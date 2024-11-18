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Игорь Буккер

Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО

4:10
Непознанное » Уфология

Недавние слушания под названием «Неопознанные аномальные явления: раскрываем правду» в конгрессе США привлекли внимание общественности и политиков. Главной темой обсуждения стал вопрос о том, скрывает ли правительство информацию о неопознанных аномальных явлениях (НЛО). Слушания, организованные подкомитетами Палаты представителей, проходят на фоне растущего числа сообщений о НЛО и призывов к большей прозрачности.

Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО
Фото: Wikimedia Commons by Віщун is licensed under Public domain

Несмотря на заявления Пентагона об отсутствии доказательств использования инопланетных технологий, свидетели слушаний рассказали о масштабных засекреченных расследованиях. Среди выступавших — журналист Майкл Шелленбергер, писатель Луис Элизондо, бывший администратор НАСА Майкл Голд и контр-адмирал в отставке Тим Галлодет. Все они подчеркнули необходимость открытости в вопросах, связанных с НЛО.

Ключевые свидетельства

Майкл Шелленбергер представил 214-страничный документ с данными о случаях с НЛО с 1947 по 2023 год. Он заявил, что Министерство обороны США якобы ведёт секретный проект «Безупречное созвездие» для изучения и перехвата НЛО, используя передовые технологии, включая истребители F-22. Шелленбергер также утверждает, что непрозрачность таких программ подрывает доверие общества и угрожает национальной безопасности.

Луис Элизондо, бывший руководитель программы Пентагона по изучению аэрокосмических угроз, сообщил, что некоторые НЛО обладают технологиями, недоступными ни одной стране. «UAP реальны, и мы владеем их технологиями», — заявил он. Элизондо также подтвердил, что в США существуют программы по изучению и реинжинирингу внеземных технологий.

Адмирал Тим Галлодет поделился личным опытом столкновения с НЛО, напомнив о видео «Go Fast» 2015 года, где зафиксирован объект с уникальными характеристиками полёта. Он также выразил обеспокоенность исчезновением подобных записей из архивов ВМС.

Майкл Голд подчеркнул важность научного изучения НЛО и призвал к выделению финансирования для разработки новых инструментов. По его мнению, стигматизация, связанная с этой темой, тормозит прогресс.

Гриф секретности

Шелленбергер и другие свидетели выступили за принятие закона о прозрачности в отношении НЛО. По его словам, такие программы, как «Безупречное созвездие», остаются незаконными и представляют собой риск для доверия общества. Элизондо и другие также призвали к контролируемому рассекречиванию данных, чтобы обеспечить тщательное изучение и избежать угроз национальной безопасности.

Некоторые законодатели, включая Нэнси Мэйс, требуют ответа на вопрос о том, являются ли НЛО разработкой частных компаний, враждебных стран или внеземных цивилизаций. Элизондо предположил, что ответ может быть многогранным.

Исторический контекст

Создание в 2022 году Управления по расследованию аномалий во всех сферах (AARO) и прежние программы, такие как проект «Синяя книга», свидетельствуют о многолетнем интересе правительства к НЛО. Тем не менее значительная часть данных остаётся засекреченной, что порождает недоверие.

Призыв к действиям

Участники слушаний завершили заседание призывом к прозрачности и привлечению к ответственности. Они предупредили, что секретность вокруг НЛО может нанести ущерб национальной безопасности, научному прогрессу и доверию общественности. Элизондо отметил, что если НЛО представляют собой инопланетную технологию, это может стать вызовом, превосходящим события 11 сентября.

Уточнения

Неопознанный летающий объект НЛО — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве (летающий или производящий впечатление летающего объект), или аналогичное оптическое явление, не идентифицированные конкретным наблюдателем как известный природный (птица, падающий метеорит, облачная структура, явление атмосферного электричества и др.) или искусственный объект (самолёт, ракета, обломки спутника, аэростат и др.).

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы пентагон
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