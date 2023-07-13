Алёна Полынь: простой ритуал поможет в трудную минуту

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Недавно вышел мистический сериал "Там, где цветёт полынь". Ведьма Алёна Полынь рассказала, считает ли она этот сериал своей биографией, что даёт людям магия, почему стоит избегать пластической хирургии, можно ли считать психологию вариантом магии и какой простой ритуал поможет человеку в трудную минуту.

Фото: Правда.ру

— Алёна, мистический сериал "Там, где цветёт полынь" вышел в первых числах июля. Совпадает с вашим днём рождения, псевдонимом. Как вы оцениваете сериал?

— Я была удивлена, насколько сюжет перекликается с моим детством и восприятием мира. В книге, на основе которой была экранизация, я нахожу большие совпадения в том, как в детстве хотела избавиться от своих видений. Мне пришлось прервать взаимоотношения со сверстниками, поскольку я понимала, что мы совершенно разные. Я вижу смерть соседей, потом они умирают. Я вижу, как они умрут. Если я начинаю кому-то говорить, люди пугаются, и мне приходилось всё держать в себе. Моя бабушка говорила: "Там, где цветёт полынь, там сила". Я приходила в поля, где цветёт полынь, руками сверху проводила, напитывалась силой и успокаивалась.

Полынь даёт мне силу. Это жёсткая сила. С людьми моя задача — вывести человека на правильный путь, а не пожалеть.

— Вы очень современная, открытая, но говорите, что вы ведьма. Это не пугает людей?

— Слово "ведьма" пугает тех, кто не понимает его значения. Ведьма — это "ведущая мать". Это слово в русском языке не имеет негативного окраса. Ведьма взаимодействует с истоковой силой, которая проявила нас всех на свет.

— Насколько актуальна в современном мире магия?

— В наше время магия вновь популярна. Это связано с тем, что молодые люди хотят расти, развиваться, они понимают, что нужно надеяться на себя: я приобретаю навыки, чтобы потом их дорого продать. Новое поколение выделяет огромное место психологии. Психология — это разрешённая магия:

МАК-сессия с метафорическими картами,

расстановки по Хеллингеру,

эриксоновский гипноз.

Олигархат, все высокопоставленные лица во всех странах всегда интересовались магией. А вот простой люд её не признавал. Но я за то, чтобы человек изучал магию на бытовом уровне. Потому что люди неправильно наряжают ёлку, отмечают с тортом день рождения, поминают — и тем самым вредят себе.

Новое поколение хочет жить хорошо. А жить хорошо — это значит знать. Не верить, что кто-то где-то сказал, а знать и понимать, что ты делаешь.

— Что конкретно даёт магия людям?

— Магия даёт возможность стать лидером в своей профессии, быть богаче, счастливее, выстраивает правильные отношения с окружающими, выстраивает потоки здоровья, красоты. Сейчас красота ассоциируется с пластической хирургией. Мне неприятны такие одинаковые лица — каждый человек индивидуален. Даже стареть можно красиво. Моя бабушка свои седые локоны не красила, а укладывала в красивую прическу.

— Какие у вас ритуалы?

— Я на алтарном столе проигрываю с помощью фигур, карт, свечей и других инструментов ситуацию, которая должна произойти. При этом читаю заклинания, в которых прошу Землю-матушку своей энергией помочь этому человеку.

Меня всегда спрашивают: "А что я за это должен?" Мать даёт ребёнку всё по его просьбе, не потому что кто-то кому-то что-то должен. Но сам человек не умеет просить — я это делаю как посредник. Никакие злые фигуры не проявляются в пространстве, и человек никому ничего не должен.

— Есть ли ритуалы, чтобы человек мог помочь себе в трудный момент?

— Дома нужно обязательно иметь восковую красную свечу. Зажгите её, подойдите к окну, посмотрите на солнце (наше светило помогает безотказно) и скажите: "Как ты, Солнце, освещаешь Землю, так освети мои пути и помоги мне…" И скажите, в чём. В конце скажите: "Воистину" — три или девять раз. Свечу потом поставьте куда-то, чтобы она догорела самостоятельно. Эффект будет настолько удивительный, что человек поймёт, как замечательно его слышит всё вокруг.