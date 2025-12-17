Пенсильвания стала тёмным пятном на карте США: странные существа пытаются выйти из сказки

В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах

Центральная Пенсильвания уже много десятилетий остаётся территорией, где фольклор тесно переплетается с задокументированными свидетельствами очевидцев. Истории о странных существах передаются здесь из поколения в поколение, а густые леса Аппалачей и извилистые реки создают ощущение пространства, в котором легко поверить в неизвестное. Попробуем найти грань между фольклором и свидетельствами очевидцев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тень в лесу

Кто такие криптиды и почему о них говорят

Криптидами называют виды, существование которых не подтверждено современной зоологической наукой, но о которых на протяжении длительного времени сообщают очевидцы. Речь идёт не о мифологических существах в классическом смысле, а о предполагаемых биологических видах или формах, которые якобы существуют в природе, но не были научно описаны. К числу наиболее известных криптидов относят Бигфута, Лох-Несское чудовище, а также региональные феномены вроде пенсильванского Сквонка.

Сообщения о таких существах анализируются в рамках криптозоологии — направления на стыке фольклористики, антропологии и зоологии. Зоолог Бернар Эйвельманс, автор книги On the Track of Unknown Animals, подчёркивал, что устойчивые и массовые свидетельства нельзя игнорировать автоматически, однако их необходимо рассматривать критически и в контексте среды, в которой они возникают.

Американский антрополог и исследователь фольклора Лорен Коулман указывал, что криптидные истории часто связаны с конкретными ландшафтами и локальной историей. Биолог и научный популяризатор Даррен Найш, в свою очередь, подчёркивает, что большинство подобных наблюдений объясняется ошибочной идентификацией известных животных, особенно в условиях плохой видимости и сложного рельефа.

Почему центральная Пенсильвания стала почвой для легенд

Центральная Пенсильвания сочетает несколько факторов, способствующих появлению устойчивых легенд: обширные лесные массивы, долгую историю лесозаготовок и сравнительно изолированные рабочие сообщества, пишет The Supernatural Chronicles.

Фольклорист Уильям Т. Кокс в начале XX века фиксировал рассказы лесорубов как часть профессиональной культуры, не пытаясь отделить вымысел от реальных наблюдений.

Американский фольклорист Ричард Дорсон писал, что подобные "рабочие легенды" характерны для регионов, где люди длительное время живут и работают в тесном контакте с природой. В таких условиях рассказы о необычных существах становятся способом коллективного осмысления рисков и опасностей окружающей среды.

Сквонк — легенда, зафиксированная в источниках

Сквонк считается одним из самых известных криптидов Пенсильвании. Его описывают как небольшое существо с дряблой, покрытой бородавками кожей, которое постоянно плачет и избегает людей. Наиболее ранняя письменная фиксация легенды относится к 1910 году, когда Уильям Т. Кокс включил описание Сквонка в сборник Fearsome Creatures of the Lumberwoods.

Скептически настроенные исследователи, включая британского палеонтолога Даррена Найша, отмечают, что подобные описания могли возникнуть в результате наблюдений больных или раненых животных, а также намеренных преувеличений. В то же время фольклористы Лорен Коулман и Джон Харольд Брунванд обращают внимание на устойчивость образа: ключевые черты Сквонка сохраняются более ста лет, что делает его значимым элементом региональной культуры независимо от вопроса о физическом существовании.

Сегодня образ Сквонка используется в культурных инициативах, включая фестиваль Squonkapalooza в Джонстауне, который позиционируется как музыкально-культурное событие, связанное с местным фольклором.

Бигфут в центральной Пенсильвании: свидетельства разных десятилетий

Сообщения о Бигфуте остаются самой массовой категорией криптидных наблюдений в штате. Некоммерческая организация Bigfoot Field Researchers Organization (BFRO) ведёт открытую базу данных, где за разные годы зафиксированы десятки отчётов из центральной Пенсильвании.

Один из часто упоминаемых эпизодов относится к 1973 году в округе Йорк. Свидетель сообщил о высоком, покрытом шерстью существе, пересёкшем дорогу в сумерках и оставившем крупные следы.

Кроме того, в базе BFRO зафиксированы отчёты 2018-2022 годов из округов Клинтон, Центр и лесных районов PA Wilds. В них фигурируют ночные вокализации, движение крупных силуэтов и обнаружение следов во время походов и охоты. Организация заявляет, что сбор таких данных ведётся для анализа повторяемости и условий наблюдений, а не для подтверждения существования неизвестного вида.

Скептики, включая авторов журнала Skeptical Inquirer, указывают, что большинство подобных наблюдений совпадает с поведением чёрных медведей, которые способны передвигаться на задних лапах и оставлять следы, вводящие в заблуждение неподготовленных очевидцев.

Другие криптиды региона и их культурный след

Помимо Сквонка и Бигфута в фольклоре центральной Пенсильвании фигурирует Альбатвич — небольшое гуманоидное существо, связанное с районом реки Саскуэханна. Легенда получила настолько широкое распространение, что в городе Коламбия ежегодно проводится Albatwitch Day — официальный фестиваль с парадом и образовательной программой.

К водным криптидам относят так называемого Саскуэханнского тюленя, о котором писали местные газеты в конце XIX века, а также Рейстаунского Рэя — объект более современных рассказов, связанных с водохранилищем Рейстаун. Эти сюжеты рассматриваются историками как примеры локальных газетных сенсаций своего времени.

Отдельного внимания заслуживает Гивоггл — существо из фольклора округа Клинтон. Его образ используется в материалах местных туристических офисов и на экскурсиях, которые организуют региональные исторические общества.

Почему эти истории продолжают жить

Фольклористы Ричард Дорсон и Джон Харольд Брунванд рассматривали устойчивые легенды как способ коллективного осмысления окружающей среды и связанных с ней рисков. Они подчёркивали, что ценность таких историй заключается не в фактической достоверности, а в их повторяемости и социальной функции.

Исследователь фольклора Лорен Коулман также отмечал, что криптидные образы закрепляются в культуре благодаря связи с конкретным ландшафтом и историей места. Именно поэтому легенды центральной Пенсильвании продолжают обновляться за счёт новых свидетельств, сохраняя при этом узнаваемую структуру и мотивы.

Независимо от того, рассматриваются ли криптиды как возможные биологические феномены или как легенды, они остаются важной частью нематериального наследия региона и продолжают привлекать внимание исследователей, туристов и местных жителей.