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Олег Володин
"Он всплыл в Крыму!": эхо СВО разбудило древнего Карадагского змея

Channel6: вернувшийся в Крым древний Карадагский змей — плезиозавр

3:35
Непознанное

Новые свидетели рассказали о встрече с Карадагским змеем в Крыму. По мнению экспертов, это рептилия, которая могла выжить в Черном море ещё во времена динозавров. Существо, похожее на доисторического ящера, видели и в наши дни, сообщает исторически-новостной проект "Channel6".

Channel6: вернувшийся в Крым древний Карадагский змей — плезиозавр
Фото: WikiMedia by Эйвельманс Бернар is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Наш внимательный зритель заметил Карадагского змея, я немного в недоумении, если честно, но действительно что-то огромное всплыло и ушло под воду", — сообщили турблогеры, авторы Telegram-канала "Крым глазами местных".

И действительно, на видео (проверено — это не нейросеть, не монтаж и не дипфейк) что-то похожее на огромного змея всплывает в море далеко от берега и уходит в глубину.

"Он всплыл в Крыму!" — таков самый популярный комментарий (набравший более 2500 лайков) в сообществе "охотников за древностями".

Некоторые также вспоминают Лох-Несское чудовище — которое искали и ищут много десятилетий.

О страшном морском монстре упоминал ещё Геродот. По его описанию, "змей черного цвета, с гривой, огромной пастью, большими зубами и когтистыми лапами. Змей плавал быстрее самых быстроходных греческих судов".

Согласно различным свидетельствам очевидцев (1912-2003 гг.), длина существа составляла от 20 до 30 метров, голова при этом напоминала то ли собачью, то ли голову ящера. Цвет чешуи в показаниях варьируется — от графитового до черного.

У побережья полуострова много подводных пещер у береговых стен и в подводных скалах, где он может скрываться, полагают энтузиасты поиска древнего ящера.

Более чем за 100 лет накопилось множество косвенных доказательств:

  • фото разной степени размытости и достоверности,
  • рассказы очевидцев,
  • останки дельфинов со странными укусами (которые не могут оставить ни сухопутные животные, ни обитатели Черного моря).

В 1952 году с чудовищем столкнулся писатель Всеволод Иванов, посетивший Карадаг и описавший позже произошедшее в автобиографическом рассказе "Змий" — по его словам "оно было велико, очень велико, метров 25-30".

Кстати, о чудовище знал и поэт Максимилиан Волошин — несмотря на любовь к мистификациям, он говорил о "змее" серьёзно и просил не упоминать его без нужды.

Описывая "дракона", писатель сказал:

"Оно находилось под водой на полметра-метр и, мне кажется, было плоское. Голова в размер размаха рук похожа была на змеиную! Глаз я по-прежнему не видел, из чего можно сделать вывод, что они были маленькие. Оно резко повернулось, опустило голову в воду и быстро уплыло за скалы, замыкавшие Сердоликовую бухту…"

Есть и данные объективной фиксации объекта, похожего на Карадагского змея:

  1. До 2014 года тогда ещё украинские моряки трижды сообщали пограничникам о наблюдении "естественного объекта размером до 30 метров, совершавшего динамические маневры на глубине".
  2. После 2014 года о подобных наблюдениях как минимум трижды сообщали капитаны прогулочных катеров в Балаклаве.

Загадка Змея — будь он легендой или реальным плезиозавром — продолжает привлекать исследователей

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы черное море
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