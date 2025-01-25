Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом

4:32 Your browser does not support the audio element. Непознанное Аномальные зоны

Лохнесское чудовище, известное под прозвищем Несси, остаётся одной из самых обсуждаемых загадок современности. С начала XX века сообщения о его появлении вызывают интерес и споры. Несмотря на многочисленные исследования и свидетельства очевидцев, учёные до сих пор не нашли доказательств существования этого таинственного существа.

Фото: Wikimedia Commons by StaraBlazkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лох-несское чудовище, имитация

Аргументы науки в отрицании Лохнесского чудовища

Профессор зоологии из Оксфордского университета Тим Коулсон скептически относится к легенде. Он считает существование Несси "биологически невозможным", указывая на отсутствие доказательств. Так, фотографии и видеозаписи монстра, скорее всего, были неверно идентифицированы.

"В случае с Лохнесским чудовищем они либо видят плавающие обломки, либо птицу, например, баклана, с длинной шеей, которая сидит низко в воде. Вам может показаться, что это маловероятно, но я всегда поражаюсь тому, насколько плохо люди умеют оценивать размеры, особенно когда они надеются увидеть определённое животное", — подчеркнул он на страницах MailOnline.

За всё время исследований в Лох-Нессе не найдено останков, подтверждающих существование крупного существа. Ни один экземпляр не попадал в рыболовные сети.

Современные технологии, включая сонары и подводные камеры, не выявили ничего убедительного.

В своей статье, написанной им для The European (издания, где он числится научным корреспондентом), Коулсон излагает свои аргументы в пользу того, что Несси не существует, а также критикует бигфута и йети, двух других известных криптидов, существование которых также до сих пор не доказано.

"Если мы также учтём биологические и эволюционные факторы, определяющие предполагаемое существование и долгосрочное выживание этих видов, то вероятность снижается до такой степени, что её можно с уверенностью отбросить как чистую фантазию и забавный плод нашего воображения", — заключает зоолог.

Проблема с тезисом профессора Коулсона заключается в том, что он ограничивает диапазон возможностей, которые могли бы объяснить предполагаемые наблюдения взаимодействий со странными существами.

Если погуглить "снежный человек", то обнаружим, что многие исследователи полагают: этот и другие криптиды вовсе не неоткрытые животные, а существа из альтернативных измерений или других уровней реальности, которые иногда могут проявляться как существа из плоти и крови, но на самом деле являются чем-то большим.

Вот почему существа, подобные Несси, иногда могут казаться такими реальными, но в других случаях совершенно нереальными.

Ритуалы Алистера Кроули

Легенда о Лохнесском чудовище пересекается с историей знаменитого оккультиста, объявившего себя "самым порочным человеком в мире", Алистера Кроули, который жил в Болескин-хаусе на берегу озера Лох-Несс. Его ритуалы, направленные на вызов существ из других миров, стали ещё одним элементом, подпитывающим миф.

Учёные, подобные Коулсону, скорее всего, отвергнут возможность паранормального или экзотического объяснения существования Лохнесского чудовища как бессмысленную. Но полное отрицание такой возможности, поскольку она не соответствует текущей научной парадигме или общепринятым представлениям о реальности, накладывает ограничения на воображение, которое может быть искусственным.

Грань между реальностью и фантазией

Хотя научные данные указывают на невозможность существования Несси, для многих людей эта легенда остаётся символом загадок мира. Возможно, искать доказательства стоит не только для того, чтобы найти существо, но и для того, чтобы лучше понять, как мифы формируют наше восприятие реальности.

Как сказал Шерлок Холмс, повторяя слова своего создателя сэра Артура Конан Дойла, "если отбросить невозможное, то всё, что останется, каким бы невероятным оно ни было, должно быть правдой".

Применяя этот принцип в своей жизни, писатель в конце концов пришёл к выводу, что феи реальны (основываясь на свидетельствах очевидцев и собственном опыте), и потратил десятилетия на поиски доказательств их существования.

Уточнения

А́листер Кро́ули (англ. Aleister Crowley; при рождении Э́двард Алекса́ндр Кроули (англ. Edward Alexander Crowley); 12 октября 1875 — 1 декабря 1947) — английский оккультист, поэт, художник, писатель и альпинист, известен как чёрный маг и сатанист, один из «видных идеологов оккультизма» XX века.



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Сне́жный челове́к (йе́ти, бигфут и др.) — мифическое обезьяноподобное и человекоподобное существо, криптид, якобы обитающий в различных высокогорных или лесных регионах мира.

