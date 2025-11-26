Секретный файл ФБР о снежном человеке всплыл спустя десятилетия — и вопросов только стало больше

ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA

1:37 Your browser does not support the audio element. Непознанное Настоящее

В хранилище ФБР, доступном благодаря Закону о свободе информации (FOIA), есть документы, о существовании которых никто бы не предположил лет сорок назад. Среди них — странный 22-страничный файл, посвящённый существу, которого официальная наука предпочитает называть мифом.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Quarax, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ по следам снежного человека

Это "дело снежного человека", задокументированное в 1976–1977 годах, когда американская пресса взорвалась очередной волной сообщений о предполагаемых доказательствах существования этого загадочного приматоподобного зверя.

Файл не похож ни на расследования громких убийств, ни на досье мафиозных кланов, ни на отчёты о слежке за политиками. Он выглядит так, будто сотрудники Бюро сами не знали, как к нему относиться: с осторожностью? с иронией? или с настороженным интересом?

Но сам факт, что ФБР официально анализировало волосы, предположительно принадлежащие снежному человеку, стал драйвером для нескончаемых споров.

Феномен, который преследует Америку

На протяжении веков люди рассказывали, что видели в лесах Северной Америки большое, волосатое, двуногое существо — то ли человека, то ли зверя. Снежный человек, сасквоч, йоуи, скунсовидная обезьяна, яяли — имена менялись, но суть оставалась. Лесные мифы стали частью фольклора настолько прочно, что вплелись в сознание целых поколений. Но XX век подарил этой истории новый уровень — визуальное доказательство.

Две минуты, изменившие споры навсегда

Знаменитые кадры, известные как фильм Паттерсона-Гимлина, вошли в каждый документальный фильм о снежном человеке. На плёнке долго ничего особенного. Вдруг происходит следующее:

"Мы просто ехали вдоль ручья, наслаждаясь тёплым солнечным днём, — рассказывает Боб Гимлин. — А потом на другом берегу ручья я увидел его. Всё произошло так быстро".

В объективе появляется фигура — крупная, покрытая густой шерстью. Она шагает уверенно, почти демонстративно. На мгновение разворачивается и будто смотрит прямо в камеру. Потом исчезает между деревьями.

Это видео изучали покадрово, замедляли, усиливали контраст, искали подделку — и до сих пор никто не согласен ни с чем.

Сам Гимлин остаётся непреклонен: "Он шёл прямо и довольно долго. Он не был похож на медведя. Я прожил в лесу всю свою жизнь… Я ни на секунду не усомнился в том, что это было".

Легенды коренных народов: древнее эхо

Снежный человек не новость для коренных народов. Их предания полны существ, похожих на приматов. Некоторые напоминают людей, другие — зверей. Среди квакиутлей была Дзунуква — огромная волосатая лесная мать. Название "снежный человек" произошло от языка халкомелем. Йокуты оставили пиктограммы с длинноволосыми гигантами. Они называли их "маяк датат".

Археолог Кэти Московиц Стрейн утверждает: ""Некоторые племена действительно любят снежного человека, у них с ним прекрасные отношения. Однако для других племён, например для мивоков, он — настоящий огр, монстр, и лучше его не трогать".

И добавляет, что для многих из них существо до сих пор реально: "Я работала с представителями племён, и когда происходило что-то странное, они всегда винили в этом снежного человека".

"Люди-обезьяны" XIX века

В XIX-XX веках газеты пестрели рассказами шахтёров, охотников и лесорубов. Мелькали заголовки о "людях-медведях" и "диких людях".

Самый известный случай — происшествие 1924 года у горы Сент-Хелен. Группа старателей утверждала, что в их хижину ночью бросали камни "люди-обезьяны". Позже выяснилось: один из старателей стрелял в них первым. Но история жила самостоятельной жизнью.

ФБР вступает в игру

Всё изменилось, когда Информационный центр по изучению снежного человека в Орегоне отправил в ФБР образец: 15 волосков и кусочек кожи. Пресса узнала — и ФБР уступило давлению.

Письмо Питера Бирна: "Мы нечасто сталкиваемся с волосами, которые можно идентифицировать… первые за шесть лет, которые, по нашему мнению, могут быть важными".

ФБР ответило, что обычно проводит экспертизы в рамках уголовных дел, но в этот раз сделало исключение.

После месяцев переписки лаборатория сообщила вывод: "…волосы принадлежат семейству оленевых".

Секретный архив — место, куда проваливаются часы жизни

Файлы ФБР — удивительный уголок интернета. Тысячи страниц: отчёты о преступниках, политиках, звёздах. Всё бесплатно. Но среди них особенно выделяется 22-страничный документ о снежном человеке — примечательный сразу по двум причинам: он "по-видимому, подтверждает, что снежный человек мёртв", и он "по-видимому, подтверждает, что снежный человек был настоящим". ФБР, конечно, ничего подобного прямо не утверждает. Но сам факт наличия дела породил сотни теорий.

Взгляд сквозь призму науки и мифа

Несмотря на решение ФБР, легенда живёт. Никто не утверждает, что исследовали все возможные образцы. Никто не говорит, что не было других — скрытых или потерянных.

Адвокаты теории снежного человека утверждают, что правительство скрывает больше, чем показывает. Скептики — что фанатики ищут сенсацию.

Тем временем фильм Паттерсона-Гимлина остаётся в центре споров: эволюционистский "недостающий мост", костюм, человек-гигант, обезьяна-мутант? Аргументы есть на всех сторонах.

Снежный человек и американская душа

Почему миф столь живуч? Потому что снежный человек воплощает в себе саму идею неизведанной Америки — той, что осталась в межгорных долинах, в холодных озёрах, в туманных хвойных лесах. Это страх одиночества в глуши. Это желание верить, что мир всё ещё хранит тайны. Это тоска по простому: по легенде, которую можно рассказать у костра.

Дело закрыто… или нет?

ФБР официально заявило: "В результате этих исследований был сделан вывод, что волосы принадлежат семейству оленевых".

Но миллионы людей уверены: это не конец. СМИ продолжают публиковать новые "доказательства": следы, записи, тени на видеокамерах. Ни один из них не убедителен. Но и ни один не опровергает миф окончательно.

И где-то в глубине архива, возможно, ждут публикации документы, которые поставят точку… а может, откроют новую главу.

Поиски продолжаются

У ФБР могут быть документы о снежном человеке, которые они нам не показывают, и всё это — просто хитрая уловка, чтобы сбить нас со следа. Пока это всего лишь предположение.

Пока Лох-несское чудовище не получит своё собственное досье, а ФБР не опубликует пару десятков новых файлов, у нас остаётся только одно — продолжать искать, смотреть в тёмные леса и принимать возможность невероятного.

Снежный человек — это не только вопрос биологии. Это вопрос веры в то, что мир — больше, чем кажется.