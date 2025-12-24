Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вероника Эйнуллаева

Вода, которая притягивает смерть: нечто на дне озера Ланир в США породило легенду о проклятии

Около 200 человек погибли на озере Ланир в США за 20 лет — The Guardian
Непознанное » Аномальные зоны

Озеро Ланир в американском штате Джорджия давно имеет репутацию одного из самых опасных водоёмов США. Несмотря на популярность среди туристов и жителей Атланты — ежегодно его посещают более 10 млн человек — здесь регулярно происходят трагедии. Эти события, а также тяжёлая история местности породили разговоры о проклятии озера.

Дно озера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дно озера

Гибель пасынка Ашера: трагедия на воде в Джорджии

Одной из самых известных трагедий стала гибель 11-летнего Кайла Гловера — пасынка R&B-певца Ашера летом 2012 года. Мальчик катался на надувном тюбе, когда в него на высокой скорости врезался гидроцикл. Ребёнок получил тяжёлые травмы головы и был доставлен в больницу, где около двух недель находился в коме.

Мать Кайла, стилист Тамека Фостер, в тот момент находилась за границей, но смогла оперативно прилететь в Атланту на частном самолёте, предоставленном Ашером. Спасти мальчика не удалось — после отсутствия улучшений было принято решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.

Водителя гидроцикла признали виновным в нарушении правил судовождения и приговорили к четырём годам условно.

Статистика смертей: сколько людей погибло на озере Ланир

Озеро Ланир — искусственное водохранилище, созданное в 1950-х годах после строительства плотины Буфорд. Оно питается водами рек Чаттахучи и Честати и по площади более чем вдвое превышает Манхэттен.

За последние 70 лет на озере погибли около 700 человек. Только за последние 20 лет число смертей превысило 230, пишет The Guardian.

Опасное дно: что скрывается под водой озера Ланир

При создании озера территория не была полностью расчищена. Под водой остались деревья, дороги, мосты, автомобили, остатки домов. Также существуют неподтверждённые данные о захоронениях.

Глубина в отдельных местах достигает 50 метров, при этом резкие перепады глубины могут находиться всего в нескольких метрах от берега. Плохая видимость и подводные препятствия создают угрозу как для купающихся, так и для спасателей.

Почему озеро называют проклятым

До затопления здесь находились населённые пункты, включая город Оскарвилль, где в начале XX века проживало афроамериканское население. В 1912 году все жители были изгнаны.

Кроме того, через эти земли в XIX веке проходили маршруты депортации коренных народов США, а также остались неучтённые захоронения времён Гражданской войны. Эти факты стали основой для городских легенд и разговоров о "дурной энергии" озера.

Главные причины трагедий на озере Ланир

Сотрудники департамента природных ресурсов Джорджии подчёркивают: большинство смертей на озере связано с нарушением правил безопасности. Озеро Ланир стабильно лидирует по количеству задержаний за управление судами в состоянии алкогольного опьянения.

Высокая плотность судоходства, туристический наплыв и доступная аренда техники делают озеро особенно опасным для неподготовленных отдыхающих.

Как изменились правила безопасности на воде после гибели ребёнка

После гибели Кайла Гловера в Джорджии был принят Kile Glover Act, согласно которому были ужесточены требования к обучению и ответственности судоводителей.

Однако многие посетители озера приезжают из других штатов и ограничиваются минимальным инструктажем перед арендой гидроциклов и лодок.

Почему озеро Ланир остаётся опасным

Мать Кайла Гловера подчёркивает, что каждая новая смерть на озере вновь поднимает вопрос системной безопасности. По мнению специалистов, опасность Ланира объясняется не мистикой, а сочетанием инженерных особенностей, перегруженности и человеческой беспечности.

Тем не менее мрачная история местности продолжает усиливать зловещую репутацию озера, превращая его в один из самых обсуждаемых и пугающих водоёмов США.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Темы сша джорджия
Новости Все >
Морозы в Подмосковье осложнили зимовку водоплавающих птиц — Минэкологии
Светлана Немоляева назвала Чулпан Хаматову предателем
Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
Республика Алтай стала самым дорогим регионом для отдыха в России — РСТ
Замена майонеза на йогурт или масло снижает нагрузку на ЖКТ — терапевт Мановска
Маленькие пингвины меняют партнеров после неудачи — National Geographic
Европейские проекты АЭС выходят дороже, чем у "Росатома"
Медленный фитнес снижает нагрузку на суставы и позвоночник — тренеры
Компания Никиты Ефремова* может быть ликвидирована
Тренды помады 2026 включают красный, готику и bubblegum pink — Marianne
Сейчас читают
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Наука и техника
"Чёрный кислород" образуется на глубине 4–5 км профессор — Эндрю К. Свитман
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
Садоводство, цветоводство
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Наука и техника
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Десерты с ним получаются другими: крем, который меняет текстуру, но не перегружает вкус
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Стиль без усилий: 17 комнатных растений, которые сами создают дизайнерский эффект в обычной банке
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Какао и кофе обеспечивают подъём теста без шоколада — Serious Eats
Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
Республика Алтай стала самым дорогим регионом для отдыха в России — РСТ
Порфирия сформировала образы вампиров в Европе — биолог Клэр Ашер
Замена майонеза на йогурт или масло снижает нагрузку на ЖКТ — терапевт Мановска
Утренняя зарядка в кровати улучшает кровообращение
Маленькие пингвины меняют партнеров после неудачи — National Geographic
Европейские проекты АЭС выходят дороже, чем у "Росатома"
Козероги первыми получат финансовый рост в 2026 году
Гейхеры цветут весной при умеренном поливе — садовод Мари Ианнотти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.