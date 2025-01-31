Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане?

Более восьмидесяти лет продолжаются поиски пропавшего самолёта легендарной американской авиаторши Амелии Эрхарт. Различные теории пытались объяснить её исчезновение, но доказательства оставались неубедительными. Теперь, благодаря стараниям исследовательского института из Орегона, мир может приблизиться к разгадке.

Фото: Wikimedia Commons by Unknown author is licensed under Public domain Амелия Эрхарт, авиаторша США

Учёные уверены, что обнаружили убедительные доказательства: объект, замеченный в мелководной лагуне рядом с полуостровом Тарайя (Taraia) и островом Никумароро в центральной части Тихого океана, может оказаться фюзеляжем двухмоторного Lockheed Model 10 Electra, на котором Эрхарт и её штурман Фред Нунан исчезли в 1937 году.

Загадочный объект "Тарайя"

Этот цилиндрической формы объект, получивший название "Тарайя", вероятно, был впервые замечен ещё в 1938 году, всего через год после пропажи самолёта. В дальнейшем его неоднократно фиксировали на спутниковых и аэрофотоснимках.

Международная группа по восстановлению исторических самолётов (TIGHAR) на протяжении десятилетий изучала возможное местонахождение Эрхарт, но скептически относится к теории о связи объекта "Тарайя" с её самолётом. Те, кто поддерживает эту идею, полагают, что Эрхарт и Нунан были вынуждены совершить аварийную посадку на острове Никумароро, но в конце концов погибли, потому что за ними не прибыла спасательная команда. Если было правда, конечно, останки Эрхарт и Нунана можно было бы найти на острове.

Однако учёные из Института археологического наследия под руководством доктора Ричарда Петтигрю решили провести детальное исследование. Они планируют отправить команду экспертов на остров Никумароро, чтобы окончательно выяснить природу объекта.

Подтверждения и новые открытия

На сайте Института археологического наследия представлена информация об объекте "Тарайя", а также видеопрезентация, объясняющая, почему он может быть остатками самолёта Эрхарт.

Исследователи ALI (Archaeological Legacy Institute) начали изучение этого артефакта в 2020 году, когда частный исследователь Майкл Эшмор заметил аномалию на картах Apple Maps. С 2009 по 2021 год были получены 26 спутниковых снимков, показывающих, как объект постепенно погружался в ил.

Примечательно, что этот же объект виден на аэрофотоснимках 1938 года, сделанных новозеландскими военными, и на кадрах, снятых TIGHAR в 2001 году. Но из-за мутной воды и недостаточного оборудования команда TIGHAR не смогла его идентифицировать.

Доктор Петтигрю и его команда намерены провести раскопки и тщательное исследование объекта "Тарайя" в 2025 году. Если их догадки подтвердятся, это станет историческим открытием.

Амелия Эрхарт была одной из самых уважаемых женщин своего времени. В 1923 году она получила лицензию пилота. В 1932 году стала первой женщиной, которая в одиночку на самолете пересекла сначала США, потом Атлантику. Она совершила беспрецедентные перелёты через Атлантический океан и с Гавайев в Калифорнию. В 1937 году она отправилась в кругосветное путешествие, но 2 июля связь с её самолётом оборвалась. Поиски не увенчались успехом, а обстоятельства её исчезновения до сих пор остаются загадкой.

С момента её исчезновения появилось множество версий, но убедительных доказательств не было. Теперь, благодаря новым технологиям и исследованиям ALI, история может получить долгожданную разгадку. Доктор Петтигрю надеется, что предстоящая экспедиция даст окончательный ответ.

Уточнения

Аме́лия Мэ́ри Э́рхарт (англ. Amelia Mary Earhart; 24 июля 1897 — объявлена умершей 5 января 1939) — пионер авиации и американская писательница. Стала первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан.



Никумароро (англ. Nikumaroro) — необитаемый атолл в юго-западной части архипелага Феникс. Второе название — остров Гарднер.

