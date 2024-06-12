"Он всплыл в Крыму!": эхо СВО разбудило древнего Карадагского змея

Новые свидетели рассказали о встрече с Карадагским змеем в Крыму. По мнению экспертов, это рептилия, которая могла выжить в Черном море ещё во времена динозавров. Существо, похожее на доисторического ящера, видели и в наши дни, сообщает исторически-новостной проект "Channel6".
"Наш внимательный зритель заметил Карадагского змея, я немного в недоумении, если честно, но действительно что-то огромное всплыло и ушло под воду", — сообщили турблогеры, авторы Telegram-канала "Крым глазами местных".
И действительно, на видео (проверено — это не нейросеть, не монтаж и не дипфейк) что-то похожее на огромного змея всплывает в море далеко от берега и уходит в глубину.
"Он всплыл в Крыму!" — таков самый популярный комментарий (набравший более 2500 лайков) в сообществе "охотников за древностями".
Некоторые также вспоминают Лох-Несское чудовище — которое искали и ищут много десятилетий.
О страшном морском монстре упоминал ещё Геродот. По его описанию, "змей черного цвета, с гривой, огромной пастью, большими зубами и когтистыми лапами. Змей плавал быстрее самых быстроходных греческих судов".
Согласно различным свидетельствам очевидцев (1912-2003 гг.), длина существа составляла от 20 до 30 метров, голова при этом напоминала то ли собачью, то ли голову ящера. Цвет чешуи в показаниях варьируется — от графитового до черного.
У побережья полуострова много подводных пещер у береговых стен и в подводных скалах, где он может скрываться, полагают энтузиасты поиска древнего ящера.
Более чем за 100 лет накопилось множество косвенных доказательств:
В 1952 году с чудовищем столкнулся писатель Всеволод Иванов, посетивший Карадаг и описавший позже произошедшее в автобиографическом рассказе "Змий" — по его словам "оно было велико, очень велико, метров 25-30".
Кстати, о чудовище знал и поэт Максимилиан Волошин — несмотря на любовь к мистификациям, он говорил о "змее" серьёзно и просил не упоминать его без нужды.
Описывая "дракона", писатель сказал:
"Оно находилось под водой на полметра-метр и, мне кажется, было плоское. Голова в размер размаха рук похожа была на змеиную! Глаз я по-прежнему не видел, из чего можно сделать вывод, что они были маленькие. Оно резко повернулось, опустило голову в воду и быстро уплыло за скалы, замыкавшие Сердоликовую бухту…"
Есть и данные объективной фиксации объекта, похожего на Карадагского змея:
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