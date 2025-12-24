Вода, которая притягивает смерть: нечто на дне озера Ланир в США породило легенду о проклятии

Около 200 человек погибли на озере Ланир в США за 20 лет — The Guardian

Озеро Ланир в американском штате Джорджия давно имеет репутацию одного из самых опасных водоёмов США. Несмотря на популярность среди туристов и жителей Атланты — ежегодно его посещают более 10 млн человек — здесь регулярно происходят трагедии. Эти события, а также тяжёлая история местности породили разговоры о проклятии озера.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дно озера

Гибель пасынка Ашера: трагедия на воде в Джорджии

Одной из самых известных трагедий стала гибель 11-летнего Кайла Гловера — пасынка R&B-певца Ашера летом 2012 года. Мальчик катался на надувном тюбе, когда в него на высокой скорости врезался гидроцикл. Ребёнок получил тяжёлые травмы головы и был доставлен в больницу, где около двух недель находился в коме.

Мать Кайла, стилист Тамека Фостер, в тот момент находилась за границей, но смогла оперативно прилететь в Атланту на частном самолёте, предоставленном Ашером. Спасти мальчика не удалось — после отсутствия улучшений было принято решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.

Водителя гидроцикла признали виновным в нарушении правил судовождения и приговорили к четырём годам условно.

Статистика смертей: сколько людей погибло на озере Ланир

Озеро Ланир — искусственное водохранилище, созданное в 1950-х годах после строительства плотины Буфорд. Оно питается водами рек Чаттахучи и Честати и по площади более чем вдвое превышает Манхэттен.

За последние 70 лет на озере погибли около 700 человек. Только за последние 20 лет число смертей превысило 230, пишет The Guardian.

Опасное дно: что скрывается под водой озера Ланир

При создании озера территория не была полностью расчищена. Под водой остались деревья, дороги, мосты, автомобили, остатки домов. Также существуют неподтверждённые данные о захоронениях.

Глубина в отдельных местах достигает 50 метров, при этом резкие перепады глубины могут находиться всего в нескольких метрах от берега. Плохая видимость и подводные препятствия создают угрозу как для купающихся, так и для спасателей.

Почему озеро называют проклятым

До затопления здесь находились населённые пункты, включая город Оскарвилль, где в начале XX века проживало афроамериканское население. В 1912 году все жители были изгнаны.

Кроме того, через эти земли в XIX веке проходили маршруты депортации коренных народов США, а также остались неучтённые захоронения времён Гражданской войны. Эти факты стали основой для городских легенд и разговоров о "дурной энергии" озера.

Главные причины трагедий на озере Ланир

Сотрудники департамента природных ресурсов Джорджии подчёркивают: большинство смертей на озере связано с нарушением правил безопасности. Озеро Ланир стабильно лидирует по количеству задержаний за управление судами в состоянии алкогольного опьянения.

Высокая плотность судоходства, туристический наплыв и доступная аренда техники делают озеро особенно опасным для неподготовленных отдыхающих.

Как изменились правила безопасности на воде после гибели ребёнка

После гибели Кайла Гловера в Джорджии был принят Kile Glover Act, согласно которому были ужесточены требования к обучению и ответственности судоводителей.

Однако многие посетители озера приезжают из других штатов и ограничиваются минимальным инструктажем перед арендой гидроциклов и лодок.

Почему озеро Ланир остаётся опасным

Мать Кайла Гловера подчёркивает, что каждая новая смерть на озере вновь поднимает вопрос системной безопасности. По мнению специалистов, опасность Ланира объясняется не мистикой, а сочетанием инженерных особенностей, перегруженности и человеческой беспечности.

Тем не менее мрачная история местности продолжает усиливать зловещую репутацию озера, превращая его в один из самых обсуждаемых и пугающих водоёмов США.