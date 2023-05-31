Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Как Дмитрий Гордон* вербовал Алёну Полынь

Непознанное

В далёкие 2001-2003 годы сегодня уже известная ведьма Алёна Полынь принимает в московской пятиэтажке на кухне. Приём ведётся всех страждущих, люди приходят по сарафанному радио и стоят в больших очередях. Желающих очень много, ведь Алёна Полынь помогает и в любви, и в денежной сфере, и даже по здоровью. Так, среди людей оказывается пара, оба грустны, ведь они пришли за помощью в исцелении от… рака. С этого момента мы уже перейдём непосредственно к диалогу с Алёной Полынь

Как Дмитрий Гордон* вербовал Алёну Полынь
Фото: Личный архив Алёны Полынь

— Мужчина заболевший раком и женщина, что его привела к вам, обратились за помощью? А оказались людьми Гордона*?

— Да, я посмотрев мужчину, поняла, что онкологии нет, и об этом сообщила. В итоге я, так сказать, прошла проверку. Реальная Ведьма, видящая, да ещё безоплатно. Они стали говорить о выгодной работе на Дмитрия Гордона*. Мне сказали, что больше не нужно тратить свои силы на просмотр людей, что вся информация будет сливаться. У меня появятся свой секретарь, охрана, а также я заработаю на дом, машину и всё, что нужно. От обмана людей я отказалась.

— После вашего отказа, от вас отстали люди Гордона*?

— Нет, они не только не отстали, но в последующие дни были и звонки с угрозами, и "наезды" бравых ребят на улице, и даже опять приход с попыткой душить.

— Вы обратились в милицию?

— Когда мне угрожали, сразу обозначили, что у Дмитрия Гордона* связи везде, включая милицию, и ему сразу доложат, а мне тогда не ждать пощады. Поэтому выход был только один, тот, которым я и помогала людям. Я провела ритуалы, после которых "серьёзные дяди" отстали от меня. Но нервы мне потрепали знатно.

— Почему вы не согласились работать с Гордоном, ведь вам предлагали деньги и охрану?

— Я долго принимала людей бесплатно, таким образом я могла помочь большому количеству людей и приобрести колоссальный опыт и навыки. Моя бабушка занималась магией и целительством, но людей не принимала. Она многому меня обучила. Дед служил в КГБ и имел возможность познакомить меня с людьми, которые были носителями уникальных знаний по магии Китая, Египта, Японии, Африки и не только. Так что я, имея очень серьёзный фундамент знаний, всё-таки хотела получить свой опыт и навыки.

Я никогда не ставила перед собой цели обманывать людей или использовать магию для заработка. По сути такое предложение от людей Гордона* было не только оскорблением меня, но и самой магии. Принимать людей и обучать на платной основе я стала недавно, но и сейчас деньги идут не на брендовые сумочки и часы, а на развитие уже не только моего дела, но и дела всей моей семьи. В моей семье все очень трепетно относятся к знанию и тем возможностям, что оно раскрывает. Ведь то, чем мы владеем, не оценить какой-либо суммой. Я говорю о великих знаниях и Силе, конечно, это непонятно для простого обывателя. Но мы очень бережём и с большой ответственностью, очень аккуратно обучаем желающих тому, что есть у нас.

— Вы никогда не жалели об отказе Дмитрию Гордону*?

— Нет, я горда тем, что смогла противостоять опасному аферисту.

— Сегодня вы известная Ведьма, вас даже называют Ведьмой Путина и говорят, что к вам обращаются очень высокопоставленные лица. Как вы считаете, если бы вы согласились тогда, в далёкие годы работать с Гордоном*, вы бы не стали той, кем стали?

— Гордон* в итоге набрал шайку мошенников, видимо, те, кто что-то умел, ему отказали. И всё-таки стал обманывать людей. Если бы я не прошла через много лет безоплатного приёма, через выбор между мошенничеством и большими деньгами или приёмом на кухне бесплатно, я бы не стала Алёной Полынь. Я без тени сомнения знаю, что сейчас я могу похвастаться и Силой, и знанием, о которых даже не мечтают. Но мы становимся кем-либо, пройдя через многое. Поэтому я благодарю ту, молодую Алёну, которую уже знали благодаря сарафанному радио, за правильный выбор. Сегодня я могу обучать людей магии и оказывать качественную помощь во многом благодаря тому, через что прошла.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

Как Гордон* угрожал расправой Алене Полынь
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы алена полынь дмитрий гордон
Новости
Эрдоган "в последнюю минуту" отказался от участия в антироссийском саммите Европы
Актриса Настасья Самбурская призналась, что не боится проверки ФНС из-за отсутствия проблем с налогами
Эксперт раскрыл, сколько точно актёров сбежало из России после начала СВО
Актриса Екатерина Ульянова, сыгравшая Женю Ковалёву в сериале "Сваты", ушла из кино и стала блогером
Le Point: Макрон заявил, что Владимир Путин разбудил НАТО "ударом тока"
Врач-диетолог Ефимова перечислила гражданам РФ пять продуктов для быстрого оздоровления
Момент поражения последнего десантного корабля ВМС Украины в порту Одессы попал на видео
Певица Мария Зайцева рассказала, что участникам шоу "Маска" выдавали вентиляторы из-за жарких костюмов
Ходаковский заявил о крупном обстреле позиций ВС России военнослужащими ВС Украины
Болгарский перец: особенности ухода за растениями
Популярное
В США рассказали о правилах Путина, ведущих РФ к победе: "Наилучшие шансы"

Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.

TWT: Путин установил правила, дающие ему наилучшие шансы на победу в ходе спецоперации
Россияне раскусили планы пропавших с экранов после начала СВО ведущих: все вернутся
Зрители раскусили планы пропавших с телеэкранов ведущих
"Продажная нацистская свинья!": Зеленскому пригрозили революцией из-за заявления об Эрдогане
"Наговорился, сказочный Кирилл?": бункер военной разведки в Киеве пробит насквозь
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
От Гуревича до Нагиева: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО
Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить на русском языке
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Если одышка усиливается в горизонтальном положении, нужно срочно бежать к врачу
Последние материалы
Певица Мария Зайцева рассказала, что участникам шоу "Маска" выдавали вентиляторы из-за жарких костюмов
Ходаковский заявил о крупном обстреле позиций ВС России военнослужащими ВС Украины
Болгарский перец: особенности ухода за растениями
РВ: момент прилёта ракеты в район штаба разведки Украины в Киеве попал на видео
Россия не проиграла войну: президент Польши Дуда призвал не смеяться над танками 1960-х годов
Хирург Андрей Шестаков назвал нонсенсом смену пола по медицинским показаниям
Шоу "Голос" на Первом канале закрывают: на смену может прийти новая музыкальная программа
Диана Арбенина опровергла слухи в СМИ: "Я остаюсь в своей стране с моим народом"
Продюсер Лавров назвал причину, по которой София Ротару перестала общаться с Лаймой Вайкуле
Певец Филипп Киркоров признался, что 29 лет назад мог начать роман с Наташей Королёвой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников