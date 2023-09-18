20 фраз, которые помогут вам омолодиться

Одна теплая фраза способна согреть сердце на целых три зимних месяца. Слова могут вылечить раны, поднять настроение, придать уверенности и даже омолодить нас. Неужели это правда работает? Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова поделилась с читателями Pravda.Ru волшебными фразами, которые помогут вам омолодиться.
Если углубляться в изучение психологии, вы обязательно заметите, насколько мощным оружием являются аффирмации. С одной стороны, это всего лишь позитивные утверждения, создаваемые для самовнушения, с целью поддерживать позитивный настрой. Но когда мы повторяем одну и ту же фразу несколько раз, то наши мозги начинают создавать связи, которые воздействуют на наше тело.
Вы наверняка слышали истории о том, как тяжелобольные люди исцелялись благодаря самовнушению. Да, это действительно работает. Потому что зачастую именно проявления психосоматики мешают нам чувствовать себя хорошо.
То же самое можно объяснить на примере вождения автомобиля. Когда мы только учимся водить, мы максимально сконцентрированы и боимся допустить ошибку. Нам важно не перепутать педали, включить правильный поворот, не нажать на газ вместо тормоза. Но со временем, вождение становится для нас автоматическим процессом. Мы просто садимся в автомобиль и едем, получая удовольствие от процесса.
Есть несколько важных правил использования аффирмаций:
И самое важное — необходимо знать, что именно говорить для омоложения. Список из 20 вдохновляющих аффирмаций, которые помогут вам омолодиться и стать красивой и здоровой:
Выберите несколько фраз, которые вам ближе и повторяйте их каждый день не менее 10 раз. Сделайте это утром, во время умывания и чистки зубов. Это займет всего несколько минут, но эффект будет заметен уже через месяц. Пусть это станет вашим собственным испытанием и вызовом для себя.
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