Все мы знаем, что жизнь состоит то из белых, то из чёрных полос, и нам греет душу мысль, что надо немного потерпеть — и счастье наступит. Но что делать, если черная полоса слишком растянулась, не виноват ли в этом кто-то еще? Самые частые признаки сглаза перечислил специально для читателей Pravda.Ru мастер Васту и глубинных медитаций, преподаватель эзотерических практик в центрах Sungrad и NeSo Academie Владислав Маркелл.
Физическими признаками могут быть:
То есть человек не пил, не переутомлялся, питался как обычно. Это происходит сразу после того, как порча встроилась.
Другой признак свежей порчи — более одной ночи снятся мерзкие сны:
Либо регулярные сны, где на вас кто-то нападает:
Болезни начинают резко бить по разным органам одновременно. Могут быть труднодиагностируемые болезни, когда врачи долго не могут понять причину болей, а когда удаётся продиагностировать — обычно уже поздно для лечения.
Резкая потеря сил, будто из человека высосали жизнь, которая развивается быстрее, чем депрессия. При этом человеку будто не хочется решить эту проблему для себя. У него словно в один момент исчез интерес к жизни.
Более редкий признак: изменение веса. Обычно это резкое похудение, но иногда набор веса, особенно в случае порчи на некрасоту.
Признаки специфических порч:
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