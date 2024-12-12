Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом

"Иисус, сын Давидов, помилуй меня!" — кричал слепой по дороге в Иерихон, сказано в синоптических Евангелиях. Получив нагоняй за свою навязчивость, окружающие призывали его замолчать, но он не отказался от своего намерения исцелиться и лишь принялся вопить ещё громче, пока Спаситель не услышал и не исцелил его: "Вера твоя спасла тебя".

Фото: Wikimedia Commons by Ezarate, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Богоматерь Лурдская

Нечто подобное произошло с уроженцем Ливерпуля и ветераном Первой мировой войны Джоном "Джеком" Трейнором (John Traynor, 1883-1943). Его мать ирландка умерла, когда он был ребёнком, но успела передать сыну свою католическую набожность. После окончания школы Святого Патрика, Джон стал моряком торгового флота. В 1907 году его взяли кочегаром в резерв Королевского военно-морского флота, а в начале Первой мировой войны он поступил на службу в регулярный военно-морской флот.

8 октября 1914 года его слегка ранило под Брюгге, но 8 мая 1915 года, когда шла кампания в Галлиполи, пулемётная очередь скосила Джона во время штыковой атаки да так, что он потерял способность пользоваться правой рукой и начал страдать от эпилепсии. Его демобилизовали с пенсией в 80% от жалования.

Бедолагу несколько раз оперировали, сначала в Египте, а затем в Англии. Он посетил с десяток врачей, но никакого улучшения не наблюдалось. В 1920 году хирург из Ливерпуля попытался вылечить его эпилепсию с помощью трепанации черепа, но операция обернулась частичным параличом обеих ног.

Трейнор, который жил с женой и детьми, не мог стоять, тем более ходить, у него были частые эпилептические припадки, три открытых раны и отсутствие чувствительности в парализованной правой руке. Бедолаге суждена была одна дорога — в "хоспис для неизлечимых больных".

Несмотря на это, а, точнее, благодаря этому ирландец, преодолев сопротивление окружающих, присоединился к паломничеству в Лурд.

Днём 25 июля 1923 года Трейнора погрузили в один из бассейнов санктуария, наполненного водой из Лурда (по-французски их называют piscines, что, собственно, и означает "бассейны"), а затем добровольцы сопроводили его на таинство евхаристии. В момент освящения Святыми Дарами он почувствовал в себе великую перемену: правая рука шевелилась, и впервые за многие годы Джон смог перекреститься. Едва-едва перебирая ногами, уже на следующий день он смог один пойти в грот Масабьель, который расположен у ног статуи Богоматери Лурдской работы Фабиша.

Трое врачей из Ливерпуля, принимавшие участие в паломничестве, также отметили, что после снятия повязок открытые раны зажили, а эпилептические припадки, похоже, исчезли. Новость быстро распространилась, и, когда Трейнор вернулся в Ливерпуль, на вокзале станции Лайм-стрит его приветствовала толпа зевак. Об этом случае поведали местные газеты. Затем Трейнор открыл бизнес по грузовым перевозкам, в частности, угля и ежегодно, вплоть до 1939 года, возвращался в Лурд в качестве санитара-носильщика. Он умер 8 декабря 1943 года.

Спустя 81 год, 8 декабря 2024 года, архиепископ Малкольм Макмахон (Malcolm McMahon) во время воскресной мессы в Ливерпульском кафедральном соборе признал исцеление 71-м чудом, произошедшим в святилище Лурда. Архиепископ Ливерпуля объяснил причину столь позднего заявления. Несмотря на распространённое мнение о произошедшем чуде, писал прелат, церковного заявления по этому поводу никогда не было, поскольку считалось, что документации недостаточно.

Макмахон уточнил, что по случаю столетнего юбилея паломничества в Лурд в 2023 году нынешний президент Управления медицинских наблюдений Лурда (BdCM), доктор Алессандро де Францисцис, попросил английского члена Международной медицинской Комитет Лурда доктора Кирана Мориарти провести проверку досье Джона Трейнора, хранящегося в архивах Лурда.

Доктор Мориарти обнаружил в одной папке ссылку на отчёт доктора Валлета, тогдашнего президента BdCM, который был опубликован в Journal de la Grotte в декабре 1926 года. Доктор Валлет посетил Джона Трейнора в июле 1926 года вместе с тремя врачами (Азурдия, Финн и Марли), которые обследовали Трейнора в Лурде в 1923 году как до, так и после его выздоровления.

Резолюция гласит: "Мы признаём и провозглашаем вместе с нашими братьями, что динамика этого потрясающего исцеления находится абсолютно вне и выше сил природы".

"Доктор Мориарти продолжал свои исследования в наших архиепископских архивах и в других местах, — пояснил архиепископ, — собирая большое досье, которое прошлым летом отправил в Ливерпуль епископ Тарбский и Лурдский монсеньёр Жан-Марк Микас. — Было ясно, что имеется достаточно доказательств, что выздоровление Джона Трейнора можно объявить чудом. Поэтому я созвал епархиальную каноническую комиссию для рассмотрения дела. Эта комиссия собралась в Ливерпуле 29 ноября, на которой в качестве свидетелей присутствовали доктор Мориарти и доктор Де Францисис. Учитывая весомость доказательств, свидетельство о вере Джона Трейнора и его преданность Богоматери, я с большой радостью заявляю, что его выздоровление от множества серьёзных заболеваний должно быть признано чудом, сотворённым силой Божьей через ходатайство. Богоматери Лурдской".

Уточнения

Санктуарий в Лурде — комплекс зданий и сооружений религиозного назначения в городе Лурд (Франция), воздвигнутый вокруг грота Масабьель, где по мнению Католической церкви в 1858 году четырнадцатилетней местной жительнице Бернадетте Субиру явилась Дева Мария. Один из крупнейших паломнических центров Европы.



Богоматерь Лурдская (фр. Notre-Dame de Lourdes) — один из титулов Богоматери, связанный с Явлением Девы Марии в городе Лурд, Франция, которое Католическая церковь признает подлинным.



Масабье́ль (фр. Massabielle, фр. Grotte de Massabielle) — грот во французском городе Лурд, место паломничества католиков.

