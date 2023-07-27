Ясновидящая: как снять порчу с бизнеса

4:17 Your browser does not support the audio element. Непознанное Человек

Знаете поговорку: "Счастье любит тишину"? Однако мы так устроены, что хотим поделиться радостью с другими, не подозревая, что рядом полно недоброжелателей, "пиявок", которые так и хотят, чтобы в жизни все пошло не так. Так и с бизнесом — дело, приносящее хорошую прибыль, создает рядом с вами недоброжелателей и завистников. Так было и так будет. Всегда будет существовать добро и зло. Однако на данный момент чаша со злом перевесила. Кто в этом виноват? Ответ очевиден. Это мы.

Фото: elfinancierocr.com

Очень часто бывает так, что бизнес у человека идет в гору, а потом резко все портится: клиентов становится все меньше и меньше, растут долги, от вас уходят лучшие мастера, вы начинаете паниковать, тем самым еще больше разрушая свою энергетику, начинаете винить себя и других, но лучше никому от этого не становится, а только портятся отношения.

Порой действительно мы можем что-то упускать, но и недоброжелатели, завистники, конкуренты не сидят сложа руки и могут, воздействуя на человека, по-разному причинять вред.

А иногда вообще встречаются люди, которые изначально напитаны завистью, ложью, изменами, предательством, и от них можно ждать чего угодно. Отсюда и появляются сглазы на бизнес разного характера по силе.

Что же делать, если вы чувствуете, что попали в западню, если вам кажется, что кто-то вас "испортил"? По каким признакам можно определить, есть ли на вашем бизнесе сглаз или любое другое негативное воздействие? Как защититься от этого? На эти вопросы ответила читателям Pravda. Ru астролог, таролог, рунолог, ясновидящая Маргарита Мартынова.

Сглаз на бизнесе: признаки негативного воздействия

Все, что раньше гарантированно приносило доход, теперь приводит к потерям. Человек несет потери, теряя не только деньги, но и полезные контакты.

Человек, который попал под негативное влияние, будет испытывать какое-то необъяснимое давление извне. Ему может казаться, что вокруг одни враги. В итоге это приводит к ссорам, разрыву ранее тёплых и дружеских связей.

Много долгов, которые, как правило, только увеличиваются.

Регулярная потеря денег. Например, неожиданная пропажа кошелька, исчезновение заначки — это верные признаки негативного влияния на ваш бизнес.

Заморозка счетов и отсутствие возможности вывести дивиденды или просто оплатить необходимые расходы компании. Бывает так, что блокируют сразу несколько счетов, и бизнесмен становится "богатым без богатства".

Как защитить бизнес от негативного воздействия

Обычно используют различные обереги. Так, очень хорошо иметь в офисе иконы. Они чистят энергетику. Еще можно купить специальный талисман, например, глаз, который будет уводить всю негативную энергию от вашего поля.

Талисманы важно иметь людям, которые обладают целеустремленностью и стремительно двигаются вверх по карьерной лестнице. Дело в том, что у таких людей особенно много завистников и врагов. И как раз именно обереги помогут защитить вас от негативной энергетики.

В качестве защитных оберегов для работы и успешного развития бизнеса можно выбрать славянские изображения. Их можно высечь на дереве или нанести наклейку на стекло. А можно просто купить готовый талисман. Выберите такой, чтобы у него был душевный отклик на вас.

Ваши защитные обереги не должны находиться на видном месте. Не стоит носить их как обычное украшение. Будет лучше, если вы скроете их существование от окружающих.

Можно зашить защитный оберег в подкладку одежды, которую хотя бы раз в неделю надеваете на работу. Можно выбрать амулет в виде броши, чтобы прикалывать к одежде с обратной стороны. Даже простая булавка может стать оберегом, если ее правильно заговорить. Такую булавку можно приколоть к подкладке сумки.