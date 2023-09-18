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Ирина Гусакова

Аффирмации: 20 фраз, которые помогут вам омолодиться

4:24
Непознанное » Человек

Одна теплая фраза способна согреть сердце на целых три зимних месяца. Слова могут вылечить раны, поднять настроение, придать уверенности и даже омолодить нас. Неужели это правда работает? Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова поделилась с читателями Pravda.Ru волшебными фразами, которые помогут вам омолодиться.

Аффирмации: 20 фраз, которые помогут вам омолодиться
Фото: https://www.mynd.nu/

20 фраз, которые помогут вам омолодиться

Если углубляться в изучение психологии, вы обязательно заметите, насколько мощным оружием являются аффирмации. С одной стороны, это всего лишь позитивные утверждения, создаваемые для самовнушения, с целью поддерживать позитивный настрой. Но когда мы повторяем одну и ту же фразу несколько раз, то наши мозги начинают создавать связи, которые воздействуют на наше тело.

Вы наверняка слышали истории о том, как тяжелобольные люди исцелялись благодаря самовнушению. Да, это действительно работает. Потому что зачастую именно проявления психосоматики мешают нам чувствовать себя хорошо.

То же самое можно объяснить на примере вождения автомобиля. Когда мы только учимся водить, мы максимально сконцентрированы и боимся допустить ошибку. Нам важно не перепутать педали, включить правильный поворот, не нажать на газ вместо тормоза. Но со временем, вождение становится для нас автоматическим процессом. Мы просто садимся в автомобиль и едем, получая удовольствие от процесса.

Есть несколько важных правил использования аффирмаций:

  • Фразы должны быть только позитивными и не содержать слов "не" или любого негативного окраса. Например, выражение "Я здоров" вместо "Я не болен".
  • Важно повторять фразы с искренностью и положительными эмоциями, испытывая глубокую благодарность к себе, своей семье и всему миру.
  • Ключевое значение имеет регулярность. Если вы будете работать с аффирмациями всего один раз в неделю, то эффект придется ждать длительное время. Можно произносить позитивные фразы перед зеркалом каждое утро, улыбаясь себе и заряжая себя хорошим настроением.

И самое важное — необходимо знать, что именно говорить для омоложения. Список из 20 вдохновляющих аффирмаций, которые помогут вам омолодиться и стать красивой и здоровой:

  • Я ощущаю в себе море жизненной энергии, я отлично себя чувствую.
  • У меня красивое и стройное тело, я здорова и радуюсь жизни.
  • Все органы моего тела функционируют наилучшим образом, я молода и здорова.
  • Я весьма благодарна своему телу за его непрерывную работу.
  • Я счастлива, что мое тело чувствует себя так хорошо.
  • Моя жизнь полна, и я наслаждаюсь каждым моментом.
  • Я чувствую себя прекрасно при любой погоде и при любых обстоятельствах моей жизни.
  • У меня всегда достаточно сил, энергии и бодрости.
  • Я восхищаюсь своим телом и кожей, люблю свою фигуру, это делает меня уверенной в себе женщиной.
  • Мое здоровье становится все крепче и лучше каждый день.
  • Я легко проживаю любые жизненные ситуации, у меня устойчивая психика.
  • Удовлетворение приносит забота о моем теле, я следую регулярному уходу за ним.
  • Я питаюсь полезными продуктами, и это делает меня здоровой и сильной.
  • Мое тело работает как часы, все процессы согласованы.
  • Я излучаю красоту и здоровье.
  • Мое общее состояние зависит только от меня, и каждый день я становлюсь все лучше и лучше.
  • Мое тело излучает красоту и здоровье.
  • В моем теле пребывает здоровый дух, и я живу в гармонии с ним.
  • Мой организм способен к самовосстановлению и омолаживанию с каждым днем.
  • Я красива, счастлива и просто обожаю свою жизнь. 

Выберите несколько фраз, которые вам ближе и повторяйте их каждый день не менее 10 раз. Сделайте это утром, во время умывания и чистки зубов. Это займет всего несколько минут, но эффект будет заметен уже через месяц. Пусть это станет вашим собственным испытанием и вызовом для себя.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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