длинной шеей и хвостом, напоминающее динозавра.

Американский палеонтолог Дональд Протеро, преподаватель Калифорнийского государственного политехнического университета, неоднократно подчёркивал, что сохранение популяции крупных животных, похожих на динозавров, до наших дней противоречит данным ископаемой летописи и эволюционной биологии. Существование таких животных невозможно доказать без обнаружения костных остатков, ДНК и устойчивых популяций.

Канадский исследователь Дэниел Локстон, соавтор книги Abominable Science!: Origins of the Yeti, Nessie, and Other Famous Cryptids, также указывал, что рассказы о мокеле-мбембе представляют собой сочетание фольклора, колониальных интерпретаций и ошибочного опознания известных животных.

При этом американский эколог Кент Редфорд, изучающий биоразнообразие тропических экосистем, отмечал, что вырубка лесов и разрушение среды обитания вынуждают животных выходить за пределы привычных ареалов, увеличивая число необычных встреч между людьми и дикой природой.

Останки бигфута в США

В 2025 году внимание привлекло заявление о якобы найденных останках бигфута в штате Нью-Йорк. Энтузиаст Чарльз "Снейк" Стюарт утверждал, что его команда обнаружила тело неизвестного существа.

Американский антрополог Гровер Кранц, один из немногих учёных, пытавшихся рассматривать феномен бигфута с научной точки зрения, признавал, что ни один из представленных образцов так и не был подтверждён с помощью анатомического или генетического анализа.

Палеоантрополог Иэн Таттерсолл из Американского музея естественной истории также указывал, что существование крупного неизвестного примата в Северной Америке противоречит данным палеонтологии и биогеографии региона.

Человек-сова из Иллинойса

Привлекла внимание и история пары из Иллинойса, столкнувшейся с крылатым существом. Очевидцы утверждали, что на дороге перед автомобилем приземлилось существо с крыльями шире внедорожника, после чего оно резко взлетело и исчезло среди деревьев.

Американский орнитолог Дэвид Аллен Сибли, автор The Sibley Guide to Birds, объясняет подобные случаи тем, что внезапное появление птицы в ночное время усиливает эффект искажения восприятия.

Фото Лох-Несского чудовища

В 2025 году была опубликована очередная фотография предполагаемого Лох-Несского чудовища. На снимке видна тёмная масса под поверхностью воды, напоминающая "горб".

Шотландский натуралист Адриан Шайн, посвятивший более пятидесяти лет изучению озера Лох-Несс, неоднократно заявлял, что подобные наблюдения чаще всего объясняются волновыми эффектами, следами лодок и плавающими объектами. Он также подчёркивал, что экосистема озера не способна прокормить крупное неизвестное животное.

Гигантская анаконда в Амазонке

Вирусное видео с якобы гигантской анакондой, снятое над Амазонкой, также вошло в число самых обсуждаемых криптидных историй года.

Американский герпетолог Хесус Ривас, много лет изучающий анаконд в естественной среде обитания, подчёркивал, что документально подтверждённые размеры этих змей значительно меньше тех, что демонстрируются в подобных роликах. Рассказы о сверхкрупных особях чаще всего основаны на визуальных ошибках или преувеличениях.

Загадочные фигуры в США: сообщения о криптидах в Оклахоме и Аризоне

Подборку дополнили истории из Оклахомы и Аризоны, где очевидцы сообщали о двуногих существах и странных фигурах, зафиксированных на фотоловушках. Биологи, работающие с подобными камерами, отмечали, что инфракрасная съёмка и искажение перспективы нередко приводят к ошибочному восприятию пропорций объектов.

Подобные истории продолжают возвращаться в повестку благодаря визуальным материалам, личным свидетельствам и отсутствию окончательных ответов. Именно сочетание фрагментарных данных, эмоционального восприятия и экспертной критики делает подобные случаи предметом постоянных обсуждений — как среди сторонников необычного, так и среди тех, кто ищет рациональные объяснения.