Древний народ с собачьими головами стал причиной поражения великого завоевателя — но не навсегда

Предания связывают страну итбараков с районами Северной России

8:09 Your browser does not support the audio element. Непознанное Прошлое

Имя Огуз-хана — или Огуз-кагана — занимает особое место в тюркской традиции. Как легендарный прародитель, он стоит у истоков множества народов степного мира. В европейских источниках XVII-XVIII веков его значимость описывалась наравне с масштабом Александра Македонского или Юлия Цезаря.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ОКР: мифы и реальность

Так, Филипп Иоганн фон Страленберг со ссылкой на Диодора Сицилийского писал, что под руководством Огуза древние скифские племена совершали огромные завоевания в Среднем Востоке, Юго-Восточной Европе и даже Египте. Однако среди всех легенд об Огузе одна отличается особой загадочностью: история о народе итбараков, племени тёмных, собакоглавых существ, стоявших на границе человеческого мира.

Происхождение и образ итбараков

В древнетюркских преданиях итбараки упоминаются как племя, населявшее неведомые северо-западные земли. Эту территорию часто отождествляют с регионами, соответствующими современным районам Северной России и Сибири. Их название состоит из двух слов: "ит" — собака и "барак" — лохматая, крепкая собака, почитаемая за силу. Согласно преданиям, существа обладали телом человека и головой собаки, а их кожа была "чёрной, как у Чёрного Дьявола". В мифах они сочетали в себе человеческую сметку, звериную ярость и демоническую стойкость.

Итбараки выступали в сказаниях как воплощение чуждого мира. В отличие от священных собак — защитников и проводников в шаманских практиках — эти кинокефалы (люди с собачьими головами) символизировали опасную "границу", за которой исчезали законы привычной жизни.

Война Огуз-кагана с итбараками

В корпусе легенд, известном как "Повествования Огуз-кагана", итбараки занимают удивительно большое место. Миф рассказывает, что великий правитель однажды выступил на их земли, стремясь покорить загадочный северный народ. Однако поход оказался неудачным. Итбараки, укреплённые "лечениями" и обладавшие почти нечеловеческой стойкостью, отбросили войска Огуза. Воины не могли пронзить их копьями, а собачьи головы с устрашающими клыками придавали им демоническую харизму.

Поражение заставило Огуз-кагана отступить на небольшой остров, где остатки его войска пережидали долгие годы. Женщина, вдова павшего воина, родила ребёнка прямо в дупле дерева, поскольку люди Огуз-кагана не имели ни шатров, ни домов. Этот мальчик был назван Кыпчак — "полый", "из дупла". По тюркским летописям, именно он стал родоначальником мощного племени кипчаков.

Возвращение и победа

Прошло семнадцать лет. Огуз собрал новые силы, укрепился и вновь выступил против итбараков. На этот раз ему помогли женщины, которые ранее жили среди этого народа и знали их слабости. Вторая война завершилась победой. Земли итбараков были отданы Кыпчаку, что легло в основу формирования тюркского племени с тем же именем. Постепенно легенда превратилась в идеологический миф о происхождении кипчаков, одного из ключевых этносов евразийских степей.

Сопоставление с мировыми мифологиями

Легенда об итбараках далеко не уникальна в глобальном мифологическом контексте. Разные культуры создавали свои версии "собачьеголовых людей". Греки называли их кинокефалами и считали, что они живут в дальних северных землях. В индийской традиции встречаются божественные псы-хранители, а в средневековой Европе существовали легенды о "борусах", жителях северных окраин мира, которые, по описаниям, удивительно похожи на итбараков. Возможно, этот образ возник как попытка объяснить неизвестные территории и племена, окружавшие ранние цивилизации.

Такое повторение архетипа указывает на глубинную связь между страхом перед "иным" и попыткой придать этому страху знакомое лицо. Собака — символ верного стража — легко превращалась в символ тёмного, пугающего врага, когда она сочеталась с человеческими чертами.

Отношение тюрков к собакам: двойственная священность

Чтобы понять миф об итбараках, нужно изучить древнетюркское отношение к собакам, которое было куда более сложным, чем может показаться. Собаки занимали ключевые позиции в духовной жизни. В тюркском двенадцатилетнем календаре один год посвящён собаке. В шаманской культуре существовал особый ритуальный пёс — барак, длинношерстная собака, считавшаяся проводником между мирами. Шаманы верили, что барак может вести их по небесным и подземным тропам, защищая от злых духов.

В мифах Алтая собака охраняла первых людей от злого бога Эрлика. Её преданность стала основой для многочисленных легенд, утверждавших собаку как духовного стража. Многие племена Центральной Азии возводили свои родословные к предкам-собакам: татары — к рыжей собаке, монголы — к божественной, а майманы считали собаку тотемом своего рода.

На этом фоне итбараки предстают не просто демоническими врагами. Они — инверсия сакрального. Если собака — защитник рода, то собачьеголовый человек — угроза самому его существованию, нарушитель границы между человеческим и животным.

Итбараки в эпосах и культурной памяти

В тюркских эпических текстах образ итбарака имеет и символическую, и социальную функцию. Он показывает, что древние народы воспринимали север как территорию хаоса и тьмы, населённую загадочными и опасными существами. Война Огуз-кагана с итбараками становится рассказом о выходе за пределы "своего" мира, о столкновении с непознанным. Победа — мифологическое утверждение силы и единства тюрков.

Не менее интересно и то, что женщины итбараков сыграли роль посредников в финальной победе. Такая деталь указывает на древний архетип: объединение через смешение родов, переход от вражды к родству — тема, распространённая в мифах кочевых цивилизаций.

Итбараки в современности

Сегодня образ итбараков переживает культурное возрождение. В турецком историческом сериале "Дастан" их изображают варварскими племенами, поклоняющимися тёмным силам, что делает их яркими антагонистами. Это отражает старый мифологический принцип: чудовища прошлого становятся экранными символами борьбы и драматизма.

Но за этим художественным образом стоит куда более глубокий пласт. Итбараки — это часть коллективного тюркского бессознательного. Это миф, объясняющий происхождение народов, границы мира, взаимодействие с "иным". Это архетипический образ, связывающий приручённого священного пса и дикого демонического врага.

Наследие древних сказаний

История итбараков — не просто сюжет о битвах и героизме. Это отражение того, как древние тюрки строили свою картину мира, как они через миф определяли собственные границы, создавали представления о добре и зле, о своём и чужом. Итбараки концентрируют в себе страхи перед неизвестным, уважение к животным-покровителям и стремление упорядочить мир вокруг себя.

Соединяя в себе культурные традиции, архетипы и коллективные представления, этот образ живёт и сегодня, продолжая формировать отношение к прошлому и вдохновляя новые интерпретации в искусстве и науке.