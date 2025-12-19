Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рождественские огни освещают рога и цепи: существо, которое не ждут за праздничным столом

Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд
Рождество традиционно воспринимается как время уюта, тепла и надежды посреди самого холодного времени года. Однако в европейской культуре зима связана не только с добрыми персонажами и подарками, но и с образом Крампуса — мрачного спутника рождественских традиций.

Тень Крампуса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тень Крампуса

Кто такой Крампус и почему его боялись веками

В странах Центральной Европы образ Крампуса известен не одно столетие. Это существо традиционно считается антиподом святого Николая. Его роль проста и сурова: наказывать детей, которые плохо себя вели в течение года.

"В Центральной Европе, если вы вели себя хорошо, вас навещает святой Николай 6 декабря. Но если вы были непослушны, накануне приходит Крампус, чтобы наказать", — цитирует культурного антрополога Дебору Хайд издание IFLScience.

Она описывает Крампуса как волосатое существо с козлиными рогами, копытами и мешком за спиной. В этот мешок, по легенде, он может унести самых отъявленных проказников. Считалось, что оставленный на пороге шнапс способен смягчить его нрав, что подчёркивает бытовую, "земную" сторону этого мифа.

Языческие корни и христианская адаптация

Происхождение Крампуса уходит в дохристианскую Европу. Фольклористы Якоб и Вильгельм Гримм, историк религии Рональд Хаттон и медиевист Клод Лекутё указывали на связь подобных образов с северными мифами, фигурой Одина и мотивом Дикой охоты, ассоциируемой с зимними обрядами и праздником Йоль.

"С приходом христианства именно святой Николай стал центром зимних праздников, а Крампус был включён в традицию как его менее доброжелательный двойник", — объясняет Дебора Хайд.

В XIX веке, когда Крампус начал появляться на открытках, его часто изображали закованным в цепи. Это символизировало попытку Церкви "обуздать" хаотичное зло и подчинить его христианскому миропорядку. Такой визуальный язык помог совместить языческие страхи и религиозные представления.

Две стороны одного праздника

Современные фольклористы и культурные антропологи — в частности Дебора Хайд, Джек Сантино и историк религии Рональд Хаттон — нередко рассматривают пару "Санта (или святой Николай) — Крампус" через призму философской дуальности, близкой идеям немецкого философа Фридриха Ницше. Светлый, упорядоченный и рациональный образ дарителя подарков в их интерпретациях противопоставляется хаотичному и пугающему персонажу, воплощающему страх и напоминание о границах дозволенного. В этом смысле Крампус предстает не просто "злым Сантой", а символом той культурной тени, без которой, по мнению исследователей, невозможен ни один праздник, построенный вокруг света, порядка и моральных норм.

Встречи с Крампусом

Сегодня Крампуснахт — традиционная ночь с 5 на 6 декабря, предшествующая дню святого Николая, — во многих городах Австрии и Германии превратилась в масштабный уличный фестиваль. В этот вечер участники шествий надевают тяжёлые демонические маски, костюмы из меха, вешают на пояса колокольчики и цепи и выходят на улицы, разыгрывая роль Крампуса — фольклорного персонажа, призванного пугать и "наказывать" непослушных.

Именно эта атмосфера полутеатрального ужаса иногда выходит за рамки праздника. Региональные СМИ Австрии и Германии писали о случаях, когда жители после ночных шествий обращались в полицию, утверждая, что видели в тёмных переулках рогатое существо с цепями и не сразу понимали, что перед ними человек в костюме. Подобные истории публиковали ORF и Kronen Zeitung, отмечая, что очевидцы были искренне напуганы и описывали увиденное как нечто "нечеловеческое".

В Германии схожие эпизоды, но уже не связанные с фестивалем, попадали в материалы Bild и региональных новостных сайтов: люди рассказывали, что столкнулись с "Крампусом", возвращаясь домой поздно вечером. За пределами Альп такие сообщения уже воспринимались как часть культурного фона. Британские таблоиды Daily Mail и The Sun ссылались на впечатления туристов, а американские онлайн-издания Atlas Obscura и Vice упоминали подобные истории в материалах о современном фольклоре. Во всех этих случаях речь шла не о мистике, а о силе укоренившегося образа, который в определённых условиях способен выглядеть пугающе реальным.

Крампус — напоминание о том, что рождественская культура в Европе выросла не только из идей добра и награды, но и из страха, дисциплины и памяти о языческом прошлом. Его фигура показывает, как общество веками училось сосуществовать с тёмной стороной традиций, не уничтожая её, а превращая в управляемый символ — пугающий, но необходимый для баланса между светом и тенью.

