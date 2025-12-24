Вода, которая притягивает смерть: нечто на дне озера Ланир в США породило легенду о проклятии

Озеро Ланир в американском штате Джорджия давно имеет репутацию одного из самых опасных водоёмов США. Несмотря на популярность среди туристов и жителей Атланты — ежегодно его посещают более 10 млн человек — здесь регулярно происходят трагедии. Эти события, а также тяжёлая история местности породили разговоры о проклятии озера.
Одной из самых известных трагедий стала гибель 11-летнего Кайла Гловера — пасынка R&B-певца Ашера летом 2012 года. Мальчик катался на надувном тюбе, когда в него на высокой скорости врезался гидроцикл. Ребёнок получил тяжёлые травмы головы и был доставлен в больницу, где около двух недель находился в коме.
Мать Кайла, стилист Тамека Фостер, в тот момент находилась за границей, но смогла оперативно прилететь в Атланту на частном самолёте, предоставленном Ашером. Спасти мальчика не удалось — после отсутствия улучшений было принято решение отключить его от аппаратов жизнеобеспечения.
Водителя гидроцикла признали виновным в нарушении правил судовождения и приговорили к четырём годам условно.
Озеро Ланир — искусственное водохранилище, созданное в 1950-х годах после строительства плотины Буфорд. Оно питается водами рек Чаттахучи и Честати и по площади более чем вдвое превышает Манхэттен.
За последние 70 лет на озере погибли около 700 человек. Только за последние 20 лет число смертей превысило 230, пишет The Guardian.
При создании озера территория не была полностью расчищена. Под водой остались деревья, дороги, мосты, автомобили, остатки домов. Также существуют неподтверждённые данные о захоронениях.
Глубина в отдельных местах достигает 50 метров, при этом резкие перепады глубины могут находиться всего в нескольких метрах от берега. Плохая видимость и подводные препятствия создают угрозу как для купающихся, так и для спасателей.
До затопления здесь находились населённые пункты, включая город Оскарвилль, где в начале XX века проживало афроамериканское население. В 1912 году все жители были изгнаны.
Кроме того, через эти земли в XIX веке проходили маршруты депортации коренных народов США, а также остались неучтённые захоронения времён Гражданской войны. Эти факты стали основой для городских легенд и разговоров о "дурной энергии" озера.
Сотрудники департамента природных ресурсов Джорджии подчёркивают: большинство смертей на озере связано с нарушением правил безопасности. Озеро Ланир стабильно лидирует по количеству задержаний за управление судами в состоянии алкогольного опьянения.
Высокая плотность судоходства, туристический наплыв и доступная аренда техники делают озеро особенно опасным для неподготовленных отдыхающих.
После гибели Кайла Гловера в Джорджии был принят Kile Glover Act, согласно которому были ужесточены требования к обучению и ответственности судоводителей.
Однако многие посетители озера приезжают из других штатов и ограничиваются минимальным инструктажем перед арендой гидроциклов и лодок.
Мать Кайла Гловера подчёркивает, что каждая новая смерть на озере вновь поднимает вопрос системной безопасности. По мнению специалистов, опасность Ланира объясняется не мистикой, а сочетанием инженерных особенностей, перегруженности и человеческой беспечности.
Тем не менее мрачная история местности продолжает усиливать зловещую репутацию озера, превращая его в один из самых обсуждаемых и пугающих водоёмов США.
