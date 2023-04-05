Эксперт: "Некоторые эмоции забирают у нас энергию"

3:37 Your browser does not support the audio element. Непознанное Человек

Всё в мире есть энергия. Каждый объект во вселенной имеет определённую частоту, то есть вибрацию, а это и есть энергия. Любое сказанное слово, мысль и эмоция наделены своим уровнем вибрации. Чем выше частота вибраций человека, тем выше и качественнее его энергетика. Для того чтобы организм постоянно вибрировал на высоких частотах, необходимо сохранять энергетику в чистоте, раз за разом наводя порядок и очищая закупоренные участки в энергоструктуре. О том, как это делать, рассказала читателям Pravda.Ru коуч, мастер спорта Ольга Филимонова.

Энергия: что у нас ее забирает и как восстановить

Весь ментальный мусор, наши деструктивные мысли и эмоции, а также окружающего общества — всё это загрязняет энергетику и забирает энергию. Чем больше мы погружаемся в низкочастотные вибрации, тем уровень энергетики снижается. Такие эмоции, как гнев, обида, зависть, страх, раздражение, зависимость, скатывают энергетику вниз.

Высокочастотная музыка, положительные мысли, яркие и позитивные эмоции вывезут энергетику на более высокий уровень. Кто-то сейчас может возразить, сказав, что в наше время очень сложно оставаться позитивным, а тем более найти этот оптимизм в окружающем пространстве.

Но окружение мы создаём сами, и мир меняется, когда меняемся мы. И именно в турбулентное время высшие силы нам открывают путь для изменений.

Всё во вселенной вибрирует по-разному, и если использовать один из главных инструментов жизни — осознанность и подходить к своим мыслям, чувствам и эмоциям бережно, проживая и контролируя их самостоятельно, гораздо проще быть всегда в энергоресурсе. Осталось научиться осознанно подходить к этому вопросу.

Энергодыхательные практики и физические упражнения помогают легко высвободить весь деструктив. В моменте тревожностей и захватывающих разум эмоций очень трудно оставаться в состоянии расслабленности. Ведь только в состоянии расслабленности к нам легко приходит то, что мы желаем.

Однако для того, чтобы вернуться в осознанное состояние, эксперт советует в моменте начать замедлять дыхание, делая его более глубоким и протяжным, в результате чего мозговые волны начнут приходить в баланс, что поможет вернуться в состояние спокойствия и правильного принятия решений.

Прорабатывая осознанное дыхание, сознание начинает становиться чище, что направляет нас на работу с физическим телом, в результате энергетика организма вырастает и толкает нас к поиску более продуктивных решений, в этом на помощь приходят энергетические практики с проводниками более высоких энергий.

Во вселенной всё взаимосвязано между собой, поэтому усилить процесс протекания высоких энергий в организме и теле помогают и способствуют места силы и даже планеты… Здесь, конечно, необходимо быть подготовленным, чтобы наш сосуд в виде физического тела мог выдержать большие потоки энергии и света.

Пропуская свет через тёмные участки своего организма, происходит растворение низкочастотных блоков и зажимов в физическом теле и психике, что помогает выйти на более высокие мерности нашего пространства. В результате чего открываются невероятные горизонты для счастливой жизни.

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