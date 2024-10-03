Европейская элита порождает призраков со времен Средневековья

Три наиболее известных европейских замков, где ещё не перевелись привидения. Во всех этих случаях призраки происходили из высокопоставленных родов, даже королевских кровей.

Фото: The Addams Family by Otterbein University Theatre & Dance is licensed under commons.wikimedia.org

Зелёная Дама из Шато де Бриссак

Замок Шато де Бриссак (Château de Brissac) находится во французской коммуне Бриссак-Кенсе, департамент Мен и Луара (Maine-et-Loire). В построенном в XI веке замке здесь, как утверждает молва, есть доморощенное привидение — la Dame Vert или "Зелёная Дама".

В 1435 году крепость получил верный паладин короля Карла VII Пьер де Брезе (Pierre de Brézé, или de Brezé). 1 марта 1462 года его сын Жак, сенешаль Нормандии и граф де Мольврье (comte de Maulévrier), женился на 16-летней незаконнорождённой дочери французского короля Карла VII от его связи с Агнессой Сорель (Agnès Sorel). Кроме того, Шарлотта де Валуа (Charlotte de Valois) приходилась сводной сестрой другого французского монарха Людовика XI.

В этом политически выгодном браке родилось пятеро детей, в том числе Луи де Брезе, который впоследствии женился на Диане де Пуатье, бывшей официальной фаворитке Генриха II.

Шарлотта была убита в ночь с 31 мая на 1 июня 1477 года своим мужем, который подозревал её в прелюбодействе с одним из его егерей, Пьером де Лавернем (Pierre de Lavergne).

Согласно легенде, любимым местом покойной была башенная комната часовни, где её призрак появляется в зелёном платье. Почему?

"Зелёная леди", как утверждает историк Мишель Пастуро, "одета в блекло-зеленое, которое средневековая латынь обозначает словом subviridis - всегда воспринимается как зловещий или даже несущий смерть. Это цвет плесени, цвет болезни, цвет гниения, а главное — цвет разлагающейся плоти. Соответственно, это цвет трупов и, по характерной для средневекового мышления аналогии, — призраков, которые покидают страну мертвых, чтобы мучить живых и требовать для себя право на вечную жизнь".

Поговаривают, что на ее лице отверстия вместо носа и глаз, возможно, отражение того, что с ней сделали, когда ее убили. Стоны Дамы слышны по всему замку в ранние утренние часы.

Похоронили Шарлотту в бенедиктинском аббатстве Кулон (Notre-Dame de Coulombs), который находится в департаменте Эр и Луар (Eure-et-Loir). Это другой департамент

Замок Поппи и призрак убийственной мадам Матильды

Замок Поппи, или замок графов Гуиди (Castello di Poppi, или Castello dei Conti Guidi) был возведён примерно во второй половине XIII века в исторической части города Поппи, в итальянской провинции Ареццо. Сегодня он считается одним из наиболее сохранившихся и наводящих ужас замков Тосканы.

Одной из самых печально известных жительниц замка Поппи была Матильда (Matilda или Matelda). Супруга пожилого графа Гуиди или его дочь.

По одной версии, Матильда была недовольна своим браком и искала утешения в объятиях молодых парней из города. Другая легенда рассказывает, что после смерти супруга она отдавалась молодым любовникам. Однако после ночи любви жестоковыйная вела мужчин по пути, где находился люк, ничего не подозревавшие падали на дно ямы и разбивались насмерть.

В конце концов, разъяренная толпа горожан ворвалась в замок и живьём замуровала Матильду в стене замка. Считается, что призрак Матильды до сих пор бродит по замку.

Замок Хуньяди: один из самых посещаемых призраками замков в мире

Замок Корвинов (Castelul Corvinilor) в румынской Трансильвании был построен в середине XV веке как феодальная резиденция дома Хуньяди (Hunyadi) или Корвинов. Существует множество легенд, окружающих строительство, например, о турецких заключенных, которые построили внутри замка фонтан. История гласит, что им обещали свободу, но после 15 лет работы они продолжали оставаться рабами.

Один из заключенных начертал на фонтане: "Тот, кто написал эту надпись, — Хасан, который живет рабом у гяура в крепости возле церкви".

Туристы из Турции бросают монеты в фонтан в память о своих порабощенных соотечественниках.

Самым знаменитым заключённым замка Корвин был Влад Цепеш. Находясь в камере под Залом рыцарей, Дракула должен был есть крыс, чтобы выжить. Некоторые даже утверждают, что в это время он лишился рассудка.

Но самое интересное в замке Хуньяди — привидения. Этот замок — один из самых населенных привидениями замков в мире. Призрачные силуэты появляются на фотографиях, и считается, что жестокие призраки бродят по залам и комнатам ночью. Когда какие-то туристы, обманув охранников, остались в замке на ночь, на следующий день они вышли оттуда избитыми, с неподдельным ужасом на лицах — предположительно, призрак пытал их до раннего утра.

Уточнения

Диа́на де Пуатье́ (фр. Diane de Poitiers; 3 сентября 1499[…], Сен-Валье — 25 апреля 1566, Ане) — возлюбленная, а также официальная фаворитка короля Генриха II Валуа, имевшая власть и влияние во Франции.



Влад III Басараб также известный как Влад Дра́кула (рум. Vlad Dracula) и Влад Це́пеш (рум. Vlad Țepeș) — господарь Валахии в 1448, 1456—1462 и 1476. Прототип заглавного персонажа в романе Брэма Стокера «Дракула».



Хуньяди или Корвины (венг. Hunyadi) — род средневековых венгерских магнатов, которым принадлежал замок Хуньяди в Трансильвании.



Карл VII Победитель (фр Charles VII le Victorieux; 22 февраля 1403, Париж — 22 июля 1461, Меэн-сюр-Йевр) — король Франции (провозглашён в 1422 году, коронован в 1429 году) из династии Валуа, пятый сын Карла VI Безумного и Изабеллы Баварской.



Агне́сса Соре́ль или Анье́с Соре́ль (фр. Agnès Sorel, ок. 1422 — 9 февраля 1450) — Дама де Боте (фр. Dame de Beauté — Дама Красоты); возлюбленная французского короля Карла VII, родилась в дворянской семье в деревне Фроманто в Турени (почему и называлась демуазель из Фроманто (demoiselle de Fromenteau)), была фрейлиной Изабеллы Лотарингской, герцогини Анжуйской, в 1431 году.



Людо́вик XI (фр. Louis XI; 3 июля 1423, Бурж, Франция — 30 августа 1483, замок Плесси-ле-Тур, Франция) — король Франции в 1461—1483 годах из династии Валуа.



Трансильва́ния или Седмигра́дье, Эрде́й (лат. Transsilvania «Залесье», рум. Transilvania, нем. Siebenbürgen («Семиградье»), венг. Erdély, укр. Семигород) — историческая область на северо-западе Румынии.

