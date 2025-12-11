Смерть превращается в код: ИИ разрушает границы между мирами и подпитывает опасные иллюзии

Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй

Смерть близких каждый переживает по-своему. Для многих это глубокий процесс горевания, который требует времени. Однако с развитием технологий, особенно искусственного интеллекта, существует возможность "оживить" мёртвых с помощью цифрового аватара или чат-бота. Исследователь в области психиатрии и философии Шисей Тэй изучает психологические последствия, которые могут возникнуть у пользователей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Цифровой аватар

Смерть как часть виртуальной реальности

Шисей Тэй активно использует ИИ в своей научной практике, а также для создания персонализированных маршрутов для походов. Влияние технологий на восприятие смерти он рассматривает в своей книге SecondDeath: Experiences of Death Across Technologies, пишет Neuroscience.

Тэй предупреждает, что использование таких технологий может быть опасным. Они могут размывать границу между жизнью и смертью, создавая иллюзию продолжения жизни, что в итоге затрудняет принятие неизбежности ухода и нормализацию горя. Это, по его мнению, может искажать восприятие смерти как естественного завершения жизни.

"Цифровые продолжения жизни умерших могут утешать в процессе горевания, но также могут искажать восприятие смерти, превращая её в нечто, с чем можно бороться", — говорит исследователь в области психиатрии и философии Шисей Тэй.

Психологические риски и философские размышления

Тэй акцентирует внимание на психологических рисках, связанных с использованием ИИ в эмоциональной поддержке. Искусственный интеллект, предлагая утешение, может ослабить способность людей справляться с неопределённостью и сложными эмоциями. В отличие от этого, традиционные философские учения подчёркивают важность принятия неопределённости и смирения с неизбежностью, что является важной частью горя и процесса утраты.

"Использование ИИ для эмоциональной поддержки может привести к зависимости от простых решений, в то время как мы, как люди, учимся управлять своими эмоциями в условиях неопределённости", — отмечает исследователь в области психиатрии и философии Шисей Тэй.

Кроме того, он обращает внимание на философию, которая говорит о том, что смерть — это естественная часть жизни. В противоположность этому технологии, особенно ИИ, пытаются создать иллюзию бессмертия, что может препятствовать принятию смерти как неизбежной и необходимой части человеческого существования.

Эмпатия и личные отношения в контексте смерти

Тэй также подчёркивает, что для истинного переживания горя важна не только поддержка ИИ, но и личные, живые взаимодействия с другими людьми. Именно такие взаимодействия позволяют почувствовать себя живым, установить настоящие эмоциональные связи и преодолеть утрату. И хотя ИИ может служить вспомогательным инструментом, он не способен заменить человеческую эмпатию и поддержку в период горя.

Тэй подчёркивает, что смерть — это не просто исчезновение человека, а процесс, который включает в себя не только физическое исчезновение, но и трансформацию отношений с окружающими. Принятие смерти как неизбежной части жизни позволяет людям научиться отпускать и двигаться дальше, не зависеть от иллюзий виртуальной жизни.

ИИ и концепция "обезличенных я"

Тэй также обращается к философской концепции, предложенной биологом Франсиско Варелой, — "обезличенные я" (или "самости без фиксированного "я"). Эта концепция предполагает, что личность человека не является чем-то фиксированным, а развивается через взаимодействие с окружающими. В этом контексте человек воспринимается как часть более широкого, взаимозависимого мира, где каждый индивид сохраняет свою уникальность, но при этом является частью общего целого.

"Обезличенные я — это концепция взаимозависимости, когда личность существует не как фиксированная сущность, а как часть более широкой системы", — объясняет исследователь в области психиатрии и философии Шисей Тэй.

Такая идея хорошо иллюстрирует, как ИИ, представляя собой искусственные "я", которые, по сути, не имеют фиксированной личности, взаимодействуют с реальностью и воспринимаются людьми. Это показывает, как технология может стереть привычные границы между живыми и мёртвыми, размывая наше восприятие того, что такое смерть.

Популярные сервисы для создания цифровых аватаров и чат-ботов

Replika

Чат-бот, который учится на общении с пользователем и адаптируется под его стиль общения. Несмотря на то, что основной функционал Replika — это создание виртуальных друзей и поддержка психоэмоционального состояния, платформа может быть использована для создания цифровых "продолжений" ушедших.

Eternime

Позволяет создать цифровой аватар, который продолжит общение с близкими после смерти. Сервис использует данные из социальных сетей, сообщений и других цифровых следов, чтобы создать персонализированную ИИ-версию человека. Платформа в основном ориентирована в основном на международные рынки.