Знаете поговорку: "Счастье любит тишину"? Однако мы так устроены, что хотим поделиться радостью с другими, не подозревая, что рядом полно недоброжелателей, "пиявок", которые так и хотят, чтобы в жизни все пошло не так. Так и с бизнесом — дело, приносящее хорошую прибыль, создает рядом с вами недоброжелателей и завистников. Так было и так будет. Всегда будет существовать добро и зло. Однако на данный момент чаша со злом перевесила. Кто в этом виноват? Ответ очевиден. Это мы.
Очень часто бывает так, что бизнес у человека идет в гору, а потом резко все портится: клиентов становится все меньше и меньше, растут долги, от вас уходят лучшие мастера, вы начинаете паниковать, тем самым еще больше разрушая свою энергетику, начинаете винить себя и других, но лучше никому от этого не становится, а только портятся отношения.
Порой действительно мы можем что-то упускать, но и недоброжелатели, завистники, конкуренты не сидят сложа руки и могут, воздействуя на человека, по-разному причинять вред.
А иногда вообще встречаются люди, которые изначально напитаны завистью, ложью, изменами, предательством, и от них можно ждать чего угодно. Отсюда и появляются сглазы на бизнес разного характера по силе.
Что же делать, если вы чувствуете, что попали в западню, если вам кажется, что кто-то вас "испортил"? По каким признакам можно определить, есть ли на вашем бизнесе сглаз или любое другое негативное воздействие? Как защититься от этого? На эти вопросы ответила читателям Pravda. Ru астролог, таролог, рунолог, ясновидящая Маргарита Мартынова.
Ваши защитные обереги не должны находиться на видном месте. Не стоит носить их как обычное украшение. Будет лучше, если вы скроете их существование от окружающих.
Можно зашить защитный оберег в подкладку одежды, которую хотя бы раз в неделю надеваете на работу. Можно выбрать амулет в виде броши, чтобы прикалывать к одежде с обратной стороны. Даже простая булавка может стать оберегом, если ее правильно заговорить. Такую булавку можно приколоть к подкладке сумки.
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