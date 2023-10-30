Астролог Богучарская назвала явные признаки порчи и сглаза

3:24 Your browser does not support the audio element. Непознанное Человек

Порча и сглаз — это энергетическое поражение биополя человека, способное вызвать проблемы во всех сферах жизни, вплоть до поражения на физическом уровне в виде болезней. Порча — это умышленное наведение негативной программы на конкретную сферу жизни человека, в то время как сглаз не является умышленной программой. По каким признакам можно определить, есть ли на вас порча или сглаз, — рассказала читателям Pravda.Ru ведический астролог Лариса Богучарская.

Фото: https://kot-pes.com/

Топ признаков, которые сигнализируют о порче или сглазе

Основными признаками, по которым можно определить, что вы подверглись энергетическому поражению, являются:

беспричинная тревога, страх, дурные мысли;

ухудшение здоровья;

отток денег и их бессмысленные траты;

разрушение отношений и ссоры с близкими;

апатия, депрессия;

нестабильность психики, эмоциональные качели;

проявление агрессии и беспричинного гнева;

потеря социального статуса;

ощущение, что вы падаете в бездну, особенно во сне;

дурные сны, просыпаетесь ночью с неприятным ощущением;

плохо выглядите, полнеете или худеете без причины;

резкие колебания аппетита;

потеря интереса ко всему, что ранее нравилось;

голоса в голове и странные мысли, как будто не ваши;

несчастные случаи, переломы и другие травмы.

Это, пожалуй, основные показатели порчи и сглаза, но их может быть гораздо больше, ведь каждый случай индивидуален. Объединяет их одно: кардинальные изменения от "хорошего” к "плохому” состоянию.

Как снять порчу или сглаз

Нужно найти опытного специалиста, который поможет вам продиагностировать проблему и устранить негативную программу, как можно скорее, пока она не принесла крах по всем сферам жизни. Подобные программы бывают разной степени сложности. Если это "лёгкая форма”, то вы сможете справиться самостоятельно несложным способом.

Данный способ называется "Чакровая чистка”:

Начинайте с Муладхара чакры и двигайтесь вверх к Сахасраре чакре.

Возьмите любую свечу и, прокручивая её против часовой стрелки, примерно в 20 см от вашего тела напротив чакры, начитывайте любой очищающий заговор или молитву.

Во время прокручивания свечой вы можете читать любые молитвы или своими словами наговаривать программу очищения, например:

"От порчи, сглаза, проклятия и нечистой силы очищаю себя "имя”. Да будет так или Аминь”.

Заканчиваете чистку, прокручивая свечу над головой. Таким образом нужно сделать три подхода.

После этого свеча должна догореть.

Можно использовать практику с солью. Для этого нужно взять 2 кг крупной соли, растворить её в ванной с теплой водой и принимать такие ванны по 10-15 минут каждый раз, как вы почувствовали на себе признаки порчи или сглаза. Если нет возможности принять ванну, натрите себя солью и постойте так минут 5-7, после этого смойте соль водой. В это время благоприятно читать очистительные заговоры, молитвы или своими словами: "очищаюсь от любых негативных программ”.

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Как проверить есть ли на человеке сглаз или порча?