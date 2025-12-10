Техасское поле показало своего монстра: новая история о Бигфуте выбивается из привычных сказок

Водитель из Техаса сообщил о возможной встрече с Бигфутом — MySA

Истории о загадочном Бигфуте появляются регулярно, но далеко не каждая привлекает такое внимание, как недавний рассказ водителя из Техаса. Мужчина утверждает, что увидел массивную фигуру в поле неподалёку от оживлённой трассы среди бела дня. Теперь его сообщение внимательно изучают исследователи, специализирующиеся на подобных явлениях, пишет MySA.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фигура у леса

Что увидел водитель на трассе под Гарден-Вэлли

Водитель грузовика Уэйн Яриан направлялся по маршруту недалеко от городка Гарден-Вэлли — небольшого населённого пункта, расположенного примерно в 80 милях к востоку от Далласа. Он рассказал, что его внимание привлёк движущийся объект на расстоянии около 200 футов от дороги. Как отмечает мужчина, он увидел фигуру, которая шла по открытому полю уверенным шагом по направлению к лесному массиву.

"Это был объект, который двигался по полю в примерно двухстах футах от дороги. Он шёл к лесу. Его шаг был ровным и уверенным", — рассказал очевидец Уэйн Яриан представителям Bigfoot Field Researchers Organization.

Фигура была ростом примерно от шести до семи футов, а её руки казались необычно длинными — почти до уровня колен. Мужчина рассказал, что существо было тёмно-коричневого цвета. Особое внимание привлекло то, что необычное создание никак не реагировало на шум автомобилей.

Позже, уже обсудив случившееся с супругой, он решил поделиться этой историей с организацией, которая собирает подобные сообщения, — Bigfoot Field Researchers Organization.

"Я прокрутил всё в голове, и вдруг понял, что именно увидел. Позже, когда рассказал об этом жене, она начала изучать вопрос и узнала, что это очень активный район, где зарегистрировано более двух тысяч наблюдений", — уточнил очевидец Уэйн Яриан.

Сообщение показалось исследователям достаточно интересным, чтобы приступить к его изучению.

Почему именно Техас считается регионом с большим числом наблюдений

Техас давно фигурирует в списках штатов, где регулярно появляются сообщения о встречах с Бигфутом. Особенно много эпизодов фиксируется на востоке штата, где густые леса создают благоприятные условия для укрытия. По информации Bigfoot Field Researchers Organization, только за октябрь 2024 года было отмечено два новых сообщения: одно — в округе Кэмп, другое — в округе Либерти.

Эти районы традиционно называют возможными "коридорами" передвижения существ, похожих на бигфутов. Монтгомери и Либерти часто оказываются в числе наиболее активных зон, причём многие сообщения связаны с Национальным лесом имени Сэма Хьюстона — огромной территорией, где легко скрыться от человеческих глаз.

Особый интерес вызывает город Джефферсон, который на официальном уровне позиционирует себя как "столицу Бигфута" в Техасе. На городском сайте приводятся слова главы Texas Bigfoot Research Center Крэйга Вулхитера, который называет окрестности озера Кэддо одним из ключевых регионов, где чаще всего регистрируют странные наблюдения.

Загадочность природы, сочетание болот, густых лесов и удалённых маршрутов делают восточный Техас подходящим местом для возникновения легенд, а каждое новое сообщение оживляет интерес к этой истории.

Как проходит расследование нового заявления

После обращения Яриана специалисты Bigfoot Field Researchers Organization начали сбор информации. Однако исследовать место напрямую оказалось непросто — территория, о которой идёт речь, находится в частной собственности. Площадь участка достигает примерно 900 акров, а вместе с прилегающими землями формирует группу владений общей площадью около 2 800 акров. Доступ на подобные территории строго ограничен, что усложняет проведение полевых проверок.

Несмотря на это, организация оценила заявление как "очень достоверное". Внутри системы классификации таких сообщений оно получило категорию Class A — уровень, указывающий на то, что свидетель видел объект достаточно близко, чтобы исключить вероятность ошибки или неверного опознания. Это наиболее значимая категория среди наблюдений, связанных с предполагаемыми встречами с Бигфутом.

Такой высокий уровень интереса объясняется тем, что случаи класса A встречаются реже и зачастую дают больше полезных сведений, чем смутные силуэты или странные звуки.

Чем наблюдения Class A отличаются от менее достоверных сообщений

Система классификации наблюдений, которая разработана BFRO, помогает исследователям отличать наиболее надёжные случаи от тех, которые требуют осторожной интерпретации.

В наблюдениях Class A очевидец видит объект на близком расстоянии и способен описать детали внешности, движения и пропорций. Это снижает вероятность неверного опознания.

Class B предполагает менее чёткие наблюдения — силуэт издалека, необычные звуки, следы или косвенные признаки. Такие случаи требуют дополнительного анализа.

Class A позволяет сопоставлять параметры: рост, осанку, оттенок шерсти, походку. Это важно при работе с базой данных наблюдений.

В Class B точность ниже, поэтому они реже рассматриваются как самостоятельные доказательства и в основном служат вспомогательным материалом.

Для исследователей такая градация — важный инструмент, позволяющий выделять эпизоды, достойные приоритетного внимания. Однако даже наблюдения высокой категории не являются научным доказательством, но помогают исследователям формировать обширную базу данных и анализировать тенденции.