Загробная жизнь начинается со смерти

5:33 Your browser does not support the audio element. Непознанное Человек

О том, что загробная жизнь существует, свидетельствуют рассказы людей, переживших кому или клиническую смерть. Все они оказывались в местах, которые, пожалуй, можно было идентифицировать как рай, ад или чистилище.

Пять лет за пятнадцать минут

Жительница Австралии Линда Крамер 6 мая 2001 года отправилась в ванную комнату и там потеряла сознание. Позднее выяснилось, что она в течение 15 минут пребывала в состоянии клинической смерти.

Женщина очутилась в поле, усеянном цветами, вдали виднелся живописный горный хребет, а ещё дальше — гигантские небоскрёбы. При этом, Линда обнаружила, что способна принимать любые формы и превращаться в других существ, которых встречала в этом месте.

Также она могла мгновенно оказываться везде, где бы ни пожелала. В раю (так она характеризовала это место) Линда провела, по её ощущениям, около пяти лет, хотя в реальности прошла всего четверть часа, пока её не реанимировали.

Приключения нейрохирурга

Американский нейрохирург Эбен Александер в 2008 году был введён врачами в состояние искусственной комы по причине острой бактериальной инфекции. В этом состоянии он пробыл неделю.

Очнувшись, Александер вспомнил о видениях, которые его посещали. По его словам, вначале он очутился в темноте, которую затем пронзил белый свет. Это сопровождалось прекрасной музыкой. И вот к нему явилась женщина, которая проводила его в "Долину Врат".

Как вспоминает исследователь, женщина не произносила ни слова, но смотрела на него сияющими глазами, и на лице её играла тёплая улыбка. Это наполняло его ощущением безграничной любви. Также Александер встретил в этом месте некую сущность, похожую на божество. "В нашей жизни есть смысл, и доказательство этого с точки зрения нейробиологии — что наше сознание переживает смерть тела, а объединяющая сила любви — самое главное, что объединяет нас", — такой вывод он сделал впоследствии, описывая свой "посмертный" опыт.

"Отправьте его обратно в душ"

В 2012 году житель Далласа (США, штат Техас) по имени Фил Ройз съел на ужин расфасованный салат из супермаркета, который, видимо, оказался несвежим. Вскоре он почувствовал недомогание, у него начались боли в животе и рвота. Несмотря на это, Фил не обратился за медицинской помощью и лёг спать.

Наутро мужчина отправился в душ, и его там опять вырвало. Фил потерял равновесие и упал на пол душевой кабинки, ударившись головой. При этом, упавшее тело перекрыло слив, и кабинку стала заполнять вода.

Ройз не потерял сознания, он пытался сопротивляться, однако у него не осталось сил, и вода накрыла его лицо. "Следующее, что я помню, я нахожусь в месте, похожем на комнату, размером с обычную спальню, — вспоминает Фил. — Там был пол моей ванной, но вокруг меня были другие люди в других комнатах".

По словам мужчины, рядом с ним стоял на четвереньках парень и стонал. Он выглядел так, как будто ему очень плохо. Неподалеку находилась женщина, которая тоже стонала, и Фил каким-то образом знал, что она переживает по поводу двух своих маленьких детей.

Внезапно перед Филом появились два человекоподобных существа, скорее, мужского пола. Они склонились над ним, глядя на него сверху вниз.

"Тот, что справа от меня, сказал тому, что слева от меня: "Что он здесь делает? Ему здесь не место. Отправьте его обратно в душ"", — вспоминает Ройз.

После этого он ощутил, что перемещается куда-то через световой тоннель, причём его окружали разноцветные огни. Далее Фил пришёл в себя уже в душевой кабине и обнаружил, что смотрит сверху на собственное тело. Вода почти покрывала его голову. Через несколько мгновений мужчина вернулся в своё тело. Он успел немного восстановить силы и смог встать.

Американец утверждает, что этот инцидент изменил его навсегда.

"Я больше не беспокоюсь о смерти. Я знаю, что мы продолжаем жить, и наша душа живт вечно, и мы попадаем в разные места", — говорит он. А вот смысла подниматься по карьерной лестнице, зарабатывать деньги и различные материальные блага он больше не видит.

Смерть — это продолжение жизни?

Эбен Александер, осмысливая свой опыт, пришёл к выводу, что после физической кончины часть потока сознания или личности человека продолжает существовать.

Существование продолжается либо в "тонком" мире, либо следует перерождение в другом теле. При этом, память о предыдущих жизнях в физической оболочке стирается, но порой не полностью, и может всплыть при каких-то обстоятельствах.

Что же касается околосмертных видений, то большинство учёных склонны считать их результатом всплеском мозговой активности в процессе умирания, то есть обычными галлюцинациями. Однако, мистически настроенные исследователи верят, что они связаны с началом загробной жизни: души проходят некий отбор и далее отправляются туда, куда им положено.