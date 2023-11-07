Эксперт: "Признак свежей порчи: часто снятся черви, мертвецы или змеи"

2:38 Your browser does not support the audio element. Непознанное Человек

Все мы знаем, что жизнь состоит то из белых, то из чёрных полос, и нам греет душу мысль, что надо немного потерпеть — и счастье наступит. Но что делать, если черная полоса слишком растянулась, не виноват ли в этом кто-то еще? Самые частые признаки сглаза перечислил специально для читателей Pravda.Ru мастер Васту и глубинных медитаций, преподаватель эзотерических практик в центрах Sungrad и NeSo Academie Владислав Маркелл.

Фото: https://www.hindustantimes.com is licensed under https://www.hindustantimes.com/health-and-fitness/beware-nightmares-are-not-so-harmless-they-can-kill-you/story-3SQqePewUTG96c73ulzLsJ.html

Признаки, сигнализирующие о порче

Физическими признаками могут быть:

рвота,

тошнота,

головокружение без рационального объяснения.

То есть человек не пил, не переутомлялся, питался как обычно. Это происходит сразу после того, как порча встроилась.

Другой признак свежей порчи — более одной ночи снятся мерзкие сны:

черви,

змеи,

мертвецы и другие неприятные для вас вещи.

Либо регулярные сны, где на вас кто-то нападает:

маньяк,

волк,

крыса.

Болезни начинают резко бить по разным органам одновременно. Могут быть труднодиагностируемые болезни, когда врачи долго не могут понять причину болей, а когда удаётся продиагностировать — обычно уже поздно для лечения.

Резкая потеря сил, будто из человека высосали жизнь, которая развивается быстрее, чем депрессия. При этом человеку будто не хочется решить эту проблему для себя. У него словно в один момент исчез интерес к жизни.

Более редкий признак: изменение веса. Обычно это резкое похудение, но иногда набор веса, особенно в случае порчи на некрасоту.

Признаки специфических порч:

На финансы — начинается их потеря по всем фронтам: увольнение, кража, штрафы, траты из-за неожиданных поломок, потеря источников дополнительного дохода. Трудоустроиться не получается. Если сделана не порча, а крадник, то те суммы, которые теряет жертва, автор негатива получает из других источников.

На одиночество — ссоры до изнеможения, разрыв старых отношений, часто по надуманной причине. У мужчины — половое бессилие, у женщины может просто уйти желание. Неспособность завести новые отношения.

На бесплодие — неспособность завести ребёнка, несмотря на то, что по анализам у будущих матери и отца всё хорошо.

На некрасоту — из ниоткуда появляются пятна, шрамы, особенно на лице. Облысение, кожная болезнь, это всё тоже трудно диагностировать.

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