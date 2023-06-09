Световой конус: путь к пониманию природы сознания

5:35 Your browser does not support the audio element. Непознанное Человек

Философ, писатель Ирина Высоцкая выдвинула новую научную гипотезу, которая объясняет механизм работы сознания, основанный на физике элементарных частиц. В научной среде есть два противоположных взгляда на то, где находится наше сознание: одни учёные считают, что внутри нас, а именно в мозгу, другие — что вовне, а человек является акцептором ("приёмником") сознания.

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Природа сознания: путь к пониманию

В последнем случае можно сравнить физические тела с мобильными телефонами. Некоторые модели принимают только звуковой сигнал, тогда как другие имеют возможность доступа к Интернету благодаря более высокой технологии. Так и сознание может быть воспринято частицами света, называемыми фотонами, которые играют важную роль в передаче информации.

В качестве инструмента для описания работы сознания можно использовать световой конус. Он описывает движение объектов в четырёхмерном пространстве-времени, включая прошлое, настоящее и будущее. Сознание начинает формироваться в контексте общей информации, исходящей из единого источника. При этом фотоны транслируют бессознательное через световой конус как только появляется зародыш. Так образуется верхний конус будущего, проходя который, информация попадает в нижний конус прошлого.

Сознание развивается путём накопления опыта, заполняя нижний конус. Однако эта информация поступает частично и постепенно за счёт сужения светового конуса посередине. Поэтому сознание появляется не сразу, а приблизительно к трём годам, когда мозг перестаёт работать только на медленных дельта-волнах. Со временем объём сознания увеличивается, заполняя нижний конус, словно песок в песочных часах, и возвращается к началу, становясь похожим на детское.

Мозг умирающего и мозг новорождённого работают схожим образом, и тому, и другому присущи медленные дельта-волны.

Когда сознание приближается к верхнему конусу будущего, время начинает двигаться вспять, и воспоминания о важных моментах жизни всплывают в памяти умирающего в обратном хронологическом порядке. Это происходит потому, что сознание начинает ускоряться, а после смерти превысит скорость света. В итоге сознание приобретает способность перемещаться в пространстве мгновенно и в любом направлении времени.

Когда мы только появляемся на свет, бессознательное преобладает над сознанием, когда умираем, наоборот, сознание — над бессознательным. Это значит, что после смерти мы будем всё осознавать, но не сможем поделиться этим открытием с живыми людьми.

Большая часть информации про посмертный опыт содержится в религиозных учениях, в которых говорится, что нашу душу ждёт трудный, но интересный путь. Древние египтяне всю жизнь готовили себя к переходу в загробный мир. В тибетской, а также древнеегипетской книге мёртвых описано, что происходит с человеком на том свете, даются рекомендации живым, как нужно поступать в определённой ситуации.

Наука может описать, как умирает организм, но не может объяснить, что происходит с душой. Невозможность доказать научно наличие бессмертного начала в человеке совсем не означает, что такового нет.

"Существуют разные мнения по поводу того, что происходит с сознанием за границей земной реальности. Однако я придерживаюсь идеи светового конуса. Сразу после смерти нижний конус прошлого исчезает, остаётся верхний конус будущего. В этом состоянии сознание превалирует над бессознательным. Появляется возможность исследовать другие измерения, описание которых можно встретить в религиях разных народов. Например, в тибетской книге мёртвых описано состояние сознания между смертью и будущим рождением, носящее название бардо. Здесь человек оказывается словно на перекрёстке, находясь перед выбором дальнейшего пути, который во многом зависит от того, чем наполнено сознание. Если преобладают страх, волнение, тревога, злоба, агрессия, то участь такого человека незавидна, так как всё это содержимое предстанет перед ним воочию, и то, чего он боялся больше всего, исполнится. Наилучшим исходом для тибетцев считается слияние индивидуального сознания со всеобщим единым источником, которое возможно, если следовать вперёд по вертикальному пути. Согласно книге, именно в бардо перед сознанием возникают световые образы, с которыми необходимо объединиться, слиться воедино, чтобы повысить уровень своего сознания. Данный процесс напоминает то, как электрон перескакивает на более высокие энергетические уровни атома, вобрав в себя достаточное количество света", — отмечает философ.

Практически во всех религиях свет играет очень важную роль, олицетворяя божество либо божественную силу. В священных текстах есть описание того, как "столп света" появляется в момент смерти человека. Свет и огонь в таких случаях имеют особое значение и глубокий символизм. Рождаясь, человек попадает в непознанный мир и своим сознанием освещает себе дорогу.